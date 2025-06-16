1 142 2
РФ с ночи атакует Сумы беспилотниками. Повреждено административное здание
Российские войска с ночи атакуют Сумы беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью армия рф осуществила очередную атаку на областной центр, а после 13 часов - снова атаковала центр города беспилотниками. Выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения админздания", - говорится в сообщении.
В результате российских обстрелов никто не пострадал.
Отмечается, что войска РФ атакуют места, где находятся гражданские.
Самолет Superjet-100 авиакомпании «Азимут» (RA-89120), выполнявший рейс A4-7053 из Внуково в Батуми накануне утром, при взлете потерял створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего двигатель оказался частично оголен.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где был объявлен «Синий» код тревоги. Спустя час самолет успешно вернулся и приземлился в аэропорту Внуково.
Телеграм-канал «Авиаторщина» отмечает, что это не первый подобный случай у «Азимута»: позапрошлым летом при взлете из Минеральных Вод у другого SSJ100 открылись створки мотогондолы левого двигателя, одна из которых оторвалась, а ее фрагменты также оказались на ВПП.