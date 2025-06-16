Розраховуємо на підтримку Австрії в питанні щодо експосадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розраховує, що Австрія допомагатиме Україні у питаннях щодо олігархів, які переховуються від українського правосуддя.
Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, у чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України та використовують Європу. Використовують безумовно й Австрію як хованку для зберігання їхніх вкрадених активів", - сказав президент.
За словами Зеленського, це питання справедливості.
"Тим більше у час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1196 доба війни 431 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Черговий "візит" Зеленського подалі від України, в якій перестрашений ВГК, пробуде цілих чотири доби, відбудеться на цей раз в Австрію. Австрія заздалегідь оголосила заходи підвищеної безпеки. На відміну від більшості "візитів" цей має практичне значення, правда персонально для Зеленського. Справа в тому, що саме в Австрії вже четвертий рік ховається від американського правосуддя Дмитро Фірташ, якого Австрія не може видати США внаслідок глухого саботажу влади Зеленського (ми писали про це). Але... "на все приходить час розплати". Зеленського і К цікавить Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, українське підприємство з видобутку та виробництва ільменітового концентрату, контрольоване Фірташем. Варіантів вибору у Фірташа три - віддати комбінат, поїхати в США в кайданках і виставити Зеленському зустрічний компромат з колекції свого партнера Ротенберга.