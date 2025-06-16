Дроздов про братів Добкіних: "Нас чекає ренесанс "ригів"

Львівський журналіст Остап Дроздов припустив, що "інвестиції" в українську економіку, про які розповідають брати Михайло і Дмитро Добкіни, мають російське походження.

Про це він сказав під час обговорення на YouTube-каналі ProUA теми "Чому колишні регіонали і проросійські політики знову в українських медіа?", передає Цензор.НЕТ.

Таким чином політичний оглядач прокоментував заяви Дмитра Добкіна, що його родина вкладає великі кошти у Володимир-Волинську фабрику.

"Добкіни прямо розпинаються, як вони вкладають в економіку мільярди гривень, як вони відроджують Україну. Я не питаю джерело походження – тут і питань немає звідки вони…

Очевидно, що якщо і можна в зруйновану країну вкладати гроші, то їх тобі дасть руйнатор", – зазначив Дроздов.

Читайте також: У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від "Голосу" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

На його думку, збільшенням фінансування Москва намагатиметься зберегти власні позиції у середовищі політиків, які орієнтувалися на неї до повномасштабної війни.

"Зрозуміло, що Росія буде "вкачувати" сюди в проросійських перефарбованих (політиків. – Ред.)… Буде вкладати і "закачувати" величезні кошти, тому що це їхній "час Х". Іншого моменту так "привстати" (у проросійських політиків. – Ред.) вже не буде. Тому я погоджуюся, що нас чекає ренесанс "ригів"… І вони всі на плаву, чекають своєї можливості уже в нових умовах паразитувати на двох темах – мова і мир, – резюмував Остап Дроздов.

Відзначимо, що брати Добкіни заявили про будівництво нової фабрики на Волині з інвестиціями 60 млн євро.

Також нагадаємо, що наразі слідче управління Головного управління СБУ підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу, санкція – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років).

Читайте: Добкіна слід було посадити ще у 2004 році, - Добродомов