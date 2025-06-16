РФ с ночи атакует Сумы беспилотниками. Повреждено административное здание

Российские войска с ночи атакуют Сумы беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью армия рф осуществила очередную атаку на областной центр, а после 13 часов - снова атаковала центр города беспилотниками. Выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения админздания", - говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов никто не пострадал.

Отмечается, что войска РФ атакуют места, где находятся гражданские.

