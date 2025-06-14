Южанина об обысках в квартире сына: Я не сложила мандат тогда, а сейчас - тем более

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина не планирует складывать мандат после обысков у ее сына и невестки.

Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской Солидарности".

"Те, кто отдал приказ людям с оружием врываться в квартиру моих трех внуков, своих детей вывезли из страны давно. Но поддаваться на запугивания и складывать мандат я не собираюсь", - отметила она.

"Немножко прошло времени, и сейчас еще больше осознание вчерашних событий. Трое мальчиков, мои внуки, родились в Киеве. Мальчики, которые все дни войны переживали совместно с нами блэкауты, сирены, знают что такое "шахеды" и ракеты, спали и спят часто в паркинге. Трех мальчиков мы не вывезли ни в Израиль, ни в Британию, ни куда-то", - добавила нардеп.

"Те, кто принимал решение идти с оружием в квартиру к детям, точно уже давно всех своих вывез, точно не имел и не имеет и грамма понимания, как сейчас молодой семье тяжело, потому что их трое и они маленькие, даже ночью не могут самостоятельно спускаться в паркинг", - отметила депутат.

"Я, возможно, должна была бы помочь им пережить эти страшные годы войны в другом месте, но мы этого не сделали. Дети всегда ориентировались на меня, а я не могла сложить мандат, чтобы уехать", - подчеркнула Южанина.

"И когда вчера мой внук хотел вызвать 102, потому что он уверен, что зашли с оружием бандиты, я ответила, что не нужно, все будет хорошо. Сейчас я уверена, что хорошо в нашей стране будет не скоро", - отметила она.

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"Кто будет защищать страну в будущем? Кто. как не мои трое мальчиков? Тем более, средний, которому вчера исполнилось 6 лет, мечтает быть военным и уже с ним занимаются. Кстати, никакой помощи на всех троих детей (ни одной выплаты ни при рождении, ни ежемесячных в течение трех лет), молодые родители не получали. Я им сказала, что вы справитесь", - добавила она.

"И еще, напоследок, я не сложила мандат тогда, сейчас - тем более. Трибуна - моя", - заявила Южанина.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что ГБР пришло с обысками к невестке нардепа Южаниной. В "Евросолидарности" заявили, что обыски ГБР у родных Южаниной - это зачистка политического поля,