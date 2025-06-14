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Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп, - Зеленский

трамп,путин

Украинцам удалось остановить российского диктатора Владимира Путина на поле боя, дипломатически повлиять на него может только президент США Дональд Трамп.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.

"Остается только Трамп. Никто не может остановить Путина, мы его остановили на поле боя. Да, война еще не закончена. Но если мы говорим о дипломатическом влиянии, на сегодня никто не смог ничего сделать с Путиным. У Путина не отбилось желание нас захватить и разрушить", - отметил он.

Зеленский убежден, что захват Украины - доктрина Путина.

"Он очень хочет Украину, но хочет Украину видеть такой, как он ее видит своими глазами, точно не независимую европейскую страну", - добавил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что Трамп может остановить Путина.

"Для этого Путин должен терять деньги, и только так. Теряя деньги, он не сможет финансировать свою армию, и у него возникнут внутренние проблемы. Надо вводить санкции. Он президент США, он должен влиять на любого агрессора в мире", - отметил глава государства.

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"Для этого надо вводить санкции, охватывая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь именно нефть - главный источник их дохода. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это напрямую влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны.

Санкции - это точно сильный инструмент. Если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию. Санкции - это не только про деньги. Это еще и способ прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, которые позволяют России создавать это страшное оружие в таком количестве", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) путин владимир (31582) Трамп Дональд (5716) война в Украине (4799)


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Топ комментарии
+15
Рашку спиняє ЗСУ.
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14.06.2025 14:07 Ответить
+15
А колись Зеля обіцяв мир, що можна просто так дагаваріцца, по простому, по пацанскі. Що війна лише Порошенку треба , щоб цукерки липецькі продавати.
А воно оно як все обереулось
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14.06.2025 14:13 Ответить
+14
Шо: смачне Трумпове очько, га?
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14.06.2025 14:04 Ответить
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Шо: смачне Трумпове очько, га?
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14.06.2025 14:04 Ответить
"Ніхто не може зупинити Путіна, ми його зупинили на полі бою."

Сказав як ротом!
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14.06.2025 14:05 Ответить
Рашку спиняє ЗСУ.
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14.06.2025 14:07 Ответить
Чудесно. Буде більше ракет, які можуть уразити парашу на великій дистанці, дивився, рік тому. Ще не має?
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14.06.2025 14:07 Ответить
Якщо ************ Тампон це єдина надія то це дуже погана новина.
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14.06.2025 14:07 Ответить
Уявляю, як Трамп кидає куски асфальта, яким його забезпечив під завязку Зе, по позиціях орків.
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14.06.2025 17:02 Ответить
Зупинити москальського ***** можуть тільки:
-- Збройні Сили України.
-- Китай і містер Сі.
-- Смерть з косою.
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14.06.2025 14:11 Ответить
А Зеленський може лише пенісом на роялі грати і ''па-ржать''...
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14.06.2025 14:13 Ответить
смерть з косою ? щось сумнівають,що цю орду ,може зупинити,якісь лібераст,навіть якщо прийде до влади ,він побачить ,що цим бидлом можна кєрувати ,тільки вялічієм і вставанієм с колєн.
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14.06.2025 14:15 Ответить
Який лібераст? Навальний "не бутерброд" був ще більшим фашиком ніж *****. І тільки таке там може завоювати владу. Навіть якщо вони вщент програють і підпишуть капітуляцію - це буде Німеччина після ПСВ. Через кілька років неодмінно зявиться фашист реваншист і все завертиться знову в рази сильніше. Тільки развал на улуси, ханства, Кавказский эмират, Ингерманландию і Дальневосточную Народную Республику. Звичайно до цього віддавши всі тимчасово окуповані території Україні (всі історичні, включно з чотирма "Клинами"), Грузії, Польши та іншим.
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14.06.2025 14:29 Ответить
Для ***** - смерть з косою.
Для наступника ***** - теж смерть з косою.
Для наступника наступника ***** - теж смерть з косою.

Якщо на протязі 1-2 років трьох москальських *****-президентів відправити на той світ - то майже уся економічна і фінансова система *****стану розвалиться.

