РФ с ночи атакует Сумы беспилотниками. Повреждено административное здание

РФ бьет беспилотниками по Сумам 16 июня 2025 года

Российские войска с ночи атакуют Сумы беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью армия рф осуществила очередную атаку на областной центр, а после 13 часов - снова атаковала центр города беспилотниками. Выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. В частности, есть повреждения админздания", - говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов никто не пострадал.

Отмечается, что войска РФ атакуют места, где находятся гражданские.

Также читайте: Рашисты атаковали дронами Сумы: повреждены дома. ФОТО

обстрел (29640) Сумская область (3678) Сумы (1253) Сумский район (404)
У самолета российской авиакомпании оторвало капот двигателя при взлете из Москвы

Самолет Superjet-100 авиакомпании «Азимут» (RA-89120), выполнявший рейс A4-7053 из Внуково в Батуми накануне утром, при взлете потерял створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего двигатель оказался частично оголен.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где был объявлен «Синий» код тревоги. Спустя час самолет успешно вернулся и приземлился в аэропорту Внуково.

Телеграм-канал «Авиаторщина» отмечает, что это не первый подобный случай у «Азимута»: позапрошлым летом при взлете из Минеральных Вод у другого SSJ100 открылись створки мотогондолы левого двигателя, одна из которых оторвалась, а ее фрагменты также оказались на ВПП.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:34 Ответить
Щоб у них там все порозвалювалось...і вони, щоб поздихали...
показать весь комментарий
16.06.2025 15:35 Ответить
 
 