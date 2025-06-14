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Новини Санкції проти Росії
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Діалог Америки з РФ нагадує теплу розмову. Необхідна зміна тональності, - Зеленський

трамп,путін

Сьогодні діалог Америки з "русскімі" нагадує теплу розмову.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте будемо відвертими: це не зупинить Путіна. Необхідна зміна тональності. Путін має чітко зрозуміти, що Америка стоятиме на боці України, зокрема шляхом запровадження санкцій та підтримки нашої армії", - наголосив він.

За словами Зеленського, будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень - це глибоко несправедливо.

"Росія – агресор, саме вона принесла цю війну, і вона не хоче її закінчувати. І тому світ має дати чіткий сигнал: якщо Путін відмовляється припинити війну, на нього чекають найсильніші можливі санкції", - зазначив він.

Раніше Зеленський заявив, що наразі ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) путін володимир (24143) санкції (12159) США (23483)


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Топ коментарі
+12
Відомі цитати Зеленського:
-- Я увідєл мір в ґлазах путіна.
-- Ґлавнає пєрєстать стрєлять.
-- Даґаварімся па срєдінє.
-- расіянє братья - ані нє будут в нас стрєлять...
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14.06.2025 15:51 Відповісти
+10
Тобі про не знати, ну от прамо як ти тепло вів діалог з улюбленою тобою Парашею, в якій ти безналогово рубив бабло з 2014 року, з травня 2019 року? Чи ти собі думаєш шо НАРОД все шо ти наробив та робиш забув або пробачить? Пробачить знищення обороноздатвості Держави та сотні тиисячь загіблих душі яких повинні з'являтись до тебе, твоіх дітей та батьків шоночи з запитаненям - Шо ж ти наробив, гнида паскудна та за шо ти нас вбив, мразота мерзенна.
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14.06.2025 15:53 Відповісти
+6
збагачуй уран.
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14.06.2025 15:42 Відповісти
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збагачуй уран.
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14.06.2025 15:42 Відповісти
Краще запустити РБМК(ЧАЕС) та виробляти збройний плутоній.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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14.06.2025 15:47 Відповісти
нас тоді будуть вбивати, як іранських фізиків
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14.06.2025 16:20 Відповісти
а зараз нас вбивають як кого?
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14.06.2025 16:41 Відповісти
Андрєй, хто тебе так налякав?! Швиденько шукай бабку, щоб злила на віск.
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14.06.2025 17:03 Відповісти
Ну робить ядерку, раз можна. Центріфуги, важка вода, ракети для доставки. Ви такі веселі хлопці .... Тількі денонсуйте Будапешт.... Тайно не вийде, бо у нас країна потужниї балаболів. І Чорнобиль ніхто не дасть запустити. Бабка то для поганих поганців, а я християнин.
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14.06.2025 17:09 Відповісти
чому рудий повинен сваритися з .уйлом ? Йому хочется бути гарним хлопцем та торгувати з рф
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14.06.2025 15:43 Відповісти
біда українців в тому що ми ділимо світ на своїх і чужих.
іран чужий.
вдарив ізраїль по ірану, уря, ізраїль свій.
це неправильно.

правильно ділити світ на правильно - неправильно.
тоді б ми ніколи не вважали правильною росію яка напала на молдову руками УНА-УНСО чи на сашка білого руками армії рф що вбивала нохчо.
і тоді б ми почали готувалтися до війни з росією не коли росія захопила крим а 20 років тому, коли росія захопила чечню/просю пардону за точність років, я не дуже в цьому шарю/
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14.06.2025 15:46 Відповісти
Так а за що?
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14.06.2025 16:01 Відповісти
язиком ідарів не розмовляю, бо не ідар.
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14.06.2025 16:08 Відповісти
Трамп войдет в историю под кличкой Король отличных сделок.
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14.06.2025 15:46 Відповісти
Уряд жебрак , говорить світовим акулам про тональність ...
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14.06.2025 15:47 Відповісти
- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков
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14.06.2025 15:48 Відповісти
..а хто і для чого,та для кого "намулював" діалог про "пєндж" і карти".який приніс і приноситиме шкоду українському народу...???
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14.06.2025 15:49 Відповісти
Покажи приклад,нікчема.
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14.06.2025 15:50 Відповісти
Відомі цитати Зеленського:
-- Я увідєл мір в ґлазах путіна.
-- Ґлавнає пєрєстать стрєлять.
-- Даґаварімся па срєдінє.
-- расіянє братья - ані нє будут в нас стрєлять...
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14.06.2025 15:51 Відповісти
Цитати Зеленського в правильній тональності:
-- ґатовтєсь к майскім шашликам.
-- єслі я нє справлюсь - я уйду.
-- Зуб даю...
Запитаннячко:
-- Скільки зубів потрібно вибити Зеленському.?
-- чи достатньо буде вибити усі зуби.?
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14.06.2025 16:41 Відповісти
Боже, когда он перестанет командовать миром. С него все ржут. Дайте ему таблеток.
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14.06.2025 15:52 Відповісти
Тобі про не знати, ну от прамо як ти тепло вів діалог з улюбленою тобою Парашею, в якій ти безналогово рубив бабло з 2014 року, з травня 2019 року? Чи ти собі думаєш шо НАРОД все шо ти наробив та робиш забув або пробачить? Пробачить знищення обороноздатвості Держави та сотні тиисячь загіблих душі яких повинні з'являтись до тебе, твоіх дітей та батьків шоночи з запитаненям - Шо ж ти наробив, гнида паскудна та за шо ти нас вбив, мразота мерзенна.
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14.06.2025 15:53 Відповісти
Тепла розмова -це діалог ТЦК і бубачкі. Чотири проігноровані повістки -це потужно.
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14.06.2025 15:56 Відповісти
Лишіть вже. Закони не ті, і все....
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14.06.2025 15:58 Відповісти
Президент. То то доді зміни розмову. Не вміеш, не можеш? Навіщо?
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14.06.2025 15:57 Відповісти
Вміє зеленський зробити Трампу на день народження подарунок, ще б на піаніно зіграв би
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14.06.2025 15:57 Відповісти
Той не видерже, і вйібе по Києву , як Ізраїль по Ірану, щоб перезавантажити перемовини
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14.06.2025 16:29 Відповісти
Зеля насмілився вказувати на тональність у міжнародних відносинах.
А Білому домі якось то геть забув про цю тональність...
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14.06.2025 16:00 Відповісти
І нащо це США??? коли вони хочуть нейтральну чи якщо дуже пощастить то "союзну" московію у майбутньому конфлікті з Китаєм. Та і вони оба (пу+Трамп) хочуть торгувати а не воювати.
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14.06.2025 16:01 Відповісти
А для чого їм щось міняти. Треба було договір за надра без гарантій не підписувати
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14.06.2025 16:02 Відповісти
Земерзота може тільки вказувати,а сам ніху...я не змінюється.Мародери на крові.Що він обіцяє -робиться з точністю навпаки.
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14.06.2025 16:09 Відповісти
Невже хтось сумніваєтся Трамп це агент краснов ,памятаєте як перше обраня трампа шовіністи жирік та інша рашиська мерзота розпивала шампанське за цього "генія"
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14.06.2025 16:09 Відповісти
От нафіга ти зачіпаєшся з Трампом? Для чого дурня дратувати?
Діпламат, ****...
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14.06.2025 17:05 Відповісти
 
 