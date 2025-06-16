Зеленский провел встречу с президентом Австрии ван дер Белленом (обновлено). ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вену посетил канцелярию президента Австрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, главу Украинского государства и его жену у входа в канцелярию встретили федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауэр. После приема с воинскими почестями состоялось совместное фотографирование.

Больше информации о встрече пока нет.

Обновленная информация

Как позже сообщили в Офисе Президента, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская начали официальный визит в Австрию со встречи с президентом страны Александром Ван дер Белленом и первой леди Дорис Шмидауэр.

После совместной встречи Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен обсудят тет-а-тет и в расширенном формате продолжения поддержки Украины, углубления сотрудничества в разных областях и участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении нашей страны.

Лидеры уделят внимание гуманитарному разминированию, восстановлению энергетики, продовольственной безопасности и строительству укрытий.

Отдельный фокус переговоров – возвращение украинских детей, незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией. Кроме того, обсудят продолжение лечения, реабилитации и оздоровления детей", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в понедельник, 16 июня, совершит официальный визит в Республику Австрия, в ходе которого проведет переговоры с президентом Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Кристианом Штокером.