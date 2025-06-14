Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп, - Зеленский
Украинцам удалось остановить российского диктатора Владимира Путина на поле боя, дипломатически повлиять на него может только президент США Дональд Трамп.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для американского телеканала Newsmax, информирует Цензор.НЕТ.
"Остается только Трамп. Никто не может остановить Путина, мы его остановили на поле боя. Да, война еще не закончена. Но если мы говорим о дипломатическом влиянии, на сегодня никто не смог ничего сделать с Путиным. У Путина не отбилось желание нас захватить и разрушить", - отметил он.
Зеленский убежден, что захват Украины - доктрина Путина.
"Он очень хочет Украину, но хочет Украину видеть такой, как он ее видит своими глазами, точно не независимую европейскую страну", - добавил глава государства.
Зеленский выразил уверенность, что Трамп может остановить Путина.
"Для этого Путин должен терять деньги, и только так. Теряя деньги, он не сможет финансировать свою армию, и у него возникнут внутренние проблемы. Надо вводить санкции. Он президент США, он должен влиять на любого агрессора в мире", - отметил глава государства.
"Для этого надо вводить санкции, охватывая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь именно нефть - главный источник их дохода. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это напрямую влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны.
Санкции - это точно сильный инструмент. Если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию. Санкции - это не только про деньги. Это еще и способ прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, которые позволяют России создавать это страшное оружие в таком количестве", - резюмировал Зеленский.
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Сказав як ротом!
-- Збройні Сили України.
-- Китай і містер Сі.
-- Смерть з косою.
Для наступника ***** - теж смерть з косою.
Для наступника наступника ***** - теж смерть з косою.
Якщо на протязі 1-2 років трьох москальських *****-президентів відправити на той світ - то майже уся економічна і фінансова система *****стану розвалиться.
Як наслідок - піде по швам і почне розвалюватись уся москальська так звана імперія.
Важливим тоді буде лише одне - щоб основні гравці світової геополітики - взяли під контроль усі запаси москальської ядерної зброї.
А робити своє,як Ізраїль.
З сьогоднішнього дня, по розпорядженню Гехсета, повністю припинено логістичне обслуговування постачання зброї зі США. Навіть те що погоджено і проплачено при Байдені...
Діпламат, ****...
Даже ради санкций вот так вот не стоит!
А воно оно як все обереулось
Київ • УНН
13 червня 2025, 11:19 • 157996 перегляди
Чому «Євросолідарність» лягла під «слуг» і вже продемонструвала свою готовність співпрацювати. Хочу почути групу підтримки та заперечень щодо "ЄС"...на ЦН
Конкретно по пунтках
через 30 хвилин.
трап сказав що може дуже сильно зупинити путлера,
так сильно як ніхто і ніколи його ще не зупиняв.
Але лише язиком по дупі.
Іншими словами трап зараз буде робити путлеру анілінгус.
Маю надію це допоможе(((.
Вони ж нічого не вміють, крім смоктати.
Питання риторичне ..
Власне, в попередні шість років не потрібно було втрачати прихильність республіканців до України. Власне, в Україні є одна партія, яка є союзником республіканців в міжнаціональних партійних структурах; але ж Зеля, як тільки може забороняє і ставить бар'єри в їх спілкуванні. Та й першкоджає не тільки спілкуванню з респами США; а, наприклад, з ХДС/ХСС в Німеччині; з консерваторами в Британії, та й з правоцентристами по всьому світу.
По-друге, відповідальність за корупцію - від 10 років реального терміну. У разі угоди зі слідством (здає інших учасників) - 3 роки реального терміну.
По-третє, усі справи про корупцію йдуть аналогічно ст. 255, 255-1, 255-2 ККУ.
По-четверте, відмовився від усіких кураторів за ДБР, НАБУ, судами, прокуратурою. Офіс президента має займатися покупкою канцтоварів та хімчисткою килимів. Повністю незалежні органи.
По-п'яте, ніяких Тєлємарафонів, ніяких заборон на опозиційні медіа, ніякого тиску на опозицію.
Можна продовжувати, але реалізація цих пунктів це і є те, чого від України прагне демократичний світ.
Зараз на ньому лежить набагато більше вини,аніж просто "як не зможу": невідповідність займаній посаді.
Йому пропонували виїхати в Британії і там залишитись.Не захотіло,чи боялось...
Досить сказати що Франція має невичерпне джерело енергії. Нафта й газ йдуть в еротичну подорож, а з ними i бакси за нафту й газ. Раша здується дуже швидко без грошей, як здувся совок.
А без цього - миру не буде .
Прийдеться якось вирулювати самим . Ну і ще надіятись що ЄС нас не кине .
Та, мало розуміти,ще чи дозволить піти на співпрацю з Трампом- козир.
По факту, переговори зайшли в тупік,після операції Павутина-касапи використали,як причину для розриву переговорів і планують реально захопити лівобережну Україну,про що у Вашингтоні,на основі даних укр.розвідки, для ам.змі заявив П.Паліца.