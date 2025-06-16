Дроздов о братьях Добкиных: "Нас ждет ренессанс "рыгов"

Львовский журналист Остап Дроздов предположил, что "инвестиции" в украинскую экономику, о которых рассказывают братья Михаил и Дмитрий Добкины, имеют российское происхождение.

Об этом он сказал во время обсуждения на YouTube-канале ProUA темы "Почему бывшие регионалы и пророссийские политики снова в украинских медиа?", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом политический обозреватель прокомментировал заявления Дмитрия Добкина, что его семья вкладывает большие средства во Владимир-Волынскую фабрику.

"Добкины прямо распинаются, как они вкладывают в экономику миллиарды гривен, как они возрождают Украину. Я не спрашиваю источник происхождения - тут и вопросов нет откуда они...

Очевидно, что если и можно в разрушенную страну вкладывать деньги, то их тебе даст разрушитель", - отметил Дроздов.

Читайте также: В Минобороны не знают, где совершает свои подвиги Добкин, - нардеп от "Голоса" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

По его мнению, увеличением финансирования Москва будет пытаться сохранить собственные позиции в среде политиков, которые ориентировались на нее до полномасштабной войны.

"Понятно, что Россия будет "вкачивать" сюда в пророссийских перекрашенных (политиков. - Ред.)... Будет вкладывать и "закачивать" огромные средства, потому что это их "время Х". Другого момента так "привстать" (у пророссийских политиков. - Ред.) уже не будет. Поэтому я согласен, что нас ждет ренессанс "рыгов"... И они все на плаву, ждут своей возможности уже в новых условиях паразитировать на двух темах - язык и мир, - резюмировал Остап Дроздов.

Отметим, что братья Добкины заявили о строительстве новой фабрики на Волыни с инвестициями 60 млн евро.

Также напомним, что сейчас следственное управление Главного управления СБУ подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет).

Читайте: Добкина следовало посадить еще в 2004 году, - Добродомов