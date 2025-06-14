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Новини Обшуки ДБР у Южаніної
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Южаніна про обшуки в квартирі сина: Я не склала мандат тоді, а зараз - тим більше

Ніна Южаніна

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна не планує складати мандат після обшуків у її сина та невістки.

Про це написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської Солідарності".

"Ті, хто віддав наказ людям зі зброєю вриватися до квартири моїх трьох онуків, своїх дітей вивезли з країни давно. Але піддаватися на залякування і складати мандат я не збрираюся", - зазначила вона.

"Трошки минуло часу, і зараз ще більше усвідомлення вчорашніх подій. Три хлопчики, мої онуки народилися в Києві. Хлопчики, які всі дні війни переживали спільно з нами блекаути, сирени, знають що таке шахеди і ракети, спали і сплять часто в паркінгу. Трьох хлопчиків ми не вивезли ні в Ізраїль, ні в Британію, ні кудись", - додала нардепка.

"Ті, хто приймав рішення йти зі зброєю в квартиру до дітей, точно вже давно всіх своїх вивіз, точно не мав і не має і граму розуміння, як зараз молодій родині тяжко, бо їх троє і вони маленькі, навіть вночі не можуть самостійно спускатись в паркінг", - наголосила депутатка.

"Я, можливо, мала б допомогти їм пережити ці страшні роки війни де-інде, та ми цього не зробили. Діти завжди орієнтувалися на мене. А я не могла скласти мандат, щоб виїхати", - підкреслила Южаніна.

"І коли вчора мій онук хотів викликати 102, бо він впевнений, що зайшли зі зброєю бандити, я відповіла, що не потрібно, все буде добре. Наразі, я впевнена, що добре в нашій країні буде не скоро", - зауважила вона.

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"Хто буде захищати країну в майбутньому? Хто як не мої троє хлопчиків? Тим паче, середній, якому вчора виповнилось 6 років, мріє бути військовим і вже з ним займаються. До речі, жодної допомоги на всіх трьох дітей (жодної виплати ні при народженні, ні щомісячних протягом трьох років), молоді батьки не отримували. Я їм сказала, що ви впораєтеся", - додала вона.

"І ще, наостанок, я не склала мандат тоді, зараз – тим більше. Трибуна моя", - заявила Южаніна.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної. У "Євросолідарності" заявили, що обшуки ДБР у рідних Южаніної - це зачистка політичного поля,

Автор: 

Южаніна Ніна (196) Європейська Солідарність (1091)


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Топ коментарі
+22
А Зеленський свого хлопчика дійсно вивіз з України.
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14.06.2025 15:10 Відповісти
+17
Ти не тільки злий, ти ще і тупий
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14.06.2025 15:08 Відповісти
+17
Ну, не до тимошенчихи чи бойка, пришли по команді !!??
Готуються до виборів, портновські вертухаї?
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14.06.2025 15:08 Відповісти
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ДіствітьЄльно... Хто ж добровільно від такого ЩастЬЯ відмовиться...
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14.06.2025 15:04 Відповісти
Ти не тільки злий, ти ще і тупий
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14.06.2025 15:08 Відповісти
Жаль шо ти не зрозумів сарказму...
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14.06.2025 15:12 Відповісти
Ну, не до тимошенчихи чи бойка, пришли по команді !!??
Готуються до виборів, портновські вертухаї?
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14.06.2025 15:08 Відповісти
Тримайся пані Южаніна!
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14.06.2025 15:10 Відповісти
А Зеленський свого хлопчика дійсно вивіз з України.
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14.06.2025 15:10 Відповісти
"Хто буде захищати країну в майбутньому? Хто як не мої троє хлопчиків? Тим паче, середній, якому вчора виповнилось 6 років, мріє бути військовим..."

