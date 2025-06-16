Зеленский о возможном "нейтралитете" Украины: Мы хотим окончания войны, но не за счет независимости

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможной нейтральности Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Австрии, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году у Украины был внеблоковый статус. Очень понятно, чем это закончилось. А закончилось это началом войны. Оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины, Донецкой и Луганской областей. Хотя у нас был внеблоковый статус.

Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это лишние нарративы. У нас не было достаточно как раз определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших - достаточно лидерства, мне так кажется", - сказал он.

По словам Зеленского, в то же время у Европы не было достаточно единства.

"Я думаю, что все это нельзя больше терять. Мы хотим окончания войны, но не ультимативно и не за счет независимости Украины", - добавил президент.

