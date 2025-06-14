Диалог Америки с РФ напоминает теплый разговор. Необходимо изменение тональности, - Зеленский

Сегодня диалог Америки с "русскими" напоминает теплый разговор.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте будем откровенными: это не остановит Путина. Необходимо изменение тональности. Путин должен четко понять, что Америка будет стоять на стороне Украины, в частности - путем введения санкций и поддержки нашей армии", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень - это глубоко несправедливо.

"Россия - агрессор, именно она принесла эту войну, и она не хочет ее заканчивать. И поэтому мир должен дать четкий сигнал: если Путин отказывается прекратить войну, его ждут самые сильные возможные санкции", - отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что пока никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп.