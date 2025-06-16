УКР
Новини Атака БпЛА на Суми
Рашисти атакували дронами Суми: пошкоджено будинки. ФОТО

Суми після обстрілу 16 червня

Сьогодні, 16 червня, вночі місто Суми знову зазнало ворожої атаки.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано два влучання в місті - вибито вікна в будинках.

Також було влучання в одному зі старостинських округів Сумської громади - пошкоджено чотири приватні будинки.

Суми після обстрілу 16 червня
Суми після обстрілу 16 червня
Суми після обстрілу 16 червня

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