А про старшого хлопчика Женю Южаніна 1985 р.н. скромно промовчала, може він просто не мріє бути військовим
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14.06.2025 15:13 Відповісти
В нього 3 маленькі хлопчики. Має законне право.
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14.06.2025 15:18 Відповісти
Хто був кращим Президентом - Порошенко, чи Зеленський?
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14.06.2025 15:24 Відповісти
Для бота Дефіцит Потужності , котрий, до речі, зовсім не з США строчить, а з Донецька, найкращим президентом був Януковіч.
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14.06.2025 15:29 Відповісти
Електорат Януковича за Зе голосував, як і електорат Тимошенко.
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14.06.2025 15:32 Відповісти
А так, що про сина депутатки лише для того заговорили, щоб не обговорювати дії влади. От я й питаю цього стрілочника чия влада, для нього була кращою - теперішня, чи попередня.
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14.06.2025 15:38 Відповісти
Ще один стрілочник...
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14.06.2025 15:58 Відповісти
а наркомана пов'язали? Кудись вивезли? На допит? По якій справі?
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14.06.2025 16:07 Відповісти
Як ви думаєте, чому діти Порошенка за кордоном, ще з 2019р? Іначе б і в них регулярно "знаходили" косяки.
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14.06.2025 15:50 Відповісти
Правильно зробили що виїхали. Бо зелень нікому тут життя не дає. Сволота просто країну нищить
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14.06.2025 16:17 Відповісти
Бо вас дебілів попереджали що буди коли це прийде до влади
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
А ви риготіли і горлали "гірше не буде"
Ну що , як тобі хованки від Шахедів у ванні
Не стало гірше ? Отож!
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14.06.2025 17:27 Відповісти
Як https://informators.press/de-prohodyat-sluzhbu-blyzki-rodychi-narodnyh-deputativ/ повідомляє «Інформатор» з посиланням на джерела у Національній поліції
А Порошенко з'їв брата.
Задовбали, брехуни грьобані.
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14.06.2025 16:16 Відповісти
А ще постійно викладають пости про цукерки. Їх то на Росії продають, то на окупованих територіях, то якогось жучка червячка в цукерці знайдуть, то якусь тризду з собакою в магазин Рошен не впустять. А ще одна зжерла цілий Київський торт, потрапила в лікарню з панкреатитом. Бо ж торт жирний і солодкий. Куди його весь за один раз їсти, хіба що дуже добрий був.
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14.06.2025 16:20 Відповісти
А з обліку виключили за станом здоров'я.
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14.06.2025 17:47 Відповісти
А ти з окопу пишешь?
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14.06.2025 15:52 Відповісти
В тебе не тільки потужності, але й розуму, бо до 3 рахувати не вмієш.
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14.06.2025 17:15 Відповісти
Ви як вперше на цензорі - треба знати смаки місцевої аудиторії. Вливайтеся в колектив - пишіть про зелений терор)
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14.06.2025 17:46 Відповісти
До підора Тищенка зелупи не хочуть прийти з обшуками?
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14.06.2025 15:13 Відповісти
Нет, ну теперь мандат складывать нельзя, он же вместе с иммунитетом складывается.
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14.06.2025 15:30 Відповісти
Хто з пліснявих відмовився від імунітету, при тому, що вся влада у них?
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14.06.2025 16:18 Відповісти
Уи тупенький-:влада нищить залишки опозиції,США болт забили на Україну на рашка пре буром...зараз ситуація складається просто критична,а слугі муйньою замість допомоги Фронту займаються...
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14.06.2025 16:36 Відповісти
Зелений зрадник обміняв надра України на мовчання хробака Трампа. Після підписання кабали рудий банкрот жодного разу не згадав про вибори та диктатуру.
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14.06.2025 16:45 Відповісти
ти відстав від життя, зараз мандат не захищає від слова зовсім, просто справу має вести генпрокурор.
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14.06.2025 16:43 Відповісти
Может и так, но я пока не слышал про депутата, которого бы посадили. Или вы такого знаете?
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14.06.2025 17:02 Відповісти
собачий рот ? ні не чув ?
це раніше мандат давав цілковиту броню, як скажімо у президента, від будь-якого переслідування.
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14.06.2025 17:09 Відповісти
Лежав в своему блювотині мордой вниз. Зеля не думае який кінець життя його чекае, а чекае погане
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14.06.2025 15:55 Відповісти
якщо опозиція не дотримується закону то як можна вимагати триматися закону владі яка буквально щодня наживається на беззаконні?
вовки повинні стати веганами?
та йдіть ви на*єр.
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14.06.2025 15:42 Відповісти
Цікавитись у влади, де фортифікації в Сумській області, не є порушенням закону. Невістці і сину Южаніної звинувачень не висунуто. Їх просто пограбували, відібрали готівку, телефони і ноутбуки.
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14.06.2025 15:56 Відповісти
ну звісно, южаніна безхатько, не має грошей на адвоката 3000 на день щоб очевидне порушення закону на свою користь у суді довести.
що за дичину ви тут пропануєте, га?
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14.06.2025 16:07 Відповісти
Южаніна не дотримується Закону? В чому це проявлається?
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14.06.2025 16:20 Відповісти
мені, якось, насрати і що у неї обшуки.
був в системі і знаю що якщо обшуки то на 100% це є провина.
инша справа що провина це ще не факт що це у суді буде доведено а люди орієнтуються на рішення суду.
дві банди змагаються заради своїх хазяїв, народ на цьому святі життя зайвий.
нащо ви до бандитів а не за народ - не знаю, чесно.
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14.06.2025 16:24 Відповісти
якщо обшуки то на 100% це є провина.
инша справа що провина це ще не факт що це у суді буде доведено а люди орієнтуються на рішення суду.

