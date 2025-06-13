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Новини Обшуки ДБР у Южаніної
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Обшуки ДБР у рідних Южаніної - це зачистка політичного поля, - заява "ЄС"

У Європейській Солідарності прокоментували обшуки у рідних Южаніної

У партії "Європейська Солідарність" відреагували на обшуки у рідних нардепки Ніни Южаніної.

Про це йдеться в заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "ЄС" заявили, що в ДБР створено дві спеціальні групи, одна з яких займається суто Петром Порошенком, а друга - депутатами.

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"Обшуки у сина народної депутатки від "Європейської Солідарності" Ніни Южаніної в присутності трьох малолітніх дітей - це результат роботи цієї "спецгрупи" з продовження кампанії залякування нашої команди. Це вже стало "традицією", коли вриваються в шостій ранку на обшук, без жодного рішення суду, та ще й "слідчою групою Портнова" на чолі зі старшою слідчою Крістіною Кримською, по справі, яка була відкрита 12 лютого цього року, у день, коли були організовані фейкові санкції проти Петра Порошенка.

Влада настільки боїться правди — що готова заходити з обшуками в дім до дітей народної депутатки, яка завжди займає жорстку позицію щодо економічних зловживань влади та захищає український бізнес", - наголосили у заяві.

У "Європейській Солідарності" зазначили, що Южаніна була автором ключових податкових реформ, які виводили економіку з тіні та відкривали шлях інвестиціям, а зараз нардепка "бореться з незаконним призначенням керівника БЕБ".

"Саме тому зараз влада б’є не лише по ній, а по всіх, хто уособлює альтернативу — професійну, чесну, компетентну. І обшук без санкції суду проводять відразу після того, як Южаніна виступила на захист українських пенсіонерів, продемонструвавши, скільки мільйонів українських пенсіонерів опинилися за межею бідності після підняття прожиткового мінімуму, і при цьому згадала обіцянку президента Зеленського щодо "гідного пенсійного забезпечення старшому поколінню", - додали там.

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У політсилі назвали це "зачисткою політичного поля".

"Ми реєструємо законопроєкт, за яким ті правоохоронці, що проводять обшуки без рішення суду, підлягають негайному звільненню.

Ми попереджали: політичні репресії - це спуск у безодню. Це те, чим Янукович закінчив. І це те, що нинішня влада повторює із ще більшою цинічністю, ховаючись за ширмою війни. Хоча насправді це ніщо інше як типова помста активістам Майдану з боку портновських реваншистів і влади. Більше того, це одна з причин наших поразок на фронті, коли влада відкриває другий фронт проти тих, хто допомагає армії і робить все для більшої ефективності держави", - підсумували там.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної.

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Автор: 

Южаніна Ніна (193) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+15
А Ванька Баканов, який наводнив СБУ агентами рашки за гроші (продавав посади) не під підозрою? Якась у Гундосого боротьба однобока. Не хоче зі своєю шоблою відповідати перед народом України за злочинну бездіяльність чи навіть зраду перед повномаштабною війною?
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13.06.2025 14:12 Відповісти
+9
Це Зелений Терор.
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13.06.2025 14:15 Відповісти
+8
«Підозра» Шевченку, яка ні на що не впливає - як прикриття і обшуки в ЄС як любить ЗЄшобло.
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13.06.2025 14:05 Відповісти
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Як мародора з політики беруть за жабри, то він зразу пищить , що це політичне переслідування. Ніхто не сумніваєтся , що ви грабили і грабите народ!
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13.06.2025 14:05 Відповісти
IQ 73% = IQ Ze
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13.06.2025 14:50 Відповісти
«Підозра» Шевченку, яка ні на що не впливає - як прикриття і обшуки в ЄС як любить ЗЄшобло.
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13.06.2025 14:05 Відповісти
За даними слідства, Гульназ Южаніна уклала фіктивний попередній договір купівлі-продажу квартири вищевказаної квартири вартістю 8 млн грн, пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/n3557713
- реформовані суди , у всьому , розберуться ... чим не задоволені ..?
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13.06.2025 14:11 Відповісти
А Ванька Баканов, який наводнив СБУ агентами рашки за гроші (продавав посади) не під підозрою? Якась у Гундосого боротьба однобока. Не хоче зі своєю шоблою відповідати перед народом України за злочинну бездіяльність чи навіть зраду перед повномаштабною війною?
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13.06.2025 14:12 Відповісти
Це Зелений Терор.
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13.06.2025 14:15 Відповісти
Всім відомо, що Южаніна фінансовий управлінець Порошенка. Мабуть гарний фінансист. Але тут не прокатило.
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13.06.2025 14:36 Відповісти
Все гаразд з фінансуванням Порошенка ,
можливо у ваших господарів скоро будуть проблеми з крадівництвом
в нашій краіні !!
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13.06.2025 15:12 Відповісти
граб награблене
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13.06.2025 14:40 Відповісти
Так як грабує ЗедЄрмак і вся шайка зелених ,
ще не грабувала в нашій країні жодна влада ,
а наразі зелена пошесть крадіїв готується до виборів ,
так як хочеться бути при владі , а не висіти на деревах 😡
Їх не цікавить війна і наші діти , бо своїх дітей Зеленський і його
братва вивезли з України - це чиста правда !!
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13.06.2025 15:09 Відповісти
Чи мають вважати себе політичними борцями з тоталітаризмом глисти у дупі *****?
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13.06.2025 15:52 Відповісти
 
 