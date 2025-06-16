УКР
Новини Візит Зеленського до Австрії
764 11

РФ має почати серйозні мирні перемовини. Україна готова до цього, - президент Австрії ван дер Беллен

Ван дер Беллен звернувся до Кремля із закликом закінчити війну

В Австрії закликали російську владу закінчити війну проти України та почати серйозні мирні перемовини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив федеральний президент Австрії Александр ван дер Беллен під час пресконференції із Володимиром Зеленським.

"Росія однозначний агресор. І я апелюю ще раз до можновладців у Кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини. Україна, пан президент Зеленський нас сьогодні вкотре запевнив, що Україна готова до цього", - зазначив він.

За словами Ван дер Беллена, Австрія військово нейтральна країна, але не політично.

"Повернення війни в Європу із жорстокістю, щоденними світлинами, які нестерпно бачити і новинами, які нестерпно чути, ці руйнування та неймовірні страждання, яких зазнають українські чоловіки, жінки та діти. Все це спонукає нас покласти кінець цьому конфлікту", - додав він.

Читайте: Зеленський провів зустріч із президентом Австрії ван дер Белленом (оновлено). ФОТО

Австрія (1007) ван дер Беллен (24)
Топ коментарі
+1

... Вже почала!
16.06.2025 16:18 Відповісти
16.06.2025 16:18 Відповісти
+1
апелирует он, ты задай вопрос самому себе - зачем ***** заканчивать войну ?
рабы есть, деньги есть !!!
16.06.2025 16:20 Відповісти
16.06.2025 16:20 Відповісти
+1
Ну.. ззісти лінцер_шнітте, наприклад.

Запиваючи віденською кавою.....
16.06.2025 16:28 Відповісти
16.06.2025 16:28 Відповісти
Клоуни. "РФ має" та вона має вас всіх на своєму болті.

У неї 20 млн мяса, мяса безправного і яке спокійно дохне. А ваші льліки розбіжаться після лише появи орд РФ
16.06.2025 16:18 Відповісти
16.06.2025 16:18 Відповісти
Зеленський без територій 2022 року що ти просрав можеш не повертатися. Готовий він, ганьба!
16.06.2025 16:23 Відповісти
16.06.2025 16:23 Відповісти

рашці пох - подальші ваші дії през Австрії
16.06.2025 16:19 Відповісти
16.06.2025 16:19 Відповісти
Філіжанка кави у Відні👍
16.06.2025 16:32 Відповісти
16.06.2025 16:32 Відповісти
Надо что то сказать после встречи с янелохом.
16.06.2025 16:22 Відповісти
16.06.2025 16:22 Відповісти
Росія це анти Україна, бо інакше була би Україна від Карпат до Сахаліна. Ви наймаєте робітника на якусь роботу і коли робота виконана, ви, щоб не платити йому гроші, просто його вбиваєте.
16.06.2025 16:29 Відповісти
16.06.2025 16:29 Відповісти
Черговий великий пердь у велику калюжу від чергової євронікчеми.
16.06.2025 16:31 Відповісти
16.06.2025 16:31 Відповісти
Це родич лаврова?

16.06.2025 17:20 Відповісти
16.06.2025 17:20 Відповісти
 
 