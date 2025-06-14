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Новини Обстріли Сумщини
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Білопілля знову зі світлом. Ворог обстріляв Велику Писарівку

світло в Білопіллі

У Білопільській громаді на Сумщині, де вчора були знеструмлення внаслідок обстрілів, світло вже відновили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Піщанський старостат Сумської громади - пошкоджені житлові будинки та обʼєкт цивільної інфраструктури. Зранку під ударом була Велика Писарівка - ворог знову цілив по будівлях, які вже атакував раніше", - йдеться у повідомленні.

Люди під час цих обстрілів не постраждали.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила по Білопіллю на Сумщині. Місто залишилося без світла.

Автор: 

обстріл (29302) Сумська область (3903) електроенергія (6269) Охтирський район (19) Сумський район (281) Велика Писарівка (6) Білопілля (21)


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В В-Писарівці за 16 місяців обстрілів уже все зруйновано.
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14.06.2025 13:30 Відповісти
Нажаль так . Дві неділі назад був приліт каба біля мого будинка , сьогодні каб в будинок де була раніше моя квартира . Зтирають В-Писарівку
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14.06.2025 15:57 Відповісти
😭
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14.06.2025 13:41 Відповісти
 
 