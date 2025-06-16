1 142 2
РФ із ночі атакує Суми безпілотниками. Пошкоджено адмінбудівлю
Російські війська із ночі атакують Суми безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі армія рф здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13 години – знову атакувала центр міста безпілотниками. Вибиті вікна в житлових будинках, об’єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав.
Зазначається, що війська РФ атакують місця, де перебувають цивільні.
