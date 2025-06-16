2 086 0
Рашисты атаковали дронами Сумы: повреждены дома. ФОТО
Сегодня, 16 июня, ночью город Сумы снова подвергся вражеской атаке.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано два попадания в городе - выбиты окна в домах.
Также было попадание в одном из старостинских округов Сумской громады - повреждены четыре частных дома.
По предварительной информации, пострадавших нет.