"ДБР, досить чимала група, людей вісім було, вирішили влаштувати невідкладний обшук без ухвали суду", -Головань.

Країною керує ОПа. У них є на це законне право? То про що мова?
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14.06.2025 16:36 Відповісти
Аааа, вон ано чьо, Міхалич(с)...
Були в системі, а тепер за народ?..
Бортанула система від корита, абідно?😁
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14.06.2025 16:49 Відповісти
якби не був за народ то система ніколи б не бортанула.
так собі і запишіть, міхалич.
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14.06.2025 16:50 Відповісти
А Сашко Дубенко хоч знає, що обшуки проводили у дітей і внуків Южаніної?
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14.06.2025 17:28 Відповісти
Зша ,а хто перший мав би дотримуватись Конституції,Законів,і бути прикладом?!
Звичайно влада...але зараз вони такий трешняк влаштували,хіба не видно...поки опозицію щемлять,потім отримають всі " неугодні"...
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14.06.2025 16:39 Відповісти
коли опозиція була владою вона щемила тих хто був в опозиції.
тож, скигління опозиції цікаве лише симпатикам опозиції.
симпатикам істини воно не цікаве.
істина в тому що народ не при владі, при владі то одна банда то инша, за 34 роки народ у владі не був.
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14.06.2025 16:53 Відповісти
Сашко Дубенко мабуть не вміє читати, або не розбирається, що общук у квартирі чи будинку має проводитися по постанові суду, щоб все було в рамках закону. Але ДБР від "ДНР", де зібралася шобла люстрованих прокурорів, які фальшували справи проти Майданівців і обслуговували корумповану систему зека-януковича, повернулися на прохання одного "ефективного" менеджера Зеленського портнова, який тримав під страхом і на компрі суди (думаю справу про відразані голови судді Трофімову і його родині чули) і через ДБР виконував замовллення влади.
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14.06.2025 17:35 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/06/13/advokat-golovan-pro-obshuky-dbr-v-rodyni-yuzhaninoyi-takogo-czynizmu-shhob-zalyakuvaly-shestyrichnyh-ditej-shhe-ne-bachyv/ Адвокат Головань про обшуки ДБР в родині Южаніної: такого цинізму, щоб залякували шестирічних дітей, ще не бачив:

