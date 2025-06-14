Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп, - Зеленський

Українцям вдалося зупинити російського диктатора Володимира Путіна на полі бою, дипломатично вплинути на нього може лише президент США Дональд Трамп.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишається тільки Трамп. Ніхто не може зупинити Путіна, ми його зупинили на полі бою. Так, війна ще не закінчена. Але якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. У Путіна не відбилось бажання нас захопити і зруйнувати", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що захоплення України - доктрина Путіна.

"Він дуже хоче Україну, але хоче Україну бачити такою, як він її бачить своїми очима, точно не незалежну європейську країну", - додав глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що Трамп може зупинити Путіна.

"Для цього Путін повинен втрачати гроші і тільки так. Втрачаючи гроші, він не зможе фінансувати свою армію і в нього виникнуть внутрішні проблеми. Треба вводити санкції. Він президент США, він повинен впливати на будь-якого агресора у світі", - зауважив глава держави.

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"Для цього треба запроваджувати санкції, охоплюючи банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту. Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта – головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі.

Санкції – це точно сильний інструмент. Якщо перекрити шляхи обходу санкцій, то компоненти до ракет, включно з балістичними ракетами, просто не надходитимуть у Росію. Санкції – це не тільки про гроші. Це ще й спосіб припинити потік смертоносних технологій, компонентів, які дають Росії змогу створювати цю страшну зброю в такій кількості", - резюмував Зеленський.