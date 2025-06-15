РУС
Новости
Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами: самая большая угроза была для Кременчуга

ракеты и шахиды

В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, ночью был зафиксирован взлет МиГ-31К. Мониторинговые каналы о пусках "Кинжалов".

По данным Воздушных сил, самая большая угроза была для Кременчуга Полтавской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью атаковал Полтавщину: взрывы были в Кременчуге, три человека пострадали. ФОТОрепортаж

"Ракеты западнее Кривого Рога, курсом на Кременчуг.

Кременчуг - находитесь в укрытиях!", - информировали ВС.

Впрочем, на эту минуту информации о последствиях вражеской атаки нет.

Топ комментарии
+8
Та думки про "робити балістику" може і потрапляють в череп Потужного, але з черепа вони вилітають через рота в напрямку того ж Сметаніна (в дійсності не лише йому). А цей пан може зробити виключно ракету, що літає в напрямку Цюриха, і перевозить 1,5 кубометра доларів.
Вся ефективність зеленої банди направлена виключно на власне збагачення. І поки це не зміниться (тобто ніколи) ВПК буде і далі сидіти в обнімку, з нікому не потрібними проектами (та і ті робляться в основному в ініціативному порядку).
показать весь комментарий
15.06.2025 09:07 Ответить
+1
показать весь комментарий
15.06.2025 07:23 Ответить
+1
У Вознесенську пролунав вибух
Попередньо відпрацювала ППО
це в Мене таке горе
показать весь комментарий
15.06.2025 07:41 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 07:23 Ответить
Так ми вдарили по кацапських НПЗ ,а кацапи вдарили по наших НПЗ .
показать весь комментарий
15.06.2025 17:18 Ответить
Та думки про "робити балістику" може і потрапляють в череп Потужного, але з черепа вони вилітають через рота в напрямку того ж Сметаніна (в дійсності не лише йому). А цей пан може зробити виключно ракету, що літає в напрямку Цюриха, і перевозить 1,5 кубометра доларів.
Вся ефективність зеленої банди направлена виключно на власне збагачення. І поки це не зміниться (тобто ніколи) ВПК буде і далі сидіти в обнімку, з нікому не потрібними проектами (та і ті робляться в основному в ініціативному порядку).
показать весь комментарий
15.06.2025 09:07 Ответить
Ви перебільшуєте здібності пана Гєрмана.
Навіть, у якості зіц-прєдсєдатєля.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:24 Ответить
Згоден, трохи перебільшив - ракету з 1,5кубометрами доларів він навряд зможе, бус з дипломатичними номерами, наповнений доларами, це його управлінський максимум.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:29 Ответить
Скоріш там тільки його факсімілє у накладній на транспортіровку.
Та й то без його участі.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:44 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
15.06.2025 09:31 Ответить
У Вознесенську пролунав вибух
Попередньо відпрацювала ППО
це в Мене таке горе
показать весь комментарий
15.06.2025 07:41 Ответить
Це називається *загроза*
показать весь комментарий
15.06.2025 08:05 Ответить
Та ладно , по Шахедам так вперше ..А по ракетам ні ..На початку війни НПЗ по 15 Калібрів "приймав " за раз
показать весь комментарий
15.06.2025 09:21 Ответить
Влада міста піклується про людей і будує укриття? Повна байдужість!
показать весь комментарий
15.06.2025 09:34 Ответить
 
 