РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6940 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в Австрию
764 11

РФ должна начать серьезные мирные переговоры. Украина готова к этому, - президент Австрии ван дер Беллен

Ван дер Беллен обратился к Кремлю с призывом закончить войну

В Австрии призвали российские власти закончить войну против Украины и начать серьезные мирные переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Россия однозначный агрессор. И я апеллирую еще раз к властям в Кремле закончить эту незаконную войну и начать серьезные, честные переговоры. Украина, господин президент Зеленский нас сегодня в очередной раз заверил, что Украина готова к этому", - отметил он.

По словам Ван дер Беллена, Австрия военно-нейтральная страна, но не политически.

"Возвращение войны в Европу с жестокостью, ежедневными фотографиями, которые невыносимо видеть и новостями, которые невыносимо слышать, эти разрушения и невероятные страдания, которые испытывают украинские мужчины, женщины и дети. Все это побуждает нас положить конец этому конфликту", - добавил он.

Читайте: Зеленский провел встречу с президентом Австрии ван дер Белленом (обновлено). ФОТО

Автор: 

Австрия (852) Ван дер Беллен (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1

... Вже почала!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:18 Ответить
+1
апелирует он, ты задай вопрос самому себе - зачем ***** заканчивать войну ?
рабы есть, деньги есть !!!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:20 Ответить
+1
Ну.. ззісти лінцер_шнітте, наприклад.

Запиваючи віденською кавою.....
показать весь комментарий
16.06.2025 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоуни. "РФ має" та вона має вас всіх на своєму болті.

У неї 20 млн мяса, мяса безправного і яке спокійно дохне. А ваші льліки розбіжаться після лише появи орд РФ
показать весь комментарий
16.06.2025 16:18 Ответить
Зеленський без територій 2022 року що ти просрав можеш не повертатися. Готовий він, ганьба!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:23 Ответить

... Вже почала!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:18 Ответить
рашці пох - подальші ваші дії през Австрії
показать весь комментарий
16.06.2025 16:19 Ответить
Ну.. ззісти лінцер_шнітте, наприклад.

Запиваючи віденською кавою.....
показать весь комментарий
16.06.2025 16:28 Ответить
Філіжанка кави у Відні👍
показать весь комментарий
16.06.2025 16:32 Ответить
апелирует он, ты задай вопрос самому себе - зачем ***** заканчивать войну ?
рабы есть, деньги есть !!!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:20 Ответить
Надо что то сказать после встречи с янелохом.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:22 Ответить
Росія це анти Україна, бо інакше була би Україна від Карпат до Сахаліна. Ви наймаєте робітника на якусь роботу і коли робота виконана, ви, щоб не платити йому гроші, просто його вбиваєте.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:29 Ответить
Черговий великий пердь у велику калюжу від чергової євронікчеми.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:31 Ответить
Це родич лаврова?

показать весь комментарий
16.06.2025 17:20 Ответить
 
 