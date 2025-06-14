Діалог Америки з РФ нагадує теплу розмову. Необхідна зміна тональності, - Зеленський

Сьогодні діалог Америки з "русскімі" нагадує теплу розмову.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте будемо відвертими: це не зупинить Путіна. Необхідна зміна тональності. Путін має чітко зрозуміти, що Америка стоятиме на боці України, зокрема шляхом запровадження санкцій та підтримки нашої армії", - наголосив він.

За словами Зеленського, будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень - це глибоко несправедливо.

"Росія – агресор, саме вона принесла цю війну, і вона не хоче її закінчувати. І тому світ має дати чіткий сигнал: якщо Путін відмовляється припинити війну, на нього чекають найсильніші можливі санкції", - зазначив він.

Раніше Зеленський заявив, що наразі ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп.