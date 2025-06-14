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Новости Санкции против России
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Диалог Америки с РФ напоминает теплый разговор. Необходимо изменение тональности, - Зеленский

трамп,путин

Сегодня диалог Америки с "русскими" напоминает теплый разговор.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте будем откровенными: это не остановит Путина. Необходимо изменение тональности. Путин должен четко понять, что Америка будет стоять на стороне Украины, в частности - путем введения санкций и поддержки нашей армии", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень - это глубоко несправедливо.

"Россия - агрессор, именно она принесла эту войну, и она не хочет ее заканчивать. И поэтому мир должен дать четкий сигнал: если Путин отказывается прекратить войну, его ждут самые сильные возможные санкции", - отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что пока никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) путин владимир (31582) санкции (11502) США (27213)


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Топ комментарии
+12
Відомі цитати Зеленського:
-- Я увідєл мір в ґлазах путіна.
-- Ґлавнає пєрєстать стрєлять.
-- Даґаварімся па срєдінє.
-- расіянє братья - ані нє будут в нас стрєлять...
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14.06.2025 15:51 Ответить
+10
Тобі про не знати, ну от прамо як ти тепло вів діалог з улюбленою тобою Парашею, в якій ти безналогово рубив бабло з 2014 року, з травня 2019 року? Чи ти собі думаєш шо НАРОД все шо ти наробив та робиш забув або пробачить? Пробачить знищення обороноздатвості Держави та сотні тиисячь загіблих душі яких повинні з'являтись до тебе, твоіх дітей та батьків шоночи з запитаненям - Шо ж ти наробив, гнида паскудна та за шо ти нас вбив, мразота мерзенна.
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14.06.2025 15:53 Ответить
+6
збагачуй уран.
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14.06.2025 15:42 Ответить
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збагачуй уран.
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14.06.2025 15:42 Ответить
Краще запустити РБМК(ЧАЕС) та виробляти збройний плутоній.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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14.06.2025 15:47 Ответить
нас тоді будуть вбивати, як іранських фізиків
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14.06.2025 16:20 Ответить
а зараз нас вбивають як кого?
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14.06.2025 16:41 Ответить
Андрєй, хто тебе так налякав?! Швиденько шукай бабку, щоб злила на віск.
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14.06.2025 17:03 Ответить
Ну робить ядерку, раз можна. Центріфуги, важка вода, ракети для доставки. Ви такі веселі хлопці .... Тількі денонсуйте Будапешт.... Тайно не вийде, бо у нас країна потужниї балаболів. І Чорнобиль ніхто не дасть запустити. Бабка то для поганих поганців, а я християнин.
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14.06.2025 17:09 Ответить
чому рудий повинен сваритися з .уйлом ? Йому хочется бути гарним хлопцем та торгувати з рф
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14.06.2025 15:43 Ответить
біда українців в тому що ми ділимо світ на своїх і чужих.
іран чужий.
вдарив ізраїль по ірану, уря, ізраїль свій.
це неправильно.

правильно ділити світ на правильно - неправильно.
тоді б ми ніколи не вважали правильною росію яка напала на молдову руками УНА-УНСО чи на сашка білого руками армії рф що вбивала нохчо.
і тоді б ми почали готувалтися до війни з росією не коли росія захопила крим а 20 років тому, коли росія захопила чечню/просю пардону за точність років, я не дуже в цьому шарю/
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14.06.2025 15:46 Ответить
Так а за що?
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14.06.2025 16:01 Ответить
язиком ідарів не розмовляю, бо не ідар.
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14.06.2025 16:08 Ответить
Трамп войдет в историю под кличкой Король отличных сделок.
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14.06.2025 15:46 Ответить
Уряд жебрак , говорить світовим акулам про тональність ...
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14.06.2025 15:47 Ответить
- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков
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14.06.2025 15:48 Ответить
..а хто і для чого,та для кого "намулював" діалог про "пєндж" і карти".який приніс і приноситиме шкоду українському народу...???
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14.06.2025 15:49 Ответить
Покажи приклад,нікчема.
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14.06.2025 15:50 Ответить
Відомі цитати Зеленського:
-- Я увідєл мір в ґлазах путіна.
-- Ґлавнає пєрєстать стрєлять.
-- Даґаварімся па срєдінє.
-- расіянє братья - ані нє будут в нас стрєлять...
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14.06.2025 15:51 Ответить
Цитати Зеленського в правильній тональності:
-- ґатовтєсь к майскім шашликам.
-- єслі я нє справлюсь - я уйду.
-- Зуб даю...
Запитаннячко:
-- Скільки зубів потрібно вибити Зеленському.?
-- чи достатньо буде вибити усі зуби.?
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14.06.2025 16:41 Ответить
Боже, когда он перестанет командовать миром. С него все ржут. Дайте ему таблеток.
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14.06.2025 15:52 Ответить
Тобі про не знати, ну от прамо як ти тепло вів діалог з улюбленою тобою Парашею, в якій ти безналогово рубив бабло з 2014 року, з травня 2019 року? Чи ти собі думаєш шо НАРОД все шо ти наробив та робиш забув або пробачить? Пробачить знищення обороноздатвості Держави та сотні тиисячь загіблих душі яких повинні з'являтись до тебе, твоіх дітей та батьків шоночи з запитаненям - Шо ж ти наробив, гнида паскудна та за шо ти нас вбив, мразота мерзенна.
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14.06.2025 15:53 Ответить
Тепла розмова -це діалог ТЦК і бубачкі. Чотири проігноровані повістки -це потужно.
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14.06.2025 15:56 Ответить
Лишіть вже. Закони не ті, і все....
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14.06.2025 15:58 Ответить
Президент. То то доді зміни розмову. Не вміеш, не можеш? Навіщо?
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14.06.2025 15:57 Ответить
Вміє зеленський зробити Трампу на день народження подарунок, ще б на піаніно зіграв би
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14.06.2025 15:57 Ответить
Той не видерже, і вйібе по Києву , як Ізраїль по Ірану, щоб перезавантажити перемовини
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14.06.2025 16:29 Ответить
Зеля насмілився вказувати на тональність у міжнародних відносинах.
А Білому домі якось то геть забув про цю тональність...
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14.06.2025 16:00 Ответить
І нащо це США??? коли вони хочуть нейтральну чи якщо дуже пощастить то "союзну" московію у майбутньому конфлікті з Китаєм. Та і вони оба (пу+Трамп) хочуть торгувати а не воювати.
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14.06.2025 16:01 Ответить
А для чого їм щось міняти. Треба було договір за надра без гарантій не підписувати
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14.06.2025 16:02 Ответить
На мою думку, мета цього договору, це завуальоване бажання зеленої зграї, захистити власні матеріальні активи, нажиті "непосильною" працею та перенаправлені через офшори на Захід, у тому числі й у США. Тому стає зрозумілим, чому зміст додатка до цього договору засекречений.
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14.06.2025 17:55 Ответить
Земерзота може тільки вказувати,а сам ніху...я не змінюється.Мародери на крові.Що він обіцяє -робиться з точністю навпаки.
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14.06.2025 16:09 Ответить
Невже хтось сумніваєтся Трамп це агент краснов ,памятаєте як перше обраня трампа шовіністи жирік та інша рашиська мерзота розпивала шампанське за цього "генія"
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14.06.2025 16:09 Ответить
От нафіга ти зачіпаєшся з Трампом? Для чого дурня дратувати?
Діпламат, ****...
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14.06.2025 17:05 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/ Олег Пономарь:
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
............

Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".

https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/
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14.06.2025 17:51 Ответить
 
 