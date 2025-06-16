УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7704 відвідувача онлайн
Новини Візит Зеленського до Австрії
2 439 26

Зеленський про можливий "нейтралітет" України: Ми хочемо закінчення війни, але не за рахунок незалежності

Чи може Україна бути нейтральною. Відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський відповів на питання щодо можливої нейтральності України.

Про це він заявив під час пресконференції в Австрії, передає Цензор.НЕТ.

"В 2014 році в України був позаблоковий статус. Дуже зрозуміло, чим це закінчилося. А закінчилось це початком війни. Окупацією півострова Крим та окупацією частини сходу України, Донецької та Луганської областей. Хоча у нас був позаблоковий статус.

Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це зайві наративи. У нас не було достатньо якраз визначеності. У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших - достатньо лідерства, мені так здається", - сказав він.

За словами Зеленського, водночас у Європи не було достатньо єдності.

"Я думаю, що все це не можна більше втрачати. Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно і не за рахунок незалежності України", - додав президент.

Читайте: Розраховуємо на підтримку Австрії в питанні щодо експосадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) нейтралітет (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших - достатньо лідерства Джерело: https://censor.net/ua/n3558204

Тут вже до псіхіатора давно просится "найвеличнийший найпотужнійший межгалактичний лідер"
показати весь коментар
16.06.2025 16:55 Відповісти
+6
показати весь коментар
16.06.2025 17:00 Відповісти
+6
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищенні міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Іуди.
показати весь коментар
16.06.2025 17:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля лідер лідерів! - норм
показати весь коментар
16.06.2025 16:51 Відповісти
2011- позаблоковість України.
2014- напад мордора.
показати весь коментар
16.06.2025 16:54 Відповісти
У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших - достатньо лідерства Джерело: https://censor.net/ua/n3558204

Тут вже до псіхіатора давно просится "найвеличнийший найпотужнійший межгалактичний лідер"
показати весь коментар
16.06.2025 16:55 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 17:00 Відповісти
Все він правильно сказав, усі його попередники лише торгували інтересами України у тій чи іншій мірі.
показати весь коментар
16.06.2025 19:28 Відповісти
В України і зараз позаблоковий статус....Були б в НАТО - хрін би хто напав....😡
показати весь коментар
16.06.2025 16:56 Відповісти
Для унеможливлення нападу таким країнам, як наша потрібно мати і підтримувати необхідні і достатні власні збройні сили стримування агресорів. НАТО - так, вона зробить нас сильнішими, але не гарантує від нападу. Зараз країни НАТО ще тільки на тривалому шляху від розуміння необхідності до побудови військового потенціалу НАТО, здатного протистояти нападу країн вісі зла. Поки що для захисту від рашистів країни НАТО використовують Україну, її збройні сили.
показати весь коментар
16.06.2025 17:14 Відповісти
Так і зараз Україна не перебуває ні в якому воєнному блоці. Захочуть прийняти в НАТО - приймуть без всяких закріплень у конституції як фінів і шведів. Не захочуть - хоч на роялі перед ними грай, не допоможе.
показати весь коментар
16.06.2025 17:03 Відповісти
У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших - достатньо лідерства, мені так здається" Джерело: https://censor.net/ua/n3558204
Вовік забув сказати що аби він був презЕдентом в 2014- то не віддав би Крим.
показати весь коментар
16.06.2025 17:05 Відповісти
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, знищенні міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Іуди.
показати весь коментар
16.06.2025 17:08 Відповісти
А нас що хтось збирається приймати до НАТО ? Для чого ця тупа пропаганда .
показати весь коментар
16.06.2025 17:14 Відповісти
До речі ,зе-дебіле якщо ти не знаєш - Австрія нейтральна держава ,але вона не верещить що в неї забирають незалежність.
показати весь коментар
16.06.2025 17:18 Відповісти
Просто немає дикого сусіда.
показати весь коментар
16.06.2025 17:30 Відповісти
австрія куплена кацапами на корню
показати весь коментар
16.06.2025 18:11 Відповісти
Так то вже внутрішня справа Австрії і нічого нам сунути носа куди не треба.
показати весь коментар
16.06.2025 18:48 Відповісти
я сам вирішу шо й куди совати
показати весь коментар
16.06.2025 18:49 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 17:26 Відповісти
Але у неї немає безпосереднього кордону з Оркостаном.
показати весь коментар
16.06.2025 19:30 Відповісти
І що з того ,типу нас візьмуть в НАТО ,для чого ці постопорожні балачки.
показати весь коментар
17.06.2025 17:30 Відповісти
Те, що ви там "хочете", вже до лампочки, бо ваші хотєлки не підкріплені нічим, а на фронті, та й інших галузях, справи йдуть вкрай погано. Отож надувати щоки і щось вимагати - не в твоєму положенні.
показати весь коментар
16.06.2025 17:47 Відповісти
Папенька всё же уговорил свою кривую и косую доцю выйти замуж за Ротшильда. Теперь заключительная часть плана - уговорить Ротшильда.
Анекдот хоть и старый, зато актуальный
показати весь коментар
16.06.2025 18:02 Відповісти
Україна може вижити лише будучи навіженою як Ісраєль.
Сказали - прибаранили усю верхушку Ірану.
Тоді ніхто не рипнеться ніколи.

