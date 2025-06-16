Зеленський провів зустріч із президентом Австрії ван дер Белленом (оновлено). ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Відня відвідав канцелярію президента Австрії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, главу Української держави та його дружину біля входу до канцелярії зустріли федеральний президент Австрії Александер ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер. Після прийому з військовими почестями відбулося спільне фотографування.

Більше інформації про зустріч наразі немає.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили в Офісі Президента, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Австрії із зустрічі з президентом країни Александром Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер.

Після спільної зустрічі Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни.

"Лідери приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

Окремий фокус переговорів – повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у понеділок, 16 червня, здійснить офіційний візит до Республіки Австрія, у ході якого проведе переговори з президентом Александером Ван дер Белленом та федеральним канцлером Крістіаном Штокером.