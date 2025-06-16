Рашисты атаковали дронами Сумы: повреждены дома. ФОТО

Сегодня, 16 июня, ночью город Сумы снова подвергся вражеской атаке.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано два попадания в городе - выбиты окна в домах.

Также было попадание в одном из старостинских округов Сумской громады - повреждены четыре частных дома.

По предварительной информации, пострадавших нет.