Діалог Америки з РФ нагадує теплу розмову. Необхідна зміна тональності, - Зеленський
Сьогодні діалог Америки з "русскімі" нагадує теплу розмову.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.
"Давайте будемо відвертими: це не зупинить Путіна. Необхідна зміна тональності. Путін має чітко зрозуміти, що Америка стоятиме на боці України, зокрема шляхом запровадження санкцій та підтримки нашої армії", - наголосив він.
За словами Зеленського, будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень - це глибоко несправедливо.
"Росія – агресор, саме вона принесла цю війну, і вона не хоче її закінчувати. І тому світ має дати чіткий сигнал: якщо Путін відмовляється припинити війну, на нього чекають найсильніші можливі санкції", - зазначив він.
Раніше Зеленський заявив, що наразі ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп.
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іран чужий.
вдарив ізраїль по ірану, уря, ізраїль свій.
це неправильно.
правильно ділити світ на правильно - неправильно.
тоді б ми ніколи не вважали правильною росію яка напала на молдову руками УНА-УНСО чи на сашка білого руками армії рф що вбивала нохчо.
і тоді б ми почали готувалтися до війни з росією не коли росія захопила крим а 20 років тому, коли росія захопила чечню/просю пардону за точність років, я не дуже в цьому шарю/
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков
-- Я увідєл мір в ґлазах путіна.
-- Ґлавнає пєрєстать стрєлять.
-- Даґаварімся па срєдінє.
-- расіянє братья - ані нє будут в нас стрєлять...
-- ґатовтєсь к майскім шашликам.
-- єслі я нє справлюсь - я уйду.
-- Зуб даю...
Запитаннячко:
-- Скільки зубів потрібно вибити Зеленському.?
-- чи достатньо буде вибити усі зуби.?
А Білому домі якось то геть забув про цю тональність...
Діпламат, ****...