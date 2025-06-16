2 086 0
Рашисти атакували дронами Суми: пошкоджено будинки. ФОТО
Сьогодні, 16 червня, вночі місто Суми знову зазнало ворожої атаки.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано два влучання в місті - вибито вікна в будинках.
Також було влучання в одному зі старостинських округів Сумської громади - пошкоджено чотири приватні будинки.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
