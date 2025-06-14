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Білопілля знову зі світлом. Ворог обстріляв Велику Писарівку
У Білопільській громаді на Сумщині, де вчора були знеструмлення внаслідок обстрілів, світло вже відновили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.
"Цієї ночі росіяни обстріляли Піщанський старостат Сумської громади - пошкоджені житлові будинки та обʼєкт цивільної інфраструктури. Зранку під ударом була Велика Писарівка - ворог знову цілив по будівлях, які вже атакував раніше", - йдеться у повідомленні.
Люди під час цих обстрілів не постраждали.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила по Білопіллю на Сумщині. Місто залишилося без світла.
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igor romanenko #506975
показати весь коментар14.06.2025 13:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолий Урбан
показати весь коментар14.06.2025 15:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex K #531926
показати весь коментар14.06.2025 13:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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