Як наслідок - піде по швам і почне розвалюватись уся москальська так звана імперія.
Важливим тоді буде лише одне - щоб основні гравці світової геополітики - взяли під контроль усі запаси москальської ядерної зброї.
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14.06.2025 14:32 Ответить
дипломатично..все правильно..треба восхваляти Трампа..цар Трамп і ніхто крім нього.
А робити своє,як Ізраїль.
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14.06.2025 14:12 Ответить
Так-так.
З сьогоднішнього дня, по розпорядженню Гехсета, повністю припинено логістичне обслуговування постачання зброї зі США. Навіть те що погоджено і проплачено при Байдені...
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14.06.2025 14:39 Ответить
Зєля публічно оголосив, що стармери з макронами - це слабаки.
Діпламат, ****...
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14.06.2025 17:40 Ответить
Держава ***.т эту парашу.
Даже ради санкций вот так вот не стоит!
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14.06.2025 14:12 Ответить
Стоіть? Дружина сама тобі зробить бронь
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14.06.2025 14:14 Ответить
Телемарафон! А можна додавати новини в реальному часі. Всі суфлери напевне потрбідні не на марафоні, всі такі розумні. І мають бронь.
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14.06.2025 14:13 Ответить
А колись Зеля обіцяв мир, що можна просто так дагаваріцца, по простому, по пацанскі. Що війна лише Порошенку треба , щоб цукерки липецькі продавати.
А воно оно як все обереулось
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14.06.2025 14:13 Ответить
Пам,ятатю пллани миру, безпеки.
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14.06.2025 14:16 Ответить
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"

Київ • УНН

13 червня 2025, 11:19 • 157996 перегляди

Чому «Євросолідарність» лягла під «слуг» і вже продемонструвала свою готовність співпрацювати. Хочу почути групу підтримки та заперечень щодо "ЄС"...на ЦН
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14.06.2025 15:11 Ответить
А які дії ви очікуєте від опозиції?
Конкретно по пунтках
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14.06.2025 15:15 Ответить
Він може пояснити, як? Розкажи конкретно. Все безглуздо скиглять про санкції і тиск. Які санкції? Який конкретно тиск? Було б набагато більше користі якби Європа перестала давати кацапам мільярди за нафту і газ. Але він як кліщ причепився до американського члена.
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14.06.2025 14:14 Ответить
Ну, не скажи. Плян победі, є.
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14.06.2025 14:17 Ответить
Плянь деребана. Как он біл от нас далек.
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14.06.2025 14:22 Ответить
У ОПи імені Зєлєнского плян є, пабєди нема. Хіба що.... пабєда після ну дуже потууужного пляну, якого ну дуууже багато!
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14.06.2025 15:13 Ответить
Взагалі, ми не переможемо, якщо будуть приколи.
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14.06.2025 14:24 Ответить
А Порошенко?
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14.06.2025 14:31 Ответить
добре, телефоную трапу.
через 30 хвилин.
трап сказав що може дуже сильно зупинити путлера,
так сильно як ніхто і ніколи його ще не зупиняв.
Але лише язиком по дупі.
Іншими словами трап зараз буде робити путлеру анілінгус.
Маю надію це допоможе(((.
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14.06.2025 14:35 Ответить
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14.06.2025 14:42 Ответить
Більше зробити для перемоги ху-йла ніж зробив Трамп вряд чи хто зміг...
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14.06.2025 14:45 Ответить
Трам займає тільки 2 місце. Сам найвеличніший стільки ху_лу допомагав, що там його мають повним кавалером всіх можливих нагород зробити і навіть у мавзолеї місце підшукати. Буде якраз свята комуняцька трійця, три володі.
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14.06.2025 14:59 Ответить
І шо - це має настільки сподобатися самозакоханому рудому покидьку, що він одразу почне тиснути на *****? На це розрахунок у геніальних зелених стратегів?
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14.06.2025 14:45 Ответить
А що зелені можуть ще запропонувати?

