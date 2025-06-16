Зеленський про можливий "нейтралітет" України: Ми хочемо закінчення війни, але не за рахунок незалежності

Президент Володимир Зеленський відповів на питання щодо можливої нейтральності України.

Про це він заявив під час пресконференції в Австрії, передає Цензор.НЕТ.

"В 2014 році в України був позаблоковий статус. Дуже зрозуміло, чим це закінчилося. А закінчилось це початком війни. Окупацією півострова Крим та окупацією частини сходу України, Донецької та Луганської областей. Хоча у нас був позаблоковий статус.

Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це зайві наративи. У нас не було достатньо якраз визначеності. У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших - достатньо лідерства, мені так здається", - сказав він.

За словами Зеленського, водночас у Європи не було достатньо єдності.

"Я думаю, що все це не можна більше втрачати. Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно і не за рахунок незалежності України", - додав президент.

