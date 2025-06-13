Обшуки ДБР у рідних Южаніної - це зачистка політичного поля, - заява "ЄС"

У партії "Європейська Солідарність" відреагували на обшуки у рідних нардепки Ніни Южаніної.

Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "ЄС" заявили, що в ДБР створено дві спеціальні групи, одна з яких займається суто Петром Порошенком, а друга - депутатами.

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"Обшуки у сина народної депутатки від "Європейської Солідарності" Ніни Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей - це результат роботи цієї "спецгрупи" з продовження кампанії залякування нашої команди. Це вже стало "традицією", коли вриваються в шостій ранку на обшук, без жодного рішення суду, та ще й "слідчою групою Портнова" на чолі зі старшою слідчою Крістіною Кримською, по справі, яка була відкрита 12 лютого цього року, у день, коли були організовані фейкові санкції проти Петра Порошенка.

Влада настільки боїться правди — що готова заходити з обшуками в дім до дітей народної депутатки, яка завжди займає жорстку позицію щодо економічних зловживань влади та захищає український бізнес", - наголосили у заяві.

У "Європейській Солідарності" зазначили, що Южаніна була автором ключових податкових реформ, які виводили економіку з тіні та відкривали шлях інвестиціям, а зараз нардепка "бореться з незаконним призначенням керівника БЕБ".

"Саме тому зараз влада б’є не лише по ній, а по всіх, хто уособлює альтернативу — професійну, чесну, компетентну. І обшук без санкції суду проводять відразу після того, як Южаніна виступила на захист українських пенсіонерів, продемонструвавши, скільки мільйонів українських пенсіонерів опинилися за межею бідності після підняття прожиткового мінімуму, і при цьому згадала обіцянку президента Зеленського щодо "гідного пенсійного забезпечення старшому поколінню", - додали там.

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У політсилі назвали це "зачисткою політичного поля".

"Ми реєструємо законопроєкт, за яким ті правоохоронці, що проводять обшуки без рішення суду, підлягають негайному звільненню.

Ми попереджали: політичні репресії - це спуск у безодню. Це те, чим Янукович закінчив. І це те, що нинішня влада повторює із ще більшою цинічністю, ховаючись за ширмою війни. Хоча насправді це ніщо інше як типова помста активістам Майдану з боку портновських реваншистів і влади. Більше того, це одна з причин наших поразок на фронті, коли влада відкриває другий фронт проти тих, хто допомагає армії і робить все для більшої ефективності держави", - підсумували там.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної.

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