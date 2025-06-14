Южаніна про обшуки в квартирі сина: Я не склала мандат тоді, а зараз - тим більше

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна не планує складати мандат після обшуків у її сина та невістки.

Про це написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської Солідарності".

"Ті, хто віддав наказ людям зі зброєю вриватися до квартири моїх трьох онуків, своїх дітей вивезли з країни давно. Але піддаватися на залякування і складати мандат я не збрираюся", - зазначила вона.

"Трошки минуло часу, і зараз ще більше усвідомлення вчорашніх подій. Три хлопчики, мої онуки народилися в Києві. Хлопчики, які всі дні війни переживали спільно з нами блекаути, сирени, знають що таке шахеди і ракети, спали і сплять часто в паркінгу. Трьох хлопчиків ми не вивезли ні в Ізраїль, ні в Британію, ні кудись", - додала нардепка.

"Ті, хто приймав рішення йти зі зброєю в квартиру до дітей, точно вже давно всіх своїх вивіз, точно не мав і не має і граму розуміння, як зараз молодій родині тяжко, бо їх троє і вони маленькі, навіть вночі не можуть самостійно спускатись в паркінг", - наголосила депутатка.

"Я, можливо, мала б допомогти їм пережити ці страшні роки війни де-інде, та ми цього не зробили. Діти завжди орієнтувалися на мене. А я не могла скласти мандат, щоб виїхати", - підкреслила Южаніна.

"І коли вчора мій онук хотів викликати 102, бо він впевнений, що зайшли зі зброєю бандити, я відповіла, що не потрібно, все буде добре. Наразі, я впевнена, що добре в нашій країні буде не скоро", - зауважила вона.

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"Хто буде захищати країну в майбутньому? Хто як не мої троє хлопчиків? Тим паче, середній, якому вчора виповнилось 6 років, мріє бути військовим і вже з ним займаються. До речі, жодної допомоги на всіх трьох дітей (жодної виплати ні при народженні, ні щомісячних протягом трьох років), молоді батьки не отримували. Я їм сказала, що ви впораєтеся", - додала вона.

"І ще, наостанок, я не склала мандат тоді, зараз – тим більше. Трибуна моя", - заявила Южаніна.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної. У "Євросолідарності" заявили, що обшуки ДБР у рідних Южаніної - це зачистка політичного поля,