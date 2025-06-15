УКР
Новини
7 113 15

Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами: найбільша загроза була для Кременчука

ракети та шахеди

У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, вночі було зафіксовано зліт МіГ-31К. Моніторингові канали про пуски "Кинджалів".

За даними Повітряних сил, найбільша загроза була для Кременчука Полтавської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Полтавщину: вибухи лунали у Кременчуці, три людини постраждали. ФОТОрепортаж

"Ракети західніше Кривого Рогу, курсом на Кременчук.

Кременчук - перебувайте в укриттях!", - інформували ПС.

Втім, на цю хвилину інформації про наслідки ворожої атаки немає.

Автор: 

Кременчук (327) Полтавська область (1230) Кременчуцький район (50)
Топ коментарі
+8
Та думки про "робити балістику" може і потрапляють в череп Потужного, але з черепа вони вилітають через рота в напрямку того ж Сметаніна (в дійсності не лише йому). А цей пан може зробити виключно ракету, що літає в напрямку Цюриха, і перевозить 1,5 кубометра доларів.
Вся ефективність зеленої банди направлена виключно на власне збагачення. І поки це не зміниться (тобто ніколи) ВПК буде і далі сидіти в обнімку, з нікому не потрібними проектами (та і ті робляться в основному в ініціативному порядку).
15.06.2025 09:07 Відповісти
+1
15.06.2025 07:23 Відповісти
+1
15.06.2025 07:23 Відповісти
Так ми вдарили по кацапських НПЗ ,а кацапи вдарили по наших НПЗ .
15.06.2025 17:18 Відповісти
Ви перебільшуєте здібності пана Гєрмана.
Навіть, у якості зіц-прєдсєдатєля.
15.06.2025 09:24 Відповісти
Згоден, трохи перебільшив - ракету з 1,5кубометрами доларів він навряд зможе, бус з дипломатичними номерами, наповнений доларами, це його управлінський максимум.
15.06.2025 09:29 Відповісти
Скоріш там тільки його факсімілє у накладній на транспортіровку.
Та й то без його участі.
15.06.2025 09:44 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
15.06.2025 09:31 Відповісти
Це називається *загроза*
15.06.2025 08:05 Відповісти
Та ладно , по Шахедам так вперше ..А по ракетам ні ..На початку війни НПЗ по 15 Калібрів "приймав " за раз
15.06.2025 09:21 Відповісти
Влада міста піклується про людей і будує укриття? Повна байдужість!
15.06.2025 09:34 Відповісти
 
 