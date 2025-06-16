УКР
Новини Михайло та Дмитро Добкіни
5 479 41

Дроздов про братів Добкіних: "Нас чекає ренесанс "ригів"

Інвестиції братів Добкіних можуть бути пов’язані з Росією

Львівський журналіст Остап Дроздов припустив, що "інвестиції" в українську економіку, про які розповідають брати Михайло і Дмитро Добкіни, мають російське походження.

Про це він сказав під час обговорення на YouTube-каналі ProUA теми "Чому колишні регіонали і проросійські політики знову в українських медіа?", передає Цензор.НЕТ.

Таким чином політичний оглядач прокоментував заяви Дмитра Добкіна, що його родина вкладає великі кошти у Володимир-Волинську фабрику.

"Добкіни прямо розпинаються, як вони вкладають в економіку мільярди гривень, як вони відроджують Україну. Я не питаю джерело походження – тут і питань немає звідки вони…

Очевидно, що якщо і можна в зруйновану країну вкладати гроші, то їх тобі дасть руйнатор", – зазначив Дроздов.

Читайте також: У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від "Голосу" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

На його думку, збільшенням фінансування Москва намагатиметься зберегти власні позиції у середовищі політиків, які орієнтувалися на неї до повномасштабної війни.

"Зрозуміло, що Росія буде "вкачувати" сюди в проросійських перефарбованих (політиків. – Ред.)… Буде вкладати і "закачувати" величезні кошти, тому що це їхній "час Х". Іншого моменту так "привстати" (у проросійських політиків. – Ред.) вже не буде. Тому я погоджуюся, що нас чекає ренесанс "ригів"… І вони всі на плаву, чекають своєї можливості уже в нових умовах паразитувати на двох темах – мова і мир, – резюмував Остап Дроздов.

Відзначимо, що брати Добкіни заявили про будівництво нової фабрики на Волині з інвестиціями 60 млн євро.

Також нагадаємо, що наразі слідче управління Головного управління СБУ підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу, санкція – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років).

Читайте: Добкіна слід було посадити ще у 2004 році, - Добродомов

Автор: 