«Сьогодні ДБР докотилося до того, щоб залякувати дітей. Вранці ми приїхали на квартиру до сина і онуків Ніни Петрівни Южаніної. Там було троє дітей, старшому 8, середньому 6 і зовсім маленький третій. І ДБР, досить чимала група, людей вісім було, вирішили влаштувати невідкладний обшук без ухвали суду, виправдовуючи це, як вони зараз звикли, «врятуванням майна». Це абсолютне беззаконня і порушення всіх прав моралі», - обурився Головань.
«Я буду довго пам'ятати цього 6-річного хлопчика, в якого сьогодні день народження, який, дивлячись на мене, сказав, а що, дня народження тепер не буде? Але найбільший цинізм, що вилучили абсолютно всі грошові кошти, які змогли знайти. І жодні пояснення, жодні прохання, що в дитини день народження і потрібно елементарно оплатити - вже запрошені друзі цього хлопчика, замовлено дитячий заклад для того, щоб провести це свято. Оці цинічні потвори, які носять в кишені посвідчення співробітників ДБР, вони на це не зглянулися, повністю випотрошили і вилучили у сім'ї абсолютно всі кошти», - не стримав емоцій адвокат.
«Коли було поставлено питання, навіщо ви забираєте гроші і чим годувати трьох дітей - було цинічно сказано, хай звернуться за допомогою до бабусі. Тобто показали відкрито, що основною їх ціллю було навіть не обшукати цю молоду сім'ю, а спрямувати цей удар проти народного депутата Южаніної. Чому? Тому що Южаніна член «Європейської Солідарності» і один із знаних, відомих діячів опозиції чинній владі», - наголосив Головань.
Він також зауважив, що в абсолютно «портновських традиціях» номер кримінального провадження не вдалося його знайти ні в реєстрі судових рішень, ні взагалі серед офіційних документів, які є в мережі - але він знайшовся в одному з анонімних телеграм-каналів, який поширює фейки проти депутатів опозиції.
«І ще символічно, що це кримінальне провадження, в рамках якого начебто проводився цей незаконний обшук, було зареєстровано 12 лютого, тобто це був ще один подарунок президенту Зеленському до запровадження незаконних санкцій проти Петра Порошенка. Все було пов'язано часом і спільною метою», - констатує Ігор Головань.
«Ми зробимо все можливе для того, щоб люди, які зробили зараз цю мерзенну акцію сьогодні вранці, понесли за це заслужене покарання», - попередив Головань.
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14.06.2025 15:48 Відповісти
Ну а хто ж добровільно таке корито залишає. Ви всі будете в цьому кориті сидіти навіть якщо там і вже красти не буде що.
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14.06.2025 15:52 Відповісти
Що вкрала Южаніна? Конкретно, будь ласка.
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14.06.2025 16:21 Відповісти
Це ти про слуг наріду..?!
Та їх тепер мабуть до кінця України від влади не відштовхнеш...
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14.06.2025 16:40 Відповісти
"люди зі зброєю", "вриватися"! тётя! твій мандат депутата не є "індульгенцією" або "оберегом" для твоїх онуків!
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14.06.2025 16:02 Відповісти
най би до тебе вривалися без жодних дозволів з суду і забирали всю наявну в сім'ї готівку.
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14.06.2025 16:05 Відповісти
вони точно вважають себе кастою "недоторканних" і вірять у те, що якщо їхні "хлопчики" "не поїхали в Ізраїль" і РАЗОМ З ВСІМИ сиділи в бомбосховищі, то це великий "подвиг", що звільняє від будь-якої відповідальності????
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14.06.2025 16:08 Відповісти
Чиї хлопчики не поїхали в Ізраїль?
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14.06.2025 16:22 Відповісти
будеш далі топити за зебілів - то вломляться. Пересадять всю опозицію - і по твою душу прийдуть. Статтю знайдуть. І підкріплять її "царицей доказательств".
Хоча: вони так чи інакше планують вийти на ситуацію "сталинской законности", з твоїм топленням за них, чи без.
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14.06.2025 16:29 Відповісти
я не краду і тому сплю спокійно!
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14.06.2025 16:41 Відповісти
Ти хоч трошки історію почитай... "был бы человек, статья найдется".
І невістка Южаніної нічого не крала. Ну, продала квартиру, яка виявилась зайвою... то це вже стаття буде?
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14.06.2025 16:48 Відповісти
Це розуму не добовляє. Зараз поки що вся влада спить спокійно.
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14.06.2025 17:23 Відповісти
Vad vad'у. Ну ти точно зеленобобик (аце означає що довб...)
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14.06.2025 17:21 Відповісти
Ну чого зебіла видна здаля.....
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14.06.2025 16:15 Відповісти
А ти всім свою жопу демонструєш? Більше нічим вихвалятись?
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14.06.2025 16:23 Відповісти
fgg kdd

Реєстрація: 14.06.2025
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14.06.2025 16:25 Відповісти
Ви здатні це довести?
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14.06.2025 16:24 Відповісти
Так,а в чому сина Южаніної звинувачують? В тому,що в нього є 3 хлопчики?
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14.06.2025 16:20 Відповісти
не сина, а невістку Гульназ, на яку Южанина переписала квартиру, щоб її не декларувати!
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14.06.2025 16:33 Відповісти
а, виявляється, квартира була свого часу задекларована, і її відчудження Южаніною - також.
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14.06.2025 16:51 Відповісти
Ти за нею наглядав в темну? Ти впевнений, що у неї була точно ця мета? Я теж переписав квартиру на онуку і що? В мене нема бізнесу і в неї також. А платня - депутатська. Будеш доказувати зворотне?
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14.06.2025 17:29 Відповісти
Вад,ти тупенький чи прикидаєшся..?!
Тобі " болить" одна квартира коли на оборонних спорудах вкрали 40 мільярдів..?!!!
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14.06.2025 16:42 Відповісти
Зете Чернищова Гундосий відправив в Чехію, щоб тут не затримали і не дав свідчень куди потоки бабла ішли. Спільників затримали, а його еваюкували і обшук не дозволили провести. От і думайте, що зелена нікчема робить...
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14.06.2025 17:10 Відповісти
А такі, як оцей вад їй підспівують та співчувають.
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14.06.2025 17:32 Відповісти
 
 