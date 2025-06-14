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Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп, - Зеленський

трамп,путін

Українцям вдалося зупинити російського диктатора Володимира Путіна на полі бою, дипломатично вплинути на нього може лише президент США Дональд Трамп.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишається тільки Трамп. Ніхто не може зупинити Путіна, ми його зупинили на полі бою. Так, війна ще не закінчена. Але якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. У Путіна не відбилось бажання нас захопити і зруйнувати", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що захоплення України - доктрина Путіна.

"Він дуже хоче Україну, але хоче Україну бачити такою, як він її бачить своїми очима, точно не незалежну європейську країну", - додав глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що Трамп може зупинити Путіна.

"Для цього Путін повинен втрачати гроші і тільки так. Втрачаючи гроші, він не зможе фінансувати свою армію і в нього виникнуть внутрішні проблеми. Треба вводити санкції. Він президент США, він повинен впливати на будь-якого агресора у світі", - зауважив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після завершення обмінів Україна та РФ обговорять наступний крок, – Зеленський

"Для цього треба запроваджувати санкції, охоплюючи банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту. Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта – головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі.

Санкції – це точно сильний інструмент. Якщо перекрити шляхи обходу санкцій, то компоненти до ракет, включно з балістичними ракетами, просто не надходитимуть у Росію. Санкції – це не тільки про гроші. Це ще й спосіб припинити потік смертоносних технологій, компонентів, які дають Росії змогу створювати цю страшну зброю в такій кількості", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) путін володимир (24143) Трамп Дональд (6174) війна в Україні (4834)


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Топ коментарі
+15
Рашку спиняє ЗСУ.
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14.06.2025 14:07 Відповісти
+15
А колись Зеля обіцяв мир, що можна просто так дагаваріцца, по простому, по пацанскі. Що війна лише Порошенку треба , щоб цукерки липецькі продавати.
А воно оно як все обереулось
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14.06.2025 14:13 Відповісти
+13
Шо: смачне Трумпове очько, га?
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14.06.2025 14:04 Відповісти
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Шо: смачне Трумпове очько, га?
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14.06.2025 14:04 Відповісти
"Ніхто не може зупинити Путіна, ми його зупинили на полі бою."

Сказав як ротом!
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14.06.2025 14:05 Відповісти
Рашку спиняє ЗСУ.
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14.06.2025 14:07 Відповісти
Чудесно. Буде більше ракет, які можуть уразити парашу на великій дистанці, дивився, рік тому. Ще не має?
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14.06.2025 14:07 Відповісти
Якщо ************ Тампон це єдина надія то це дуже погана новина.
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14.06.2025 14:07 Відповісти
Уявляю, як Трамп кидає куски асфальта, яким його забезпечив під завязку Зе, по позиціях орків.
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14.06.2025 17:02 Відповісти
Зупинити москальського ***** можуть тільки:
-- Збройні Сили України.
-- Китай і містер Сі.
-- Смерть з косою.
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14.06.2025 14:11 Відповісти
А Зеленський може лише пенісом на роялі грати і ''па-ржать''...
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14.06.2025 14:13 Відповісти
смерть з косою ? щось сумнівають,що цю орду ,може зупинити,якісь лібераст,навіть якщо прийде до влади ,він побачить ,що цим бидлом можна кєрувати ,тільки вялічієм і вставанієм с колєн.
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14.06.2025 14:15 Відповісти
Який лібераст? Навальний "не бутерброд" був ще більшим фашиком ніж *****. І тільки таке там може завоювати владу. Навіть якщо вони вщент програють і підпишуть капітуляцію - це буде Німеччина після ПСВ. Через кілька років неодмінно зявиться фашист реваншист і все завертиться знову в рази сильніше. Тільки развал на улуси, ханства, Кавказский эмират, Ингерманландию і Дальневосточную Народную Республику. Звичайно до цього віддавши всі тимчасово окуповані території Україні (всі історичні, включно з чотирма "Клинами"), Грузії, Польши та іншим.
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14.06.2025 14:29 Відповісти
Для ***** - смерть з косою.
Для наступника ***** - теж смерть з косою.
Для наступника наступника ***** - теж смерть з косою.

Якщо на протязі 1-2 років трьох москальських *****-президентів відправити на той світ - то майже уся економічна і фінансова система *****стану розвалиться.