Добкін Михайло (361) інвестиції (2157)
Топ коментарі
+14
На нас не чекає ренесанс ригів, він відбувся в 2019 році.
16.06.2025 13:03 Відповісти
+13
Та ви в ОПу зазирніть. Це не ренесанс, це вже розквіт.
16.06.2025 13:01 Відповісти
+7
Вони підори, а не вори.
16.06.2025 13:03 Відповісти
16.06.2025 12:56 Відповісти
Напоминаю. Этих двоих шустрожопых лет с 13 назад мацковская пархатая церковь наградила орденами, только не ржать---гепуция орденом Андрея Первозванного, а бздопу Михаила Архистратига! Причем при царях Архистратигом награждали только военных и от генерала. Правда все.
16.06.2025 13:21 Відповісти
Они Воры!слушать их это смотреть и слышать как они всё время ВОРОВАЛИ и не только они!!!!
16.06.2025 12:56 Відповісти
Вони підори, а не вори.
16.06.2025 13:03 Відповісти
І те і друге.
16.06.2025 13:06 Відповісти
Та ви в ОПу зазирніть. Це не ренесанс, це вже розквіт.
16.06.2025 13:01 Відповісти
питання де їхні самокати?
16.06.2025 13:02 Відповісти
Якщо риг то на завжди. Нєх вірити цим гнидам.
16.06.2025 13:03 Відповісти
На нас не чекає ренесанс ригів, він відбувся в 2019 році.
16.06.2025 13:03 Відповісти
В 2010му. Абинеюльки привели ригів
16.06.2025 13:20 Відповісти
А треба було приводити хвойду, яка хіхікала разом з ******, зливаючи незалежність України?
16.06.2025 13:30 Відповісти
І підписала кабальний для паРаші газовий договір
https://suveren.com.ua/stattis/zagalne/153-timoshenko-vytret-nogi-o-poroshenko-i-vyshvyrnet-ego-iz-politiki-vlasenko
16.06.2025 13:41 Відповісти
Кабальни й для параші? Розірвавши безстроковий договір, підписаний при Кравчуку (якшо не помиляюся) і підвищивши ціну на газ в 4 рази? Ай молодець!!!!
16.06.2025 13:42 Відповісти
Це ющ розірвав газовий договір по 50 доларів за тисячу і зробив схему з прокладкою укргазенерго. Юля цю прокладку знищила
16.06.2025 14:08 Відповісти
Бгг, Ющ зробив укргазенерго і поставив туди командувати пана Дубіну, ліпшого ВОНОЙНОГО дружбана? Ну-ну...
16.06.2025 16:14 Відповісти
а риги вілкули вже повним ходом потужно пи...дять на '' малой родіне''
16.06.2025 13:03 Відповісти
ренесанс вже прийшов. він зацвів, пожовтів вже підгниває і скоро впаде
16.06.2025 13:04 Відповісти
Хахаха,открой глаза *** и прочитай биографии офисников,кабминовцев и подкупольников,там нах все агенты регионалов и фсбэ,ренесанс давно прошел,сейчас расцвет регионаловских традиций и понятий.
16.06.2025 13:05 Відповісти
"Нас чекає ренесанс "ригів"...
16.06.2025 13:05 Відповісти
Своїм дописом, Остап Дроздов, дискредитує найвеличнійшого борця з расією- зеленського, та його проросійську "монобільшість"...
16.06.2025 13:08 Відповісти
ригів та підкацапників треба по тихому прибирати усіх по списку
починая з кивалова
якщо ніхто не займеться я сам почну людей збирати
16.06.2025 13:11 Відповісти
Остап Дроздов втратив форму. Ренесанс ригів почався у 2019-му.
16.06.2025 13:12 Відповісти
Щось мені підказує, що в українському політичному болоті гімно не тоне.
16.06.2025 13:13 Відповісти
Есть всегда сухой остаток. Отменить нельзя. Если всякая революция не проведена с Варфоломеевской ночью, то это фарс, дешевка, комедь. 5 колона должна всегда погибнуть--- классика жанра любой революции. При Майдане это не произошло. А эти двое проходимцев, ничтожная часть проблемы. У нас таких запросто пол ляма падликов морозовых, и все эти, в разной степени, находятся во власти и бизнесе. Если эта война даже и закончится хоть каким то миром--- то нас ждет гражданская война. Ведь верхи не хотят править по новому, а низы не хотят жить по старому!
16.06.2025 13:14 Відповісти
Цапюра смердяча, йди роби громадянську в своїй паРаші
16.06.2025 13:27 Відповісти
Как там в одном из рассказов у В. Шукшина сказано было бабой Ягой---,иван-дурак, построй коттеджик...,, Ты же котях торохканый давно на этом форуме, так ума и не набрался. Валил бы на свои хутора девок своих менять на ,,с сыром пырогы...,,! Или бурштыну намой пару ведёр, пшекам свези. На манеже всё те же.
17.06.2025 21:13 Відповісти
Зелена шобла все робить для громадянської війни. Але, думаю, її все ж таки не станеться. Після війни половина чоловіків (які б могли цю війну влаштувати) просто виїде, військові в т.ч.
16.06.2025 14:15 Відповісти
Так и мне так хотелось бы. Но кто бы не выехал, многие ведь вернутся из давних мразей, например мура-мураев и подобные. Они и заварят кашу. Неубитый враг опасен очень сильно. Такие мстят. А если кацапня к концу лета продвинется дальше и прилично, а к этому идёт. То и гражданской войны не будет. Не будет одной стороны полностью в стране. Потому, что правильно сказали---уедут много, массово.
17.06.2025 21:05 Відповісти
Я так скажу він і не закінчувався той ренесанс , українці поки ще не суверени на кшталт поляків євреїв фінів
16.06.2025 13:18 Відповісти
Україна поки що відповзає від бездонної прірви небуття, до якої її 400 років тягли болотяні андрофаги.
І ще не факт...
16.06.2025 13:32 Відповісти
Пан Дроздов не тормоз, а повільний газ? Ригівський реванш шагає по країні з моменту інавгурації Зєлі.
16.06.2025 13:28 Відповісти
Хочу нагадати пану Дроздову, що він посприяв їх приходу грою на "білому роялі" ще в 2019-му.
16.06.2025 13:36 Відповісти
Шото просто так пана Дрідзо, з нафаталіна не витягли б.
Мабуть знову проти Пороха якусь двуходовку майстрячать.
Буде кугутів настропаляти проти нього.
16.06.2025 13:47 Відповісти
У вас зараз ренессанс ригів та Антимайдан при владі. З 19 року. І "хужє точно нє будєт!"
16.06.2025 14:12 Відповісти
А что вложил тов. Дроздов в украинскую экономику?
16.06.2025 14:17 Відповісти
Ці падли накрали при зекові,при перебуванні на посаді,читаючи "дебільні"тексти,а тепер будут вкладувати?
16.06.2025 14:23 Відповісти
Остап Дроздов як колишній ''Медведчукіст'' швиденько знайде спільну мову з колишніми регіоналами - головне щоб добре платили.
Зараз не платять - ось і критикує колишніх партнерів.
Заплатять Дроздову Добкіни - заспіває по іншому - бо дуже любить гроші.
https://censor.net/ua/comments/locate/3558091/45621a43-4019-48e8-8716-3aab6ca53da2
16.06.2025 14:43 Відповісти
угу... я пам*ятаю як лешик гончарєнка бігав по Одесі з триколірною ганчіркою і плакатами проти ЕС, США і НАТО, ТЕПЕР ВІН один з головних ТАК ЗВАНИИХ "патріотів" в Раді
16.06.2025 14:46 Відповісти
це той самий дроздов який витягнув ведмедчука з інформаційної коми?
16.06.2025 17:46 Відповісти
 
 