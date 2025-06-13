Обшуки ДБР у рідних Южаніної - це зачистка політичного поля, - заява "ЄС"
У партії "Європейська Солідарність" відреагували на обшуки у рідних нардепки Ніни Южаніної.
Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у "ЄС" заявили, що в ДБР створено дві спеціальні групи, одна з яких займається суто Петром Порошенком, а друга - депутатами.
"Обшуки у сина народної депутатки від "Європейської Солідарності" Ніни Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей - це результат роботи цієї "спецгрупи" з продовження кампанії залякування нашої команди. Це вже стало "традицією", коли вриваються в шостій ранку на обшук, без жодного рішення суду, та ще й "слідчою групою Портнова" на чолі зі старшою слідчою Крістіною Кримською, по справі, яка була відкрита 12 лютого цього року, у день, коли були організовані фейкові санкції проти Петра Порошенка.
Влада настільки боїться правди — що готова заходити з обшуками в дім до дітей народної депутатки, яка завжди займає жорстку позицію щодо економічних зловживань влади та захищає український бізнес", - наголосили у заяві.
У "Європейській Солідарності" зазначили, що Южаніна була автором ключових податкових реформ, які виводили економіку з тіні та відкривали шлях інвестиціям, а зараз нардепка "бореться з незаконним призначенням керівника БЕБ".
"Саме тому зараз влада б’є не лише по ній, а по всіх, хто уособлює альтернативу — професійну, чесну, компетентну. І обшук без санкції суду проводять відразу після того, як Южаніна виступила на захист українських пенсіонерів, продемонструвавши, скільки мільйонів українських пенсіонерів опинилися за межею бідності після підняття прожиткового мінімуму, і при цьому згадала обіцянку президента Зеленського щодо "гідного пенсійного забезпечення старшому поколінню", - додали там.
У політсилі назвали це "зачисткою політичного поля".
"Ми реєструємо законопроєкт, за яким ті правоохоронці, що проводять обшуки без рішення суду, підлягають негайному звільненню.
Ми попереджали: політичні репресії - це спуск у безодню. Це те, чим Янукович закінчив. І це те, що нинішня влада повторює із ще більшою цинічністю, ховаючись за ширмою війни. Хоча насправді це ніщо інше як типова помста активістам Майдану з боку портновських реваншистів і влади. Більше того, це одна з причин наших поразок на фронті, коли влада відкриває другий фронт проти тих, хто допомагає армії і робить все для більшої ефективності держави", - підсумували там.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної.
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- реформовані суди , у всьому , розберуться ... чим не задоволені ..?
можливо у ваших господарів скоро будуть проблеми з крадівництвом
в нашій краіні !!
ще не грабувала в нашій країні жодна влада ,
а наразі зелена пошесть крадіїв готується до виборів ,
так як хочеться бути при владі , а не висіти на деревах 😡
Їх не цікавить війна і наші діти , бо своїх дітей Зеленський і його
братва вивезли з України - це чиста правда !!