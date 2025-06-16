УКР
Новини Атака БпЛА на Суми
1 142 2

РФ із ночі атакує Суми безпілотниками. Пошкоджено адмінбудівлю

РФ б’є безпілотниками по Сумах 16 червня 2025 року

Російські війська із ночі атакують Суми безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі армія рф здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13 години – знову атакувала центр міста безпілотниками. Вибиті вікна в житлових будинках, об’єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав.

Зазначається, що війська РФ атакують місця, де перебувають цивільні.

обстріл (30978) Сумська область (4237) Суми (996) Сумський район (412)
У самолета российской авиакомпании оторвало капот двигателя при взлете из Москвы

Самолет Superjet-100 авиакомпании «Азимут» (RA-89120), выполнявший рейс A4-7053 из Внуково в Батуми накануне утром, при взлете потерял створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего двигатель оказался частично оголен.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где был объявлен «Синий» код тревоги. Спустя час самолет успешно вернулся и приземлился в аэропорту Внуково.

Телеграм-канал «Авиаторщина» отмечает, что это не первый подобный случай у «Азимута»: позапрошлым летом при взлете из Минеральных Вод у другого SSJ100 открылись створки мотогондолы левого двигателя, одна из которых оторвалась, а ее фрагменты также оказались на ВПП.
16.06.2025 15:34 Відповісти
Щоб у них там все порозвалювалось...і вони, щоб поздихали...
16.06.2025 15:35 Відповісти
 
 