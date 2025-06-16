Рассчитываем на поддержку Австрии в вопросе об экс-чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Австрия будет помогать Украине в вопросах относительно олигархов, которые скрываются от украинского правосудия.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу. Используют безусловно и Австрию как тайник для хранения их украденных активов", - сказал президент.

По словам Зеленского, это вопрос справедливости.

"Тем более во время войны важно, чтобы наши государства сотрудничали в области правосудия", - подытожил он.

Читайте: РФ должна начать серьезные мирные переговоры. Украина готова к этому, - президент Австрии ван дер Беллен