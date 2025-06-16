Зеленський прибув до Австрії: заплановано зустріч із президентом ван дер Белленом, главою МЗС Майнль-Райзінгер та канцлером Штокером

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 12:34 за Києвом здійснив посадку у Віденському міжнародному аеропорту Schwechat.

Про це свідчать дані авіаресурсу AirNav, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше австрійські медіа повідомляли, що президент України Володимир Зеленський відвідає Австрію з офіційним візитом 16 червня. За інформацією видання Der Standard, у програмі перебування передбачені зустрічі із федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер та федеральним канцлером Крістіаном Штокером.

