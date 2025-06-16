РФ має почати серйозні мирні перемовини. Україна готова до цього, - президент Австрії ван дер Беллен

В Австрії закликали російську владу закінчити війну проти України та почати серйозні мирні перемовини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив федеральний президент Австрії Александр ван дер Беллен під час пресконференції із Володимиром Зеленським.

"Росія однозначний агресор. І я апелюю ще раз до можновладців у Кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини. Україна, пан президент Зеленський нас сьогодні вкотре запевнив, що Україна готова до цього", - зазначив він.

За словами Ван дер Беллена, Австрія військово нейтральна країна, але не політично.

"Повернення війни в Європу із жорстокістю, щоденними світлинами, які нестерпно бачити і новинами, які нестерпно чути, ці руйнування та неймовірні страждання, яких зазнають українські чоловіки, жінки та діти. Все це спонукає нас покласти кінець цьому конфлікту", - додав він.

