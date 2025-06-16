Зеленский прибыл в Австрию: запланирована встреча с президентом ван дер Белленом, главой МИД Майнь-Райзингер и канцлером Штокер
Президентский самолет Airbus A319 UR-ABA украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise в 12:34 по Киеву совершил посадку в Венском международном аэропорту Schwechat.
Об этом свидетельствуют данные авиаресурса AirNav, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее австрийские медиа сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Австрию с официальным визитом 16 июня. По информации издания Der Standard, в программе пребывания предусмотрены встречи с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и федеральным канцлером Кристианом Штокером.
Хоча, зовсім то не смішно. Огидно, так. Злість, бо ж недолуге просто по світу прогулююєть, так... Але зовсім то не смішно...
президентом ван дер Белленом,Фірташем, та іншими корупціонерами-втікачами.