Михаил и Дмитрий Добкины
Дроздов о братьях Добкиных: "Нас ждет ренессанс "рыгов"

Инвестиции братьев Добкиных могут быть связаны с Россией

Львовский журналист Остап Дроздов предположил, что "инвестиции" в украинскую экономику, о которых рассказывают братья Михаил и Дмитрий Добкины, имеют российское происхождение.

Об этом он сказал во время обсуждения на YouTube-канале ProUA темы "Почему бывшие регионалы и пророссийские политики снова в украинских медиа?", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом политический обозреватель прокомментировал заявления Дмитрия Добкина, что его семья вкладывает большие средства во Владимир-Волынскую фабрику.

"Добкины прямо распинаются, как они вкладывают в экономику миллиарды гривен, как они возрождают Украину. Я не спрашиваю источник происхождения - тут и вопросов нет откуда они...

Очевидно, что если и можно в разрушенную страну вкладывать деньги, то их тебе даст разрушитель", - отметил Дроздов.

Читайте также: В Минобороны не знают, где совершает свои подвиги Добкин, - нардеп от "Голоса" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

По его мнению, увеличением финансирования Москва будет пытаться сохранить собственные позиции в среде политиков, которые ориентировались на нее до полномасштабной войны.

"Понятно, что Россия будет "вкачивать" сюда в пророссийских перекрашенных (политиков. - Ред.)... Будет вкладывать и "закачивать" огромные средства, потому что это их "время Х". Другого момента так "привстать" (у пророссийских политиков. - Ред.) уже не будет. Поэтому я согласен, что нас ждет ренессанс "рыгов"... И они все на плаву, ждут своей возможности уже в новых условиях паразитировать на двух темах - язык и мир, - резюмировал Остап Дроздов.

Отметим, что братья Добкины заявили о строительстве новой фабрики на Волыни с инвестициями 60 млн евро.

Также напомним, что сейчас следственное управление Главного управления СБУ подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет).

