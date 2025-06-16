РУС
Новости Визит Зеленского в Австрию
Рассчитываем на поддержку Австрии в вопросе об экс-чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины, - Зеленский

Олигархи прячутся в Австрии. Что сказал Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Австрия будет помогать Украине в вопросах относительно олигархов, которые скрываются от украинского правосудия.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу. Используют безусловно и Австрию как тайник для хранения их украденных активов", - сказал президент.

По словам Зеленского, это вопрос справедливости.

"Тем более во время войны важно, чтобы наши государства сотрудничали в области правосудия", - подытожил он.

Австрия (852) Зеленский Владимир (21990) олигарх (1027)
Топ комментарии
+4
Ліцемір іуда 🦠погань ! Ти підмахував портнову , а вірніше ,був ойго інструментом переслідування патріотів , починаючи з переслідувань Ріфмастера, патріотів -генералів з Марченко, Павловського, Потім Кривоноса, Полковників Дудіна, Червінського …………………… Всі твоі підручні мародери сидять в Відні і Монако, дубаях і Мальдівах , …………Ви зеленогнійні покидькі , побачивши реакцію більшості ,на здохшего портнова захлохли , як риба об льод Ви самі відпускайте Агентів ФСБ і Мегамародерів
16.06.2025 16:37 Ответить
+1
З якого дива Австрія буде зачіпати багатих українців - які витрачають в них гроші
16.06.2025 16:29 Ответить
+1
Мабуть знову когось хочуть заховати від американського суду. Один вже благодєнствує в своєму готелі десь в західноукраїнських курортах
16.06.2025 16:33 Ответить
А на місці Австрії я б спитав: "Правосуддя?! Де ви, а де правосуддя!"
16.06.2025 16:36 Ответить
Ну, по ходу, і в них воно таке саме, якщо гроші які крадуть в Україні вивозять, благополучно осідають в західних банках без жодних перевірок їх легальності.
16.06.2025 17:47 Ответить
Це трохи інша проблема. От якби хтось звернувся до суду і подав туди документи про нелегальне походження коштів, а позивачу б відмовили, або виправдали винуватця, то були б питання до правосуддя. Це вже було б більше схоже на Україну, ніж на Австрію.
17.06.2025 10:07 Ответить
14.‎06.‎2025

1196 доба війни 431 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Черговий "візит" Зеленського подалі від України, в якій перестрашений ВГК, пробуде цілих чотири доби, відбудеться на цей раз в Австрію. Австрія заздалегідь оголосила заходи підвищеної безпеки. На відміну від більшості "візитів" цей має практичне значення, правда персонально для Зеленського. Справа в тому, що саме в Австрії вже четвертий рік ховається від американського правосуддя Дмитро Фірташ, якого Австрія не може видати США внаслідок глухого саботажу влади Зеленського (ми писали про це). Але... "на все приходить час розплати". Зеленського і К цікавить Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, українське підприємство з видобутку та виробництва ільменітового концентрату, контрольоване Фірташем. Варіантів вибору у Фірташа три - віддати комбінат, поїхати в США в кайданках і виставити Зеленському зустрічний компромат з колекції свого партнера Ротенберга.
16.06.2025 17:22 Ответить
Клоун а кто их выпустил? За ублюдком Портновым слезы пролил уже?
16.06.2025 17:40 Ответить
Цікаво, про кого Зеленьськ конкретно балаболить?
16.06.2025 17:50 Ответить
Интерестно где ты бушеш прятатся?ААА в Ростове с Яныком!!!!))))
16.06.2025 19:12 Ответить
 
 