Зеленський про можливий "нейтралітет" України: Ми хочемо закінчення війни, але не за рахунок незалежності
Президент Володимир Зеленський відповів на питання щодо можливої нейтральності України.
Про це він заявив під час пресконференції в Австрії, передає Цензор.НЕТ.
"В 2014 році в України був позаблоковий статус. Дуже зрозуміло, чим це закінчилося. А закінчилось це початком війни. Окупацією півострова Крим та окупацією частини сходу України, Донецької та Луганської областей. Хоча у нас був позаблоковий статус.
Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це зайві наративи. У нас не було достатньо якраз визначеності. У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших - достатньо лідерства, мені так здається", - сказав він.
За словами Зеленського, водночас у Європи не було достатньо єдності.
"Я думаю, що все це не можна більше втрачати. Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно і не за рахунок незалежності України", - додав президент.
2014- напад мордора.
Тут вже до псіхіатора давно просится "найвеличнийший найпотужнійший межгалактичний лідер"
Вовік забув сказати що аби він був презЕдентом в 2014- то не віддав би Крим.
Іуди.
Анекдот хоть и старый, зато актуальный
Сказали - прибаранили усю верхушку Ірану.
Тоді ніхто не рипнеться ніколи.
А так... скиглити до усрачки кожен вміє.
Ти яєчка у штанях відшукай, зепоц огидний!
А щоб у 14 році Крим не анексували, треба було економіку та армію будувати з 90-х років.
В результаті, НАТО в кінці 2000-х подумали "не хочете - то й не треба", і прокатили нас із ПДЧ ("Юлька", яка перед президентськими виборами намагалась всидіти на всіх стільцях, теж зіграла свою роль, але основну зіграли оті інфіковані, бо на Заході цінується думка більшості, українці самі не хотіли - то НАТО так і вирішило).
Так і зараз - підпишіться, що готові не бути в НАТО, лише б росія на кілька років припинила масово вбивати українців, і коли ми відкличемо свій підпис під
капітуляцієюмирною угодою, значно швидше кацапи знову нападуть, ніж НАТО почне про щось думати. А знаєте, чому? Тому що їм не потрібна країна, яка готова поступитись територією та власними інтересами, вони вже набрали собі малеч, яких треба захищати, бо самі не можуть. То навіщо нам НАТО? Для ядерної парасольки. Для допомоги нарешті всім необхідним. Навіть сам ВВХ боїться перевіряти "п'яту статтю", досі ж не напав на НАТО, навіть після прильотів ATACMS та Storm Shadow по власній території.