Як наслідок - піде по швам і почне розвалюватись уся москальська так звана імперія.
Важливим тоді буде лише одне - щоб основні гравці світової геополітики - взяли під контроль усі запаси москальської ядерної зброї.
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14.06.2025 14:32 Відповісти
дипломатично..все правильно..треба восхваляти Трампа..цар Трамп і ніхто крім нього.
А робити своє,як Ізраїль.
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14.06.2025 14:12 Відповісти
Так-так.
З сьогоднішнього дня, по розпорядженню Гехсета, повністю припинено логістичне обслуговування постачання зброї зі США. Навіть те що погоджено і проплачено при Байдені...
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14.06.2025 14:39 Відповісти
Зєля публічно оголосив, що стармери з макронами - це слабаки.
Діпламат, ****...
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14.06.2025 17:40 Відповісти
Держава ***.т эту парашу.
Даже ради санкций вот так вот не стоит!
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14.06.2025 14:12 Відповісти
Стоіть? Дружина сама тобі зробить бронь
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14.06.2025 14:14 Відповісти
Телемарафон! А можна додавати новини в реальному часі. Всі суфлери напевне потрбідні не на марафоні, всі такі розумні. І мають бронь.
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14.06.2025 14:13 Відповісти
А колись Зеля обіцяв мир, що можна просто так дагаваріцца, по простому, по пацанскі. Що війна лише Порошенку треба , щоб цукерки липецькі продавати.
А воно оно як все обереулось
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14.06.2025 14:13 Відповісти
Пам,ятатю пллани миру, безпеки.
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14.06.2025 14:16 Відповісти
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"

Київ • УНН

13 червня 2025, 11:19 • 157996 перегляди

Чому «Євросолідарність» лягла під «слуг» і вже продемонструвала свою готовність співпрацювати. Хочу почути групу підтримки та заперечень щодо "ЄС"...на ЦН
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14.06.2025 15:11 Відповісти
А які дії ви очікуєте від опозиції?
Конкретно по пунтках
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14.06.2025 15:15 Відповісти
Він може пояснити, як? Розкажи конкретно. Все безглуздо скиглять про санкції і тиск. Які санкції? Який конкретно тиск? Було б набагато більше користі якби Європа перестала давати кацапам мільярди за нафту і газ. Але він як кліщ причепився до американського члена.
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14.06.2025 14:14 Відповісти
Ну, не скажи. Плян победі, є.
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14.06.2025 14:17 Відповісти
Плянь деребана. Как он біл от нас далек.
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14.06.2025 14:22 Відповісти
У ОПи імені Зєлєнского плян є, пабєди нема. Хіба що.... пабєда після ну дуже потууужного пляну, якого ну дуууже багато!
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14.06.2025 15:13 Відповісти
Взагалі, ми не переможемо, якщо будуть приколи.
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14.06.2025 14:24 Відповісти
А Порошенко?
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14.06.2025 14:31 Відповісти
добре, телефоную трапу.
через 30 хвилин.
трап сказав що може дуже сильно зупинити путлера,
так сильно як ніхто і ніколи його ще не зупиняв.
Але лише язиком по дупі.
Іншими словами трап зараз буде робити путлеру анілінгус.
Маю надію це допоможе(((.
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14.06.2025 14:35 Відповісти
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14.06.2025 14:42 Відповісти
Більше зробити для перемоги ху-йла ніж зробив Трамп вряд чи хто зміг...
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14.06.2025 14:45 Відповісти
Трам займає тільки 2 місце. Сам найвеличніший стільки ху_лу допомагав, що там його мають повним кавалером всіх можливих нагород зробити і навіть у мавзолеї місце підшукати. Буде якраз свята комуняцька трійця, три володі.
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14.06.2025 14:59 Відповісти
І шо - це має настільки сподобатися самозакоханому рудому покидьку, що він одразу почне тиснути на *****? На це розрахунок у геніальних зелених стратегів?
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14.06.2025 14:45 Відповісти
А що зелені можуть ще запропонувати?

