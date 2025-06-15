Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами: самая большая угроза была для Кременчуга

В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, войска РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, ночью был зафиксирован взлет МиГ-31К. Мониторинговые каналы о пусках "Кинжалов".

По данным Воздушных сил, самая большая угроза была для Кременчуга Полтавской области.

"Ракеты западнее Кривого Рога, курсом на Кременчуг.

Кременчуг - находитесь в укрытиях!", - информировали ВС.

Впрочем, на эту минуту информации о последствиях вражеской атаки нет.