А так... скиглити до усрачки кожен вміє.
Ти яєчка у штанях відшукай, зепоц огидний!
показати весь коментар
16.06.2025 18:12 Відповісти
Все вірно каже, але нас і тоді й зараз у НАТО не візьмуть.
А щоб у 14 році Крим не анексували, треба було економіку та армію будувати з 90-х років.
показати весь коментар
16.06.2025 18:17 Відповісти
Щоб не анексували Крим, "комусь" необхідно було відповідний наказ надати підрозділам ЗСУ, що базувалисьу 2014 в АРК, а не "заглядати в дупу" Обамі та Меркель і чекати на "диво"...
показати весь коментар
16.06.2025 19:34 Відповісти
Поки пострадянські країни, у яких громадяни були з мізками замість лайна у голові, вступали в НАТО, інфіковані вірусом "братського народу" малороси на всіх опитуваннях були проти.
В результаті, НАТО в кінці 2000-х подумали "не хочете - то й не треба", і прокатили нас із ПДЧ ("Юлька", яка перед президентськими виборами намагалась всидіти на всіх стільцях, теж зіграла свою роль, але основну зіграли оті інфіковані, бо на Заході цінується думка більшості, українці самі не хотіли - то НАТО так і вирішило).

Так і зараз - підпишіться, що готові не бути в НАТО, лише б росія на кілька років припинила масово вбивати українців, і коли ми відкличемо свій підпис під капітуляцією мирною угодою, значно швидше кацапи знову нападуть, ніж НАТО почне про щось думати. А знаєте, чому? Тому що їм не потрібна країна, яка готова поступитись територією та власними інтересами, вони вже набрали собі малеч, яких треба захищати, бо самі не можуть. То навіщо нам НАТО? Для ядерної парасольки. Для допомоги нарешті всім необхідним. Навіть сам ВВХ боїться перевіряти "п'яту статтю", досі ж не напав на НАТО, навіть після прильотів ATACMS та Storm Shadow по власній території.
показати весь коментар
16.06.2025 19:02 Відповісти
Зелений впертюх, плюнь на кучерявого/лисого Беню і йди на поклон з миром до пороха, він всіляко по шахматному допоможе знайти шлях до миру та хоча би часткової перемоги нашої коханої України після того що ти наробив зі своєю сворою дибілів. То може в кінці і тебе не троне народ, хоча підозрюю що ти і так все звалищ на попередників та своє єрмакове гівно. Одумайся !
показати весь коментар
16.06.2025 21:35 Відповісти
 
 