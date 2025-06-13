Обыски ГБР у родных Южаниной – это зачистка политического поля, – заявление "ЕС"

В партии "Европейская Солидарность" отреагировали на обыски у родных нардепа Нины Южаниной.

Об этом говорится в заявлении политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в "ЕС" заявили, что в ГБР созданы две специальные группы, одна из которых занимается сугубо Петром Порошенко, а вторая - депутатами.

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"Обыски у сына народного депутата от "Европейской Солидарности" Нины Южаниной в присутствии трех малолетних детей - это результат работы этой "спецгруппы" по продолжению кампании запугивания нашей команды. Это уже стало "традицией", когда врываются в шесть утра на обыск, без всякого решения суда, да еще и "следственной группой Портнова" во главе со старшым следователем Кристиной Крымской, по делу, которое было открыто 12 февраля этого года, в день, когда были организованы фейковые санкции против Петра Порошенко.

Власть настолько боится правды - что готова заходить с обысками в дом к детям народного депутата, которая всегда занимает жесткую позицию относительно экономических злоупотреблений власти и защищает украинский бизнес", - отметили в заявлении.

В "Европейской Солидарности" отметили, что Южанина была автором ключевых налоговых реформ, которые выводили экономику из тени и открывали путь инвестициям, а сейчас нардеп "борется с незаконным назначением руководителя БЭБ".

"Именно поэтому сейчас власть бьет не только по ней, а по всем, кто олицетворяет альтернативу - профессиональную, честную, компетентную. И обыск без санкции суда проводят сразу после того, как Южанина выступила в защиту украинских пенсионеров, продемонстрировав, сколько миллионов украинских пенсионеров оказались за чертой бедности после поднятия прожиточного минимума, и при этом вспомнила обещание президента Зеленского по "достойному пенсионному обеспечению старшему поколению", - добавили там.

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В политсиле назвали это "зачисткой политического поля".

"Мы регистрируем законопроект, по которому те правоохранители, которые проводят обыски без решения суда, подлежат немедленному увольнению.

Мы предупреждали: политические репрессии - это спуск в бездну. Это то, чем Янукович закончил. И это то, что нынешняя власть повторяет с еще большей циничностью, прячась за ширмой войны. Хотя на самом деле это не что иное как типичная месть активистам Майдана со стороны портновских реваншистов и власти. Более того, это одна из причин наших поражений на фронте, когда власть открывает второй фронт против тех, кто помогает армии и делает все для большей эффективности государства", - подытожили там.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что ГБР пришло с обысками к невестке нардепа Южаниной.

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