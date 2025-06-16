УКР
Візит Зеленського до Австрії
Розраховуємо на підтримку Австрії в питанні щодо експосадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України, - Зеленський

Олігархи ховаються в Австрії. Що сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Австрія допомагатиме Україні у питаннях щодо олігархів, які переховуються від українського правосуддя.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, у чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України та використовують Європу. Використовують безумовно й Австрію як хованку для зберігання їхніх вкрадених активів", - сказав президент.

За словами Зеленського, це питання справедливості. 

"Тим більше у час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя", - підсумував він.

Австрія (1007) Зеленський Володимир (25542) олігарх (937)
Ліцемір іуда 🦠погань ! Ти підмахував портнову , а вірніше ,був ойго інструментом переслідування патріотів , починаючи з переслідувань Ріфмастера, патріотів -генералів з Марченко, Павловського, Потім Кривоноса, Полковників Дудіна, Червінського …………………… Всі твоі підручні мародери сидять в Відні і Монако, дубаях і Мальдівах , …………Ви зеленогнійні покидькі , побачивши реакцію більшості ,на здохшего портнова захлохли , як риба об льод Ви самі відпускайте Агентів ФСБ і Мегамародерів
16.06.2025 16:37 Відповісти
+1
З якого дива Австрія буде зачіпати багатих українців - які витрачають в них гроші
16.06.2025 16:29 Відповісти
+1
Мабуть знову когось хочуть заховати від американського суду. Один вже благодєнствує в своєму готелі десь в західноукраїнських курортах
16.06.2025 16:33 Відповісти
А на місці Австрії я б спитав: "Правосуддя?! Де ви, а де правосуддя!"
16.06.2025 16:36 Відповісти
Ну, по ходу, і в них воно таке саме, якщо гроші які крадуть в Україні вивозять, благополучно осідають в західних банках без жодних перевірок їх легальності.
16.06.2025 17:47 Відповісти
Це трохи інша проблема. От якби хтось звернувся до суду і подав туди документи про нелегальне походження коштів, а позивачу б відмовили, або виправдали винуватця, то були б питання до правосуддя. Це вже було б більше схоже на Україну, ніж на Австрію.
17.06.2025 10:07 Відповісти
Ліцемір іуда 🦠погань ! Ти підмахував портнову , а вірніше ,був ойго інструментом переслідування патріотів , починаючи з переслідувань Ріфмастера, патріотів -генералів з Марченко, Павловського, Потім Кривоноса, Полковників Дудіна, Червінського …………………… Всі твоі підручні мародери сидять в Відні і Монако, дубаях і Мальдівах , …………Ви зеленогнійні покидькі , побачивши реакцію більшості ,на здохшего портнова захлохли , як риба об льод Ви самі відпускайте Агентів ФСБ і Мегамародерів
16.06.2025 16:37 Відповісти
14.‎06.‎2025

1196 доба війни 431 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Черговий "візит" Зеленського подалі від України, в якій перестрашений ВГК, пробуде цілих чотири доби, відбудеться на цей раз в Австрію. Австрія заздалегідь оголосила заходи підвищеної безпеки. На відміну від більшості "візитів" цей має практичне значення, правда персонально для Зеленського. Справа в тому, що саме в Австрії вже четвертий рік ховається від американського правосуддя Дмитро Фірташ, якого Австрія не може видати США внаслідок глухого саботажу влади Зеленського (ми писали про це). Але... "на все приходить час розплати". Зеленського і К цікавить Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, українське підприємство з видобутку та виробництва ільменітового концентрату, контрольоване Фірташем. Варіантів вибору у Фірташа три - віддати комбінат, поїхати в США в кайданках і виставити Зеленському зустрічний компромат з колекції свого партнера Ротенберга.
16.06.2025 17:22 Відповісти
Клоун а кто их выпустил? За ублюдком Портновым слезы пролил уже?
16.06.2025 17:40 Відповісти
Цікаво, про кого Зеленьськ конкретно балаболить?
16.06.2025 17:50 Відповісти
Интерестно где ты бушеш прятатся?ААА в Ростове с Яныком!!!!))))
16.06.2025 19:12 Відповісти
 
 