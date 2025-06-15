Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами: самая большая угроза была для Кременчуга
В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
В частности, ночью был зафиксирован взлет МиГ-31К. Мониторинговые каналы о пусках "Кинжалов".
По данным Воздушных сил, самая большая угроза была для Кременчуга Полтавской области.
"Ракеты западнее Кривого Рога, курсом на Кременчуг.
Кременчуг - находитесь в укрытиях!", - информировали ВС.
Впрочем, на эту минуту информации о последствиях вражеской атаки нет.
Вся ефективність зеленої банди направлена виключно на власне збагачення. І поки це не зміниться (тобто ніколи) ВПК буде і далі сидіти в обнімку, з нікому не потрібними проектами (та і ті робляться в основному в ініціативному порядку).
Навіть, у якості зіц-прєдсєдатєля.
Та й то без його участі.
Попередньо відпрацювала ППО
це в Мене таке горе