Вони ж нічого не вміють, крім смоктати.
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14.06.2025 14:51 Ответить
Той , хто зараз намагається "критикувати" Зеленського - що б ви зробили , зараз , у відносинах з Америкою ...?
Питання риторичне ..
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14.06.2025 14:51 Ответить
Відновлювати двопартійну підтримку України.
Власне, в попередні шість років не потрібно було втрачати прихильність республіканців до України. Власне, в Україні є одна партія, яка є союзником республіканців в міжнаціональних партійних структурах; але ж Зеля, як тільки може забороняє і ставить бар'єри в їх спілкуванні. Та й першкоджає не тільки спілкуванню з респами США; а, наприклад, з ХДС/ХСС в Німеччині; з консерваторами в Британії, та й з правоцентристами по всьому світу.
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14.06.2025 14:59 Ответить
Намагався б побудувати систему ефективного управління в своїй країні, бо перемогти систему може тільки більш ефективна система, а не героїзм одиниць. Може тоді і Трамп по іншому дивився б на допомогу Україні, бо допомагати дурню марна справа.
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14.06.2025 15:04 Ответить
По-перше, перезавантаження та очищення правохоронної та судової систем.
По-друге, відповідальність за корупцію - від 10 років реального терміну. У разі угоди зі слідством (здає інших учасників) - 3 роки реального терміну.
По-третє, усі справи про корупцію йдуть аналогічно ст. 255, 255-1, 255-2 ККУ.
По-четверте, відмовився від усіких кураторів за ДБР, НАБУ, судами, прокуратурою. Офіс президента має займатися покупкою канцтоварів та хімчисткою килимів. Повністю незалежні органи.
По-п'яте, ніяких Тєлємарафонів, ніяких заборон на опозиційні медіа, ніякого тиску на опозицію.

Можна продовжувати, але реалізація цих пунктів це і є те, чого від України прагне демократичний світ.
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14.06.2025 15:39 Ответить
Питання риторичне. Не на форумі.
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14.06.2025 15:49 Ответить
Має піти у відставку,як обіцяв "як не зможу-то піду".
Зараз на ньому лежить набагато більше вини,аніж просто "як не зможу": невідповідність займаній посаді.
Йому пропонували виїхати в Британії і там залишитись.Не захотіло,чи боялось...
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14.06.2025 15:56 Ответить
Макрон може зупинити двома-трьома фразами.
Досить сказати що Франція має невичерпне джерело енергії. Нафта й газ йдуть в еротичну подорож, а з ними i бакси за нафту й газ. Раша здується дуже швидко без грошей, як здувся совок.
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14.06.2025 14:55 Ответить
Він тебе не почує . На жаль , скільки б ти Вова реверансів не кидав у бік іржавого , воно гнида і пальцем не поворухне щоб натиснути на ***** . Це зрозуміло , гадаю що вже - всім .
А без цього - миру не буде .
Прийдеться якось вирулювати самим . Ну і ще надіятись що ЄС нас не кине .
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14.06.2025 15:03 Ответить
Трамп нічого не може, навіть теоретично. Зеленський просто знайшов новий громовідвід для своїх баранів. Насправді він не такий кінчений ідіот як всі думають.
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14.06.2025 15:11 Ответить
Як ***** зупинити, якщо вони з трампоном одного поля ягоди. Два пі@араса
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14.06.2025 15:24 Ответить
Ти дивися якою наш лідор лапочкою став!Спочатку годдо нахамив а терер заіскує перед трампом!
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14.06.2025 15:24 Ответить
зєля чекає поки трамп зупинить ***** і одночасно краде і краде!
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14.06.2025 15:38 Ответить
Нарешті,зеля втямив,коли переговори про закінчення війни зайшли в тупік.
Та, мало розуміти,ще чи дозволить піти на співпрацю з Трампом- козир.
По факту, переговори зайшли в тупік,після операції Павутина-касапи використали,як причину для розриву переговорів і планують реально захопити лівобережну Україну,про що у Вашингтоні,на основі даних укр.розвідки, для ам.змі заявив П.Паліца.
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14.06.2025 15:46 Ответить
ТрамПон неможет он пообещал в поРашскую к *************** в баньку приехать!и отсмоктать!
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14.06.2025 15:51 Ответить
А Трампа зупинить тільки психіатр. Крапка.
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14.06.2025 16:00 Ответить
ЗСУ йолоп.
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14.06.2025 16:15 Ответить
Зеля нікаму нічево нє должен, а йому весь Світ. Трамп, чому ти ще не закінчив війну для рейтингу Зелі? Ось такий ти президент! Не те, що наше Найвеличніше...
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14.06.2025 16:22 Ответить
Коли вже йому нарешті виключать "третій мікрохвон"!
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14.06.2025 17:21 Ответить
 
 