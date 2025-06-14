Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп, - Зеленський
Українцям вдалося зупинити російського диктатора Володимира Путіна на полі бою, дипломатично вплинути на нього може лише президент США Дональд Трамп.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.
"Залишається тільки Трамп. Ніхто не може зупинити Путіна, ми його зупинили на полі бою. Так, війна ще не закінчена. Але якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. У Путіна не відбилось бажання нас захопити і зруйнувати", - зазначив він.
Зеленський переконаний, що захоплення України - доктрина Путіна.
"Він дуже хоче Україну, але хоче Україну бачити такою, як він її бачить своїми очима, точно не незалежну європейську країну", - додав глава держави.
Зеленський висловив упевненість, що Трамп може зупинити Путіна.
"Для цього Путін повинен втрачати гроші і тільки так. Втрачаючи гроші, він не зможе фінансувати свою армію і в нього виникнуть внутрішні проблеми. Треба вводити санкції. Він президент США, він повинен впливати на будь-якого агресора у світі", - зауважив глава держави.
"Для цього треба запроваджувати санкції, охоплюючи банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту. Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта – головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі.
Санкції – це точно сильний інструмент. Якщо перекрити шляхи обходу санкцій, то компоненти до ракет, включно з балістичними ракетами, просто не надходитимуть у Росію. Санкції – це не тільки про гроші. Це ще й спосіб припинити потік смертоносних технологій, компонентів, які дають Росії змогу створювати цю страшну зброю в такій кількості", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сказав як ротом!
-- Збройні Сили України.
-- Китай і містер Сі.
-- Смерть з косою.
Для наступника ***** - теж смерть з косою.
Для наступника наступника ***** - теж смерть з косою.
Якщо на протязі 1-2 років трьох москальських *****-президентів відправити на той світ - то майже уся економічна і фінансова система *****стану розвалиться.
Як наслідок - піде по швам і почне розвалюватись уся москальська так звана імперія.
Важливим тоді буде лише одне - щоб основні гравці світової геополітики - взяли під контроль усі запаси москальської ядерної зброї.
А робити своє,як Ізраїль.
З сьогоднішнього дня, по розпорядженню Гехсета, повністю припинено логістичне обслуговування постачання зброї зі США. Навіть те що погоджено і проплачено при Байдені...
Діпламат, ****...
Даже ради санкций вот так вот не стоит!
А воно оно як все обереулось
Київ • УНН
13 червня 2025, 11:19 • 157996 перегляди
Чому «Євросолідарність» лягла під «слуг» і вже продемонструвала свою готовність співпрацювати. Хочу почути групу підтримки та заперечень щодо "ЄС"...на ЦН
Конкретно по пунтках
через 30 хвилин.
трап сказав що може дуже сильно зупинити путлера,
так сильно як ніхто і ніколи його ще не зупиняв.
Але лише язиком по дупі.
Іншими словами трап зараз буде робити путлеру анілінгус.
Маю надію це допоможе(((.
Вони ж нічого не вміють, крім смоктати.
Питання риторичне ..
Власне, в попередні шість років не потрібно було втрачати прихильність республіканців до України. Власне, в Україні є одна партія, яка є союзником республіканців в міжнаціональних партійних структурах; але ж Зеля, як тільки може забороняє і ставить бар'єри в їх спілкуванні. Та й першкоджає не тільки спілкуванню з респами США; а, наприклад, з ХДС/ХСС в Німеччині; з консерваторами в Британії, та й з правоцентристами по всьому світу.
По-друге, відповідальність за корупцію - від 10 років реального терміну. У разі угоди зі слідством (здає інших учасників) - 3 роки реального терміну.
По-третє, усі справи про корупцію йдуть аналогічно ст. 255, 255-1, 255-2 ККУ.
По-четверте, відмовився від усіких кураторів за ДБР, НАБУ, судами, прокуратурою. Офіс президента має займатися покупкою канцтоварів та хімчисткою килимів. Повністю незалежні органи.
По-п'яте, ніяких Тєлємарафонів, ніяких заборон на опозиційні медіа, ніякого тиску на опозицію.
Можна продовжувати, але реалізація цих пунктів це і є те, чого від України прагне демократичний світ.
Зараз на ньому лежить набагато більше вини,аніж просто "як не зможу": невідповідність займаній посаді.
Йому пропонували виїхати в Британії і там залишитись.Не захотіло,чи боялось...
Досить сказати що Франція має невичерпне джерело енергії. Нафта й газ йдуть в еротичну подорож, а з ними i бакси за нафту й газ. Раша здується дуже швидко без грошей, як здувся совок.
А без цього - миру не буде .
Прийдеться якось вирулювати самим . Ну і ще надіятись що ЄС нас не кине .
Та, мало розуміти,ще чи дозволить піти на співпрацю з Трампом- козир.
По факту, переговори зайшли в тупік,після операції Павутина-касапи використали,як причину для розриву переговорів і планують реально захопити лівобережну Україну,про що у Вашингтоні,на основі даних укр.розвідки, для ам.змі заявив П.Паліца.