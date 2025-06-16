Рашисти атакували дронами Суми: пошкоджено будинки. ФОТО

Сьогодні, 16 червня, вночі місто Суми знову зазнало ворожої атаки.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано два влучання в місті - вибито вікна в будинках.

Також було влучання в одному зі старостинських округів Сумської громади - пошкоджено чотири приватні будинки.

Також читайте: Війська РФ ударили по Сумах: пошкоджено приватний будинок та об’єкт цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж







За попередньою інформацією, постраждалих немає.