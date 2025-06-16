РФ должна начать серьезные мирные переговоры. Украина готова к этому, - президент Австрии ван дер Беллен

В Австрии призвали российские власти закончить войну против Украины и начать серьезные мирные переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Россия однозначный агрессор. И я апеллирую еще раз к властям в Кремле закончить эту незаконную войну и начать серьезные, честные переговоры. Украина, господин президент Зеленский нас сегодня в очередной раз заверил, что Украина готова к этому", - отметил он.

По словам Ван дер Беллена, Австрия военно-нейтральная страна, но не политически.

"Возвращение войны в Европу с жестокостью, ежедневными фотографиями, которые невыносимо видеть и новостями, которые невыносимо слышать, эти разрушения и невероятные страдания, которые испытывают украинские мужчины, женщины и дети. Все это побуждает нас положить конец этому конфликту", - добавил он.

