Зеленский: Мы все должны работать над тем, чтобы союз между США и Европой не развалился
Необходимо работать, чтобы союз между Европой и США не развалился, поскольку такому союзу будет сложно угрожать со стороны кого-либо.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что мы все должны работать над тем, чтобы союз между Америкой и Европой не развалился. И мы в этом все заинтересованы. Тогда континент, я думаю, все-таки более-менее в безопасности, и угрожать такому союзу непросто со стороны кого-либо, не только России", - заявил глава государства.
По словам Зеленского, если будут сложности относительно военного или оборонного союза между Европой и США, тогда Европе придется развивать собственную оборонную индустрию.
Навіщо навішувати невпихуєме?
Жесть. Припиняйте писати ху...ю. чи ви затятий трампіст?
Я маю розум, тому зеботимз це вірус і я його остерігаюся) і іншим раджу.
Я шанувальник правди і логіки.
Він що, повинен був мовчки сидіти і слухати марево
сивої кобиливенса (як і самого трумпа) про те, що це Україна винна у тому, що "не закінчує війну"?
Особливо після сьогоднішньої його промови : «путін розмовляє зі мною, він не розмовляє ні з ким іншим, бо його дуже образили, коли його вигнали з G8. Івін нещасливий через це, він навіть не розмовляє з людьми, які його вигнали.
І я з ним згоден.»
Яка це хвороба?