Читайте: Добкина следовало посадить еще в 2004 году, - Добродомов

+14
На нас не чекає ренесанс ригів, він відбувся в 2019 році.
16.06.2025 13:03
+13
Та ви в ОПу зазирніть. Це не ренесанс, це вже розквіт.
16.06.2025 13:01
+7
Вони підори, а не вори.
16.06.2025 13:03
16.06.2025 12:56
Напоминаю. Этих двоих шустрожопых лет с 13 назад мацковская пархатая церковь наградила орденами, только не ржать---гепуция орденом Андрея Первозванного, а бздопу Михаила Архистратига! Причем при царях Архистратигом награждали только военных и от генерала. Правда все.
16.06.2025 13:21
Они Воры!слушать их это смотреть и слышать как они всё время ВОРОВАЛИ и не только они!!!!
16.06.2025 12:56
Вони підори, а не вори.
16.06.2025 13:03
І те і друге.
16.06.2025 13:06
Та ви в ОПу зазирніть. Це не ренесанс, це вже розквіт.
16.06.2025 13:01
питання де їхні самокати?
16.06.2025 13:02
Якщо риг то на завжди. Нєх вірити цим гнидам.
16.06.2025 13:03
На нас не чекає ренесанс ригів, він відбувся в 2019 році.
16.06.2025 13:03
В 2010му. Абинеюльки привели ригів
16.06.2025 13:20
А треба було приводити хвойду, яка хіхікала разом з ******, зливаючи незалежність України?
16.06.2025 13:30
І підписала кабальний для паРаші газовий договір
https://suveren.com.ua/stattis/zagalne/153-timoshenko-vytret-nogi-o-poroshenko-i-vyshvyrnet-ego-iz-politiki-vlasenko
16.06.2025 13:41
Кабальни й для параші? Розірвавши безстроковий договір, підписаний при Кравчуку (якшо не помиляюся) і підвішивши ціну на газ в 4 рази? Ай молодець!!!!
16.06.2025 13:42
Це ющ розірвав газовий договір по 50 доларів за тисячу і зробив схему з прокладкою укргазенерго. Юля цю прокладку знищила
16.06.2025 14:08
Бгг, Ющ зробив укргазенерго і поставив туди командувати пана Дубіну, ліпшого ВОНОЙНОГО дружбана? Ну-ну...
16.06.2025 16:14
а риги вілкули вже повним ходом потужно пи...дять на '' малой родіне''
16.06.2025 13:03
ренесанс вже прийшов. він зацвів, пожовтів вже підгниває і скоро впаде
16.06.2025 13:04
Хахаха,открой глаза *** и прочитай биографии офисников,кабминовцев и подкупольников,там нах все агенты регионалов и фсбэ,ренесанс давно прошел,сейчас расцвет регионаловских традиций и понятий.
16.06.2025 13:05
"Нас чекає ренесанс "ригів"...
16.06.2025 13:05
Своїм дописом, Остап Дроздов, дискредитує найвеличнійшого борця з расією- зеленського, та його проросійську "монобільшість"...
16.06.2025 13:08
ригів та підкацапників треба по тихому прибирати усіх по списку
починая з кивалова
якщо ніхто не займеться я сам почну людей збирати
16.06.2025 13:11
Остап Дроздов втратив форму. Ренесанс ригів почався у 2019-му.
16.06.2025 13:12
Щось мені підказує, що в українському політичному болоті гімно не тоне.
16.06.2025 13:13
Есть всегда сухой остаток. Отменить нельзя. Если всякая революция не проведена с Варфоломеевской ночью, то это фарс, дешевка, комедь. 5 колона должна всегда погибнуть--- классика жанра любой революции. При Майдане это не произошло. А эти двое проходимцев, ничтожная часть проблемы. У нас таких запросто пол ляма падликов морозовых, и все эти, в разной степени, находятся во власти и бизнесе. Если эта война даже и закончится хоть каким то миром--- то нас ждет гражданская война. Ведь верхи не хотят править по новому, а низы не хотят жить по старому!
16.06.2025 13:14
Цапюра смердяча, йди роби громадянську в своїй паРаші
16.06.2025 13:27
Как там в одном из рассказов у В. Шукшина сказано было бабой Ягой---,иван-дурак, построй коттеджик...,, Ты же котях торохканый давно на этом форуме, так ума и не набрался. Валил бы на свои хутора девок своих менять на ,,с сыром пырогы...,,! Или бурштыну намой пару ведёр, пшекам свези. На манеже всё те же.
17.06.2025 21:13
Зелена шобла все робить для громадянської війни. Але, думаю, її все ж таки не станеться. Після війни половина чоловіків (які б могли цю війну влаштувати) просто виїде, військові в т.ч.
16.06.2025 14:15
Так и мне так хотелось бы. Но кто бы не выехал, многие ведь вернутся из давних мразей, например мура-мураев и подобные. Они и заварят кашу. Неубитый враг опасен очень сильно. Такие мстят. А если кацапня к концу лета продвинется дальше и прилично, а к этому идёт. То и гражданской войны не будет. Не будет одной стороны полностью в стране. Потому, что правильно сказали---уедут много, массово.
17.06.2025 21:05
Я так скажу він і не закінчувався той ренесанс , українці поки ще не суверени на кшталт поляків євреїв фінів
16.06.2025 13:18
Україна поки що відповзає від бездонної прірви небуття, до якої її 400 років тягли болотяні андрофаги.
І ще не факт...
І ще не факт...
16.06.2025 13:32
Пан Дроздов не тормоз, а повільний газ? Ригівський реванш шагає по країні з моменту інавгурації Зєлі.
16.06.2025 13:28
Хочу нагадати пану Дроздову, що він посприяв їх приходу грою на "білому роялі" ще в 2019-му.
16.06.2025 13:36
Шото просто так пана Дрідзо, з нафаталіна не витягли б.
Мабуть знову проти Пороха якусь двуходовку майстрячать.
Буде кугутів настропаляти проти нього.
16.06.2025 13:47
У вас зараз ренессанс ригів та Антимайдан при владі. З 19 року. І "хужє точно нє будєт!"
16.06.2025 14:12
А что вложил тов. Дроздов в украинскую экономику?
16.06.2025 14:17
Ці падли накрали при зекові,при перебуванні на посаді,читаючи "дебільні"тексти,а тепер будут вкладувати?
16.06.2025 14:23
Остап Дроздов як колишній ''Медведчукіст'' швиденько знайде спільну мову з колишніми регіоналами - головне щоб добре платили.
Зараз не платять - ось і критикує колишніх партнерів.
Заплатять Дроздову Добкіни - заспіває по іншому - бо дуже любить гроші.
https://censor.net/ua/comments/locate/3558091/45621a43-4019-48e8-8716-3aab6ca53da2
16.06.2025 14:43
угу... я пам*ятаю як лешик гончарєнка бігав по Одесі з триколірною ганчіркою і плакатами проти ЕС, США і НАТО, ТЕПЕР ВІН один з головних ТАК ЗВАНИИХ "патріотів" в Раді
16.06.2025 14:46
це той самий дроздов який витягнув ведмедчука з інформаційної
16.06.2025 17:46 Ответить
 
 