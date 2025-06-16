Розраховуємо на підтримку Австрії в питанні щодо експосадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Австрія допомагатиме Україні у питаннях щодо олігархів, які переховуються від українського правосуддя.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, у чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України та використовують Європу. Використовують безумовно й Австрію як хованку для зберігання їхніх вкрадених активів", - сказав президент.

За словами Зеленського, це питання справедливості.

"Тим більше у час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя", - підсумував він.

