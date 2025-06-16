Дроздов о братьях Добкиных: "Нас ждет ренессанс "рыгов"
Львовский журналист Остап Дроздов предположил, что "инвестиции" в украинскую экономику, о которых рассказывают братья Михаил и Дмитрий Добкины, имеют российское происхождение.
Об этом он сказал во время обсуждения на YouTube-канале ProUA темы "Почему бывшие регионалы и пророссийские политики снова в украинских медиа?", передает Цензор.НЕТ.
Таким образом политический обозреватель прокомментировал заявления Дмитрия Добкина, что его семья вкладывает большие средства во Владимир-Волынскую фабрику.
"Добкины прямо распинаются, как они вкладывают в экономику миллиарды гривен, как они возрождают Украину. Я не спрашиваю источник происхождения - тут и вопросов нет откуда они...
Очевидно, что если и можно в разрушенную страну вкладывать деньги, то их тебе даст разрушитель", - отметил Дроздов.
По его мнению, увеличением финансирования Москва будет пытаться сохранить собственные позиции в среде политиков, которые ориентировались на нее до полномасштабной войны.
"Понятно, что Россия будет "вкачивать" сюда в пророссийских перекрашенных (политиков. - Ред.)... Будет вкладывать и "закачивать" огромные средства, потому что это их "время Х". Другого момента так "привстать" (у пророссийских политиков. - Ред.) уже не будет. Поэтому я согласен, что нас ждет ренессанс "рыгов"... И они все на плаву, ждут своей возможности уже в новых условиях паразитировать на двух темах - язык и мир, - резюмировал Остап Дроздов.
Отметим, что братья Добкины заявили о строительстве новой фабрики на Волыни с инвестициями 60 млн евро.
Также напомним, что сейчас следственное управление Главного управления СБУ подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://suveren.com.ua/stattis/zagalne/153-timoshenko-vytret-nogi-o-poroshenko-i-vyshvyrnet-ego-iz-politiki-vlasenko
починая з кивалова
якщо ніхто не займеться я сам почну людей збирати
І ще не факт...
Мабуть знову проти Пороха якусь двуходовку майстрячать.
Буде кугутів настропаляти проти нього.
Зараз не платять - ось і критикує колишніх партнерів.
Заплатять Дроздову Добкіни - заспіває по іншому - бо дуже любить гроші.
https://censor.net/ua/comments/locate/3558091/45621a43-4019-48e8-8716-3aab6ca53da2