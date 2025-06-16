Рассчитываем на поддержку Австрии в вопросе об экс-чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Австрия будет помогать Украине в вопросах относительно олигархов, которые скрываются от украинского правосудия.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу. Используют безусловно и Австрию как тайник для хранения их украденных активов", - сказал президент.
По словам Зеленского, это вопрос справедливости.
"Тем более во время войны важно, чтобы наши государства сотрудничали в области правосудия", - подытожил он.
1196 доба війни 431 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Черговий "візит" Зеленського подалі від України, в якій перестрашений ВГК, пробуде цілих чотири доби, відбудеться на цей раз в Австрію. Австрія заздалегідь оголосила заходи підвищеної безпеки. На відміну від більшості "візитів" цей має практичне значення, правда персонально для Зеленського. Справа в тому, що саме в Австрії вже четвертий рік ховається від американського правосуддя Дмитро Фірташ, якого Австрія не може видати США внаслідок глухого саботажу влади Зеленського (ми писали про це). Але... "на все приходить час розплати". Зеленського і К цікавить Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, українське підприємство з видобутку та виробництва ільменітового концентрату, контрольоване Фірташем. Варіантів вибору у Фірташа три - віддати комбінат, поїхати в США в кайданках і виставити Зеленському зустрічний компромат з колекції свого партнера Ротенберга.