Зеленський прибув до Австрії: заплановано зустріч із президентом ван дер Белленом, главою МЗС Майнль-Райзінгер та канцлером Штокером

Зеленський прибув до Німеччини

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 12:34 за Києвом здійснив посадку у Віденському міжнародному аеропорту Schwechat.

Про це свідчать дані авіаресурсу AirNav, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше австрійські медіа повідомляли, що президент України Володимир Зеленський відвідає Австрію з офіційним візитом 16 червня. За інформацією видання Der Standard, у програмі перебування передбачені зустрічі із федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер та федеральним канцлером Крістіаном Штокером.

Это как,поездом в Варшаву,а оттуда с понтом на самолете в Вену,не слишком ли затратно?
16.06.2025 13:00 Відповісти
З Києва до Варшави десь біля 800 кам, а з Варшави до Вени 700. Але ж понти..., курва, за наш рахунок.
Хоча, зовсім то не смішно. Огидно, так. Злість, бо ж недолуге просто по світу прогулююєть, так... Але зовсім то не смішно...
16.06.2025 13:28 Відповісти
…заплановано зустріч із президентом ван дер Белленом, Фірташем, та іншими корупціонерами-втікачами.
16.06.2025 13:01 Відповісти
Справа в тому, що саме в Австрії вже четвертий рік ховається від американського правосуддя Дмитро Фірташ, якого Австрія не може видати США внаслідок глухого саботажу влади Зеленського (ми писали про це). Але… "на все приходить час розплати". Зеленського і К цікавить Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, українське підприємство з видобутку та виробництва ільменітового концентрату, контрольоване Фірташем. Варіантів вибору у Фірташа три - віддати комбінат, поїхати в США в кайданках і виставити Зеленському зустрічний компромат з колекції свого партнера Ротенберга. Посилаюсь на tZE inform
16.06.2025 14:21 Відповісти
Чи комусь не пох де лазе нарколига ы з ким зустрічається. Результатівність зазвичай рівна - 0 або гірша
16.06.2025 14:58 Відповісти
 
 