2 439

Зеленский о возможном "нейтралитете" Украины: Мы хотим окончания войны, но не за счет независимости

Может ли Украина быть нейтральной. Ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможной нейтральности Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Австрии, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году у Украины был внеблоковый статус. Очень понятно, чем это закончилось. А закончилось это началом войны. Оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины, Донецкой и Луганской областей. Хотя у нас был внеблоковый статус.

Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это лишние нарративы. У нас не было достаточно как раз определенности. У нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших - достаточно лидерства, мне так кажется", - сказал он.

По словам Зеленского, в то же время у Европы не было достаточно единства.

"Я думаю, что все это нельзя больше терять. Мы хотим окончания войны, но не ультимативно и не за счет независимости Украины", - добавил президент.

Читайте: Рассчитываем на поддержку Австрии в вопросе относительно экс-чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия Украины, - Зеленский

Зеленский Владимир (21990) нейтралитет (33)
+7
16.06.2025 16:55 Ответить
+6
16.06.2025 17:00 Ответить
+6
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищенні міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Іуди.
16.06.2025 17:08 Ответить
Зеля лідер лідерів! - норм
16.06.2025 16:51 Ответить
2011- позаблоковість України.
2014- напад мордора.
16.06.2025 16:54 Ответить
16.06.2025 16:55 Ответить
16.06.2025 17:00 Ответить
Все він правильно сказав, усі його попередники лише торгували інтересами України у тій чи іншій мірі.
16.06.2025 19:28 Ответить
В України і зараз позаблоковий статус....Були б в НАТО - хрін би хто напав....😡
16.06.2025 16:56 Ответить
Для унеможливлення нападу таким країнам, як наша потрібно мати і підтримувати необхідні і достатні власні збройні сили стримування агресорів. НАТО - так, вона зробить нас сильнішими, але не гарантує від нападу. Зараз країни НАТО ще тільки на тривалому шляху від розуміння необхідності до побудови військового потенціалу НАТО, здатного протистояти нападу країн вісі зла. Поки що для захисту від рашистів країни НАТО використовують Україну, її збройні сили.
16.06.2025 17:14 Ответить
Так і зараз Україна не перебуває ні в якому воєнному блоці. Захочуть прийняти в НАТО - приймуть без всяких закріплень у конституції як фінів і шведів. Не захочуть - хоч на роялі перед ними грай, не допоможе.
16.06.2025 17:03 Ответить
У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших - достатньо лідерства, мені так здається"
Вовік забув сказати що аби він був презЕдентом в 2014- то не віддав би Крим.
16.06.2025 17:05 Ответить
16.06.2025 17:08 Ответить
А нас що хтось збирається приймати до НАТО ? Для чого ця тупа пропаганда .
16.06.2025 17:14 Ответить
До речі ,зе-дебіле якщо ти не знаєш - Австрія нейтральна держава ,але вона не верещить що в неї забирають незалежність.
16.06.2025 17:18 Ответить
Просто немає дикого сусіда.
16.06.2025 17:30 Ответить
австрія куплена кацапами на корню
16.06.2025 18:11 Ответить
Так то вже внутрішня справа Австрії і нічого нам сунути носа куди не треба.
показать весь комментарий
я сам вирішу шо й куди совати
показать весь комментарий
17.06.2025 17:26 Ответить
Але у неї немає безпосереднього кордону з Оркостаном.
16.06.2025 19:30 Ответить
І що з того ,типу нас візьмуть в НАТО ,для чого ці постопорожні балачки.
17.06.2025 17:30 Ответить
Те, що ви там "хочете", вже до лампочки, бо ваші хотєлки не підкріплені нічим, а на фронті, та й інших галузях, справи йдуть вкрай погано. Отож надувати щоки і щось вимагати - не в твоєму положенні.
16.06.2025 17:47 Ответить
Папенька всё же уговорил свою кривую и косую доцю выйти замуж за Ротшильда. Теперь заключительная часть плана - уговорить Ротшильда.
Анекдот хоть и старый, зато актуальный
16.06.2025 18:02 Ответить
Україна може вижити лише будучи навіженою як Ісраєль.
Сказали - прибаранили усю верхушку Ірану.
Тоді ніхто не рипнеться ніколи.

А так... скиглити до усрачки кожен вміє.
Ти яєчка у штанях відшукай, зепоц огидний!
16.06.2025 18:12 Ответить
Все вірно каже, але нас і тоді й зараз у НАТО не візьмуть.
А щоб у 14 році Крим не анексували, треба було економіку та армію будувати з 90-х років.
16.06.2025 18:17 Ответить
Щоб не анексували Крим, "комусь" необхідно було відповідний наказ надати підрозділам ЗСУ, що базувалисьу 2014 в АРК, а не "заглядати в дупу" Обамі та Меркель і чекати на "диво"...
16.06.2025 19:34 Ответить
Поки пострадянські країни, у яких громадяни були з мізками замість лайна у голові, вступали в НАТО, інфіковані вірусом "братського народу" малороси на всіх опитуваннях були проти.
В результаті, НАТО в кінці 2000-х подумали "не хочете - то й не треба", і прокатили нас із ПДЧ ("Юлька", яка перед президентськими виборами намагалась всидіти на всіх стільцях, теж зіграла свою роль, але основну зіграли оті інфіковані, бо на Заході цінується думка більшості, українці самі не хотіли - то НАТО так і вирішило).

Так і зараз - підпишіться, що готові не бути в НАТО, лише б росія на кілька років припинила масово вбивати українців, і коли ми відкличемо свій підпис під капітуляцією мирною угодою, значно швидше кацапи знову нападуть, ніж НАТО почне про щось думати. А знаєте, чому? Тому що їм не потрібна країна, яка готова поступитись територією та власними інтересами, вони вже набрали собі малеч, яких треба захищати, бо самі не можуть. То навіщо нам НАТО? Для ядерної парасольки. Для допомоги нарешті всім необхідним. Навіть сам ВВХ боїться перевіряти "п'яту статтю", досі ж не напав на НАТО, навіть після прильотів ATACMS та Storm Shadow по власній території.
16.06.2025 19:02 Ответить
Зелений впертюх, плюнь на кучерявого/лисого Беню і йди на поклон з миром до пороха, він всіляко по шахматному допоможе знайти шлях до миру та хоча би часткової перемоги нашої коханої України після того що ти наробив зі своєю сворою дибілів. То може в кінці і тебе не троне народ, хоча підозрюю що ти і так все звалищ на попередників та своє єрмакове гівно. Одумайся !
16.06.2025 21:35 Ответить
 
 