Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп, - Зеленский

Украинцам удалось остановить российского диктатора Владимира Путина на поле боя, дипломатически повлиять на него может только президент США Дональд Трамп.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

"Остается только Трамп. Никто не может остановить Путина, мы его остановили на поле боя. Да, война еще не закончена. Но если мы говорим о дипломатическом влиянии, на сегодня никто не смог ничего сделать с Путиным. У Путина не отбилось желание нас захватить и разрушить", - отметил он.

Зеленский убежден, что захват Украины - доктрина Путина.

"Он очень хочет Украину, но хочет Украину видеть такой, как он ее видит своими глазами, точно не независимую европейскую страну", - добавил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что Трамп может остановить Путина.

"Для этого Путин должен терять деньги, и только так. Теряя деньги, он не сможет финансировать свою армию, и у него возникнут внутренние проблемы. Надо вводить санкции. Он президент США, он должен влиять на любого агрессора в мире", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители Ирана: "Они звонят мне, чтобы поговорить"

"Для этого надо вводить санкции, охватывая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь именно нефть - главный источник их дохода. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это напрямую влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны.

Санкции - это точно сильный инструмент. Если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию. Санкции - это не только про деньги. Это еще и способ прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, которые позволяют России создавать это страшное оружие в таком количестве", - резюмировал Зеленский.