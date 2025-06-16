РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6777 посетителей онлайн
Новости Атака БПЛА на Сумы
2 086 0

Рашисты атаковали дронами Сумы: повреждены дома. ФОТО

Сумы после обстрела 16 июня

Сегодня, 16 июня, ночью город Сумы снова подвергся вражеской атаке.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано два попадания в городе - выбиты окна в домах.

Также было попадание в одном из старостинских округов Сумской громады - повреждены четыре частных дома.

Также читайте: Войска РФ ударили по Сумах: повреждены частный дом и объект гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Сумы после обстрела 16 июня
Сумы после обстрела 16 июня
Сумы после обстрела 16 июня

По предварительной информации, пострадавших нет.

Автор: 

Сумская область (3678) Сумы (1253) Сумский район (404)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 