Вони ж нічого не вміють, крім смоктати.
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14.06.2025 14:51 Відповісти
Той , хто зараз намагається "критикувати" Зеленського - що б ви зробили , зараз , у відносинах з Америкою ...?
Питання риторичне ..
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14.06.2025 14:51 Відповісти
Відновлювати двопартійну підтримку України.
Власне, в попередні шість років не потрібно було втрачати прихильність республіканців до України. Власне, в Україні є одна партія, яка є союзником республіканців в міжнаціональних партійних структурах; але ж Зеля, як тільки може забороняє і ставить бар'єри в їх спілкуванні. Та й першкоджає не тільки спілкуванню з респами США; а, наприклад, з ХДС/ХСС в Німеччині; з консерваторами в Британії, та й з правоцентристами по всьому світу.
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14.06.2025 14:59 Відповісти
Намагався б побудувати систему ефективного управління в своїй країні, бо перемогти систему може тільки більш ефективна система, а не героїзм одиниць. Може тоді і Трамп по іншому дивився б на допомогу Україні, бо допомагати дурню марна справа.
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14.06.2025 15:04 Відповісти
По-перше, перезавантаження та очищення правохоронної та судової систем.
По-друге, відповідальність за корупцію - від 10 років реального терміну. У разі угоди зі слідством (здає інших учасників) - 3 роки реального терміну.
По-третє, усі справи про корупцію йдуть аналогічно ст. 255, 255-1, 255-2 ККУ.
По-четверте, відмовився від усіких кураторів за ДБР, НАБУ, судами, прокуратурою. Офіс президента має займатися покупкою канцтоварів та хімчисткою килимів. Повністю незалежні органи.
По-п'яте, ніяких Тєлємарафонів, ніяких заборон на опозиційні медіа, ніякого тиску на опозицію.

Можна продовжувати, але реалізація цих пунктів це і є те, чого від України прагне демократичний світ.
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14.06.2025 15:39 Відповісти
Питання риторичне. Не на форумі.
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14.06.2025 15:49 Відповісти
Має піти у відставку,як обіцяв "як не зможу-то піду".
Зараз на ньому лежить набагато більше вини,аніж просто "як не зможу": невідповідність займаній посаді.
Йому пропонували виїхати в Британії і там залишитись.Не захотіло,чи боялось...
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14.06.2025 15:56 Відповісти
Макрон може зупинити двома-трьома фразами.
Досить сказати що Франція має невичерпне джерело енергії. Нафта й газ йдуть в еротичну подорож, а з ними i бакси за нафту й газ. Раша здується дуже швидко без грошей, як здувся совок.
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14.06.2025 14:55 Відповісти
Він тебе не почує . На жаль , скільки б ти Вова реверансів не кидав у бік іржавого , воно гнида і пальцем не поворухне щоб натиснути на ***** . Це зрозуміло , гадаю що вже - всім .
А без цього - миру не буде .
Прийдеться якось вирулювати самим . Ну і ще надіятись що ЄС нас не кине .
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14.06.2025 15:03 Відповісти
Трамп нічого не може, навіть теоретично. Зеленський просто знайшов новий громовідвід для своїх баранів. Насправді він не такий кінчений ідіот як всі думають.
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14.06.2025 15:11 Відповісти
Як ***** зупинити, якщо вони з трампоном одного поля ягоди. Два пі@араса
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14.06.2025 15:24 Відповісти
Ти дивися якою наш лідор лапочкою став!Спочатку годдо нахамив а терер заіскує перед трампом!
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14.06.2025 15:24 Відповісти
зєля чекає поки трамп зупинить ***** і одночасно краде і краде!
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14.06.2025 15:38 Відповісти
Нарешті,зеля втямив,коли переговори про закінчення війни зайшли в тупік.
Та, мало розуміти,ще чи дозволить піти на співпрацю з Трампом- козир.
По факту, переговори зайшли в тупік,після операції Павутина-касапи використали,як причину для розриву переговорів і планують реально захопити лівобережну Україну,про що у Вашингтоні,на основі даних укр.розвідки, для ам.змі заявив П.Паліца.
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14.06.2025 15:46 Відповісти
ТрамПон неможет он пообещал в поРашскую к *************** в баньку приехать!и отсмоктать!
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14.06.2025 15:51 Відповісти
А Трампа зупинить тільки психіатр. Крапка.
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14.06.2025 16:00 Відповісти
ЗСУ йолоп.
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14.06.2025 16:15 Відповісти
Зеля нікаму нічево нє должен, а йому весь Світ. Трамп, чому ти ще не закінчив війну для рейтингу Зелі? Ось такий ти президент! Не те, що наше Найвеличніше...
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14.06.2025 16:22 Відповісти
Коли вже йому нарешті виключать "третій мікрохвон"!
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14.06.2025 17:21 Відповісти
 
 