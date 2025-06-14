Диалог Америки с РФ напоминает теплый разговор. Необходимо изменение тональности, - Зеленский
Сегодня диалог Америки с "русскими" напоминает теплый разговор.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.
"Давайте будем откровенными: это не остановит Путина. Необходимо изменение тональности. Путин должен четко понять, что Америка будет стоять на стороне Украины, в частности - путем введения санкций и поддержки нашей армии", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень - это глубоко несправедливо.
"Россия - агрессор, именно она принесла эту войну, и она не хочет ее заканчивать. И поэтому мир должен дать четкий сигнал: если Путин отказывается прекратить войну, его ждут самые сильные возможные санкции", - отметил он.
Ранее Зеленский заявил, что пока никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп.
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іран чужий.
вдарив ізраїль по ірану, уря, ізраїль свій.
це неправильно.
правильно ділити світ на правильно - неправильно.
тоді б ми ніколи не вважали правильною росію яка напала на молдову руками УНА-УНСО чи на сашка білого руками армії рф що вбивала нохчо.
і тоді б ми почали готувалтися до війни з росією не коли росія захопила крим а 20 років тому, коли росія захопила чечню/просю пардону за точність років, я не дуже в цьому шарю/
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков
-- Я увідєл мір в ґлазах путіна.
-- Ґлавнає пєрєстать стрєлять.
-- Даґаварімся па срєдінє.
-- расіянє братья - ані нє будут в нас стрєлять...
-- ґатовтєсь к майскім шашликам.
-- єслі я нє справлюсь - я уйду.
-- Зуб даю...
Запитаннячко:
-- Скільки зубів потрібно вибити Зеленському.?
-- чи достатньо буде вибити усі зуби.?
А Білому домі якось то геть забув про цю тональність...
Діпламат, ****...
"Завтра в Канаде пройдет Саммит Семерки и главный вопрос - согласится ли Трамп на снижение потолка цены на нефть для России с 60 до 45 долл за бочку. Пока Трамп не согласен. Понятно, что Европа + Великобритания, Канада, Япония могут принять такое решение и без США, но без США исполнение его будет дырявым.
Завтра в Канаде все будут уговаривать Трампа и сегодня Зеленский опубликовал заявление, адресованное Трампу. Я бы не сказал, что заявление жесткое, но ситуация обязывает быть предельно конкретным.
............
Посмотрим с каким настроением приедет Трамп в Канаду - будет срывать саммит или будет слушать Макрона, Стармера и Карни. Буду держать вас в курсе".
https://www.ponomaroleg.com/nakanune-sammita-semerki/