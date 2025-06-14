Южанина об обысках в квартире сына: Я не сложила мандат тогда, а сейчас - тем более
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина не планирует складывать мандат после обысков у ее сына и невестки.
Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской Солидарности".
"Те, кто отдал приказ людям с оружием врываться в квартиру моих трех внуков, своих детей вывезли из страны давно. Но поддаваться на запугивания и складывать мандат я не собираюсь", - отметила она.
"Немножко прошло времени, и сейчас еще больше осознание вчерашних событий. Трое мальчиков, мои внуки, родились в Киеве. Мальчики, которые все дни войны переживали совместно с нами блэкауты, сирены, знают что такое "шахеды" и ракеты, спали и спят часто в паркинге. Трех мальчиков мы не вывезли ни в Израиль, ни в Британию, ни куда-то", - добавила нардеп.
"Те, кто принимал решение идти с оружием в квартиру к детям, точно уже давно всех своих вывез, точно не имел и не имеет и грамма понимания, как сейчас молодой семье тяжело, потому что их трое и они маленькие, даже ночью не могут самостоятельно спускаться в паркинг", - отметила депутат.
"Я, возможно, должна была бы помочь им пережить эти страшные годы войны в другом месте, но мы этого не сделали. Дети всегда ориентировались на меня, а я не могла сложить мандат, чтобы уехать", - подчеркнула Южанина.
"И когда вчера мой внук хотел вызвать 102, потому что он уверен, что зашли с оружием бандиты, я ответила, что не нужно, все будет хорошо. Сейчас я уверена, что хорошо в нашей стране будет не скоро", - отметила она.
"Кто будет защищать страну в будущем? Кто. как не мои трое мальчиков? Тем более, средний, которому вчера исполнилось 6 лет, мечтает быть военным и уже с ним занимаются. Кстати, никакой помощи на всех троих детей (ни одной выплаты ни при рождении, ни ежемесячных в течение трех лет), молодые родители не получали. Я им сказала, что вы справитесь", - добавила она.
"И еще, напоследок, я не сложила мандат тогда, сейчас - тем более. Трибуна - моя", - заявила Южанина.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что ГБР пришло с обысками к невестке нардепа Южаниной. В "Евросолидарности" заявили, что обыски ГБР у родных Южаниной - это зачистка политического поля,
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Готуються до виборів, портновські вертухаї?
А про старшого хлопчика Женю Южаніна 1985 р.н. скромно промовчала, може він просто не мріє бути військовим
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
А ви риготіли і горлали "гірше не буде"
Ну що , як тобі хованки від Шахедів у ванні
Не стало гірше ? Отож!
А Порошенко з'їв брата.
Задовбали, брехуни грьобані.
це раніше мандат давав цілковиту броню, як скажімо у президента, від будь-якого переслідування.
вовки повинні стати веганами?
та йдіть ви на*єр.
що за дичину ви тут пропануєте, га?
був в системі і знаю що якщо обшуки то на 100% це є провина.
инша справа що провина це ще не факт що це у суді буде доведено а люди орієнтуються на рішення суду.
дві банди змагаються заради своїх хазяїв, народ на цьому святі життя зайвий.
нащо ви до бандитів а не за народ - не знаю, чесно.
инша справа що провина це ще не факт що це у суді буде доведено а люди орієнтуються на рішення суду.
"ДБР, досить чимала група, людей вісім було, вирішили влаштувати невідкладний обшук без ухвали суду", -Головань.
Країною керує ОПа. У них є на це законне право? То про що мова?
Були в системі, а тепер за народ?..
Бортанула система від корита, абідно?😁
так собі і запишіть, міхалич.
Звичайно влада...але зараз вони такий трешняк влаштували,хіба не видно...поки опозицію щемлять,потім отримають всі " неугодні"...
тож, скигління опозиції цікаве лише симпатикам опозиції.
симпатикам істини воно не цікаве.
істина в тому що народ не при владі, при владі то одна банда то инша, за 34 роки народ у владі не був.
«Сьогодні ДБР докотилося до того, щоб залякувати дітей. Вранці ми приїхали на квартиру до сина і онуків Ніни Петрівни Южаніної. Там було троє дітей, старшому 8, середньому 6 і зовсім маленький третій. І ДБР, досить чимала група, людей вісім було, вирішили влаштувати невідкладний обшук без ухвали суду, виправдовуючи це, як вони зараз звикли, «врятуванням майна». Це абсолютне беззаконня і порушення всіх прав моралі», - обурився Головань.
«Я буду довго пам'ятати цього 6-річного хлопчика, в якого сьогодні день народження, який, дивлячись на мене, сказав, а що, дня народження тепер не буде? Але найбільший цинізм, що вилучили абсолютно всі грошові кошти, які змогли знайти. І жодні пояснення, жодні прохання, що в дитини день народження і потрібно елементарно оплатити - вже запрошені друзі цього хлопчика, замовлено дитячий заклад для того, щоб провести це свято. Оці цинічні потвори, які носять в кишені посвідчення співробітників ДБР, вони на це не зглянулися, повністю випотрошили і вилучили у сім'ї абсолютно всі кошти», - не стримав емоцій адвокат.
«Коли було поставлено питання, навіщо ви забираєте гроші і чим годувати трьох дітей - було цинічно сказано, хай звернуться за допомогою до бабусі. Тобто показали відкрито, що основною їх ціллю було навіть не обшукати цю молоду сім'ю, а спрямувати цей удар проти народного депутата Южаніної. Чому? Тому що Южаніна член «Європейської Солідарності» і один із знаних, відомих діячів опозиції чинній владі», - наголосив Головань.
Він також зауважив, що в абсолютно «портновських традиціях» номер кримінального провадження не вдалося його знайти ні в реєстрі судових рішень, ні взагалі серед офіційних документів, які є в мережі - але він знайшовся в одному з анонімних телеграм-каналів, який поширює фейки проти депутатів опозиції.
«І ще символічно, що це кримінальне провадження, в рамках якого начебто проводився цей незаконний обшук, було зареєстровано 12 лютого, тобто це був ще один подарунок президенту Зеленському до запровадження незаконних санкцій проти Петра Порошенка. Все було пов'язано часом і спільною метою», - констатує Ігор Головань.
«Ми зробимо все можливе для того, щоб люди, які зробили зараз цю мерзенну акцію сьогодні вранці, понесли за це заслужене покарання», - попередив Головань.
Та їх тепер мабуть до кінця України від влади не відштовхнеш...
Хоча: вони так чи інакше планують вийти на ситуацію "сталинской законности", з твоїм топленням за них, чи без.
І невістка Южаніної нічого не крала. Ну, продала квартиру, яка виявилась зайвою... то це вже стаття буде?
Ти ще збреши, що невістка Южаніної продала квартиру самій собі.
Реєстрація: 14.06.2025
Тобі " болить" одна квартира коли на оборонних спорудах вкрали 40 мільярдів..?!!!