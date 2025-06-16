РУС
Визит Зеленского в Австрию
1 215 7

Зеленский прибыл в Австрию: запланирована встреча с президентом ван дер Белленом, главой МИД Майнь-Райзингер и канцлером Штокер

Зеленский прибыл в Германию

Президентский самолет Airbus A319 UR-ABA украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise в 12:34 по Киеву совершил посадку в Венском международном аэропорту Schwechat.

Об этом свидетельствуют данные авиаресурса AirNav, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее австрийские медиа сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Австрию с официальным визитом 16 июня. По информации издания Der Standard, в программе пребывания предусмотрены встречи с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и федеральным канцлером Кристианом Штокером.

Это как,поездом в Варшаву,а оттуда с понтом на самолете в Вену,не слишком ли затратно?
16.06.2025 13:00 Ответить
З Києва до Варшави десь біля 800 кам, а з Варшави до Вени 700. Але ж понти..., курва, за наш рахунок.
Хоча, зовсім то не смішно. Огидно, так. Злість, бо ж недолуге просто по світу прогулююєть, так... Але зовсім то не смішно...
16.06.2025 13:28 Ответить
…заплановано зустріч із президентом ван дер Белленом, Фірташем, та іншими корупціонерами-втікачами.
16.06.2025 13:01 Ответить
Справа в тому, що саме в Австрії вже четвертий рік ховається від американського правосуддя Дмитро Фірташ, якого Австрія не може видати США внаслідок глухого саботажу влади Зеленського (ми писали про це). Але… "на все приходить час розплати". Зеленського і К цікавить Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, українське підприємство з видобутку та виробництва ільменітового концентрату, контрольоване Фірташем. Варіантів вибору у Фірташа три - віддати комбінат, поїхати в США в кайданках і виставити Зеленському зустрічний компромат з колекції свого партнера Ротенберга. Посилаюсь на tZE inform
16.06.2025 14:21 Ответить
Чи комусь не пох де лазе нарколига ы з ким зустрічається. Результатівність зазвичай рівна - 0 або гірша
16.06.2025 14:58 Ответить
 
 