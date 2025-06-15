Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами: найбільша загроза була для Кременчука

У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, вночі було зафіксовано зліт МіГ-31К. Моніторингові канали про пуски "Кинджалів".

За даними Повітряних сил, найбільша загроза була для Кременчука Полтавської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Полтавщину: вибухи лунали у Кременчуці, три людини постраждали. ФОТОрепортаж

"Ракети західніше Кривого Рогу, курсом на Кременчук.

Кременчук - перебувайте в укриттях!", - інформували ПС.

Втім, на цю хвилину інформації про наслідки ворожої атаки немає.