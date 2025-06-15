Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами: найбільша загроза була для Кременчука
У ніч проти неділі, 15 червня 2025 року, війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Зокрема, вночі було зафіксовано зліт МіГ-31К. Моніторингові канали про пуски "Кинджалів".
За даними Повітряних сил, найбільша загроза була для Кременчука Полтавської області.
"Ракети західніше Кривого Рогу, курсом на Кременчук.
Кременчук - перебувайте в укриттях!", - інформували ПС.
Втім, на цю хвилину інформації про наслідки ворожої атаки немає.
Вся ефективність зеленої банди направлена виключно на власне збагачення. І поки це не зміниться (тобто ніколи) ВПК буде і далі сидіти в обнімку, з нікому не потрібними проектами (та і ті робляться в основному в ініціативному порядку).
Навіть, у якості зіц-прєдсєдатєля.
Та й то без його участі.
Попередньо відпрацювала ППО
це в Мене таке горе