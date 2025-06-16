Зеленский о возможном "нейтралитете" Украины: Мы хотим окончания войны, но не за счет независимости
Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможной нейтральности Украины.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Австрии, передает Цензор.НЕТ.
"В 2014 году у Украины был внеблоковый статус. Очень понятно, чем это закончилось. А закончилось это началом войны. Оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины, Донецкой и Луганской областей. Хотя у нас был внеблоковый статус.
Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это лишние нарративы. У нас не было достаточно как раз определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших - достаточно лидерства, мне так кажется", - сказал он.
По словам Зеленского, в то же время у Европы не было достаточно единства.
"Я думаю, что все это нельзя больше терять. Мы хотим окончания войны, но не ультимативно и не за счет независимости Украины", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2014- напад мордора.
Тут вже до псіхіатора давно просится "найвеличнийший найпотужнійший межгалактичний лідер"
Вовік забув сказати що аби він був презЕдентом в 2014- то не віддав би Крим.
Іуди.
Анекдот хоть и старый, зато актуальный
Сказали - прибаранили усю верхушку Ірану.
Тоді ніхто не рипнеться ніколи.
А так... скиглити до усрачки кожен вміє.
Ти яєчка у штанях відшукай, зепоц огидний!
А щоб у 14 році Крим не анексували, треба було економіку та армію будувати з 90-х років.
В результаті, НАТО в кінці 2000-х подумали "не хочете - то й не треба", і прокатили нас із ПДЧ ("Юлька", яка перед президентськими виборами намагалась всидіти на всіх стільцях, теж зіграла свою роль, але основну зіграли оті інфіковані, бо на Заході цінується думка більшості, українці самі не хотіли - то НАТО так і вирішило).
Так і зараз - підпишіться, що готові не бути в НАТО, лише б росія на кілька років припинила масово вбивати українців, і коли ми відкличемо свій підпис під
капітуляцієюмирною угодою, значно швидше кацапи знову нападуть, ніж НАТО почне про щось думати. А знаєте, чому? Тому що їм не потрібна країна, яка готова поступитись територією та власними інтересами, вони вже набрали собі малеч, яких треба захищати, бо самі не можуть. То навіщо нам НАТО? Для ядерної парасольки. Для допомоги нарешті всім необхідним. Навіть сам ВВХ боїться перевіряти "п'яту статтю", досі ж не напав на НАТО, навіть після прильотів ATACMS та Storm Shadow по власній території.