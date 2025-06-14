Южаніна про обшуки в квартирі сина: Я не склала мандат тоді, а зараз - тим більше
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна не планує складати мандат після обшуків у її сина та невістки.
Про це написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської Солідарності".
"Ті, хто віддав наказ людям зі зброєю вриватися до квартири моїх трьох онуків, своїх дітей вивезли з країни давно. Але піддаватися на залякування і складати мандат я не збрираюся", - зазначила вона.
"Трошки минуло часу, і зараз ще більше усвідомлення вчорашніх подій. Три хлопчики, мої онуки народилися в Києві. Хлопчики, які всі дні війни переживали спільно з нами блекаути, сирени, знають що таке шахеди і ракети, спали і сплять часто в паркінгу. Трьох хлопчиків ми не вивезли ні в Ізраїль, ні в Британію, ні кудись", - додала нардепка.
"Ті, хто приймав рішення йти зі зброєю в квартиру до дітей, точно вже давно всіх своїх вивіз, точно не мав і не має і граму розуміння, як зараз молодій родині тяжко, бо їх троє і вони маленькі, навіть вночі не можуть самостійно спускатись в паркінг", - наголосила депутатка.
"Я, можливо, мала б допомогти їм пережити ці страшні роки війни де-інде, та ми цього не зробили. Діти завжди орієнтувалися на мене. А я не могла скласти мандат, щоб виїхати", - підкреслила Южаніна.
"І коли вчора мій онук хотів викликати 102, бо він впевнений, що зайшли зі зброєю бандити, я відповіла, що не потрібно, все буде добре. Наразі, я впевнена, що добре в нашій країні буде не скоро", - зауважила вона.
"Хто буде захищати країну в майбутньому? Хто як не мої троє хлопчиків? Тим паче, середній, якому вчора виповнилось 6 років, мріє бути військовим і вже з ним займаються. До речі, жодної допомоги на всіх трьох дітей (жодної виплати ні при народженні, ні щомісячних протягом трьох років), молоді батьки не отримували. Я їм сказала, що ви впораєтеся", - додала вона.
"І ще, наостанок, я не склала мандат тоді, зараз – тим більше. Трибуна моя", - заявила Южаніна.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до невістки нардепки Южаніної. У "Євросолідарності" заявили, що обшуки ДБР у рідних Южаніної - це зачистка політичного поля,
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Готуються до виборів, портновські вертухаї?
А про старшого хлопчика Женю Южаніна 1985 р.н. скромно промовчала, може він просто не мріє бути військовим
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
А ви риготіли і горлали "гірше не буде"
Ну що , як тобі хованки від Шахедів у ванні
Не стало гірше ? Отож!
А Порошенко з'їв брата.
Задовбали, брехуни грьобані.
це раніше мандат давав цілковиту броню, як скажімо у президента, від будь-якого переслідування.
вовки повинні стати веганами?
та йдіть ви на*єр.
що за дичину ви тут пропануєте, га?
був в системі і знаю що якщо обшуки то на 100% це є провина.
инша справа що провина це ще не факт що це у суді буде доведено а люди орієнтуються на рішення суду.
дві банди змагаються заради своїх хазяїв, народ на цьому святі життя зайвий.
нащо ви до бандитів а не за народ - не знаю, чесно.
инша справа що провина це ще не факт що це у суді буде доведено а люди орієнтуються на рішення суду.
"ДБР, досить чимала група, людей вісім було, вирішили влаштувати невідкладний обшук без ухвали суду", -Головань.
Країною керує ОПа. У них є на це законне право? То про що мова?
Були в системі, а тепер за народ?..
Бортанула система від корита, абідно?😁
так собі і запишіть, міхалич.
Звичайно влада...але зараз вони такий трешняк влаштували,хіба не видно...поки опозицію щемлять,потім отримають всі " неугодні"...
тож, скигління опозиції цікаве лише симпатикам опозиції.
симпатикам істини воно не цікаве.
істина в тому що народ не при владі, при владі то одна банда то инша, за 34 роки народ у владі не був.
«Сьогодні ДБР докотилося до того, щоб залякувати дітей. Вранці ми приїхали на квартиру до сина і онуків Ніни Петрівни Южаніної. Там було троє дітей, старшому 8, середньому 6 і зовсім маленький третій. І ДБР, досить чимала група, людей вісім було, вирішили влаштувати невідкладний обшук без ухвали суду, виправдовуючи це, як вони зараз звикли, «врятуванням майна». Це абсолютне беззаконня і порушення всіх прав моралі», - обурився Головань.
«Я буду довго пам'ятати цього 6-річного хлопчика, в якого сьогодні день народження, який, дивлячись на мене, сказав, а що, дня народження тепер не буде? Але найбільший цинізм, що вилучили абсолютно всі грошові кошти, які змогли знайти. І жодні пояснення, жодні прохання, що в дитини день народження і потрібно елементарно оплатити - вже запрошені друзі цього хлопчика, замовлено дитячий заклад для того, щоб провести це свято. Оці цинічні потвори, які носять в кишені посвідчення співробітників ДБР, вони на це не зглянулися, повністю випотрошили і вилучили у сім'ї абсолютно всі кошти», - не стримав емоцій адвокат.
«Коли було поставлено питання, навіщо ви забираєте гроші і чим годувати трьох дітей - було цинічно сказано, хай звернуться за допомогою до бабусі. Тобто показали відкрито, що основною їх ціллю було навіть не обшукати цю молоду сім'ю, а спрямувати цей удар проти народного депутата Южаніної. Чому? Тому що Южаніна член «Європейської Солідарності» і один із знаних, відомих діячів опозиції чинній владі», - наголосив Головань.
Він також зауважив, що в абсолютно «портновських традиціях» номер кримінального провадження не вдалося його знайти ні в реєстрі судових рішень, ні взагалі серед офіційних документів, які є в мережі - але він знайшовся в одному з анонімних телеграм-каналів, який поширює фейки проти депутатів опозиції.
«І ще символічно, що це кримінальне провадження, в рамках якого начебто проводився цей незаконний обшук, було зареєстровано 12 лютого, тобто це був ще один подарунок президенту Зеленському до запровадження незаконних санкцій проти Петра Порошенка. Все було пов'язано часом і спільною метою», - констатує Ігор Головань.
«Ми зробимо все можливе для того, щоб люди, які зробили зараз цю мерзенну акцію сьогодні вранці, понесли за це заслужене покарання», - попередив Головань.
Та їх тепер мабуть до кінця України від влади не відштовхнеш...
Хоча: вони так чи інакше планують вийти на ситуацію "сталинской законности", з твоїм топленням за них, чи без.
І невістка Южаніної нічого не крала. Ну, продала квартиру, яка виявилась зайвою... то це вже стаття буде?
Реєстрація: 14.06.2025
Тобі " болить" одна квартира коли на оборонних спорудах вкрали 40 мільярдів..?!!!