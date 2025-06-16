РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7994 посетителя онлайн
Новости Отношения США и ЕС
764 29

Зеленский: Мы все должны работать над тем, чтобы союз между США и Европой не развалился

Зеленский о важности союза между Европой и США

Необходимо работать, чтобы союз между Европой и США не развалился, поскольку такому союзу будет сложно угрожать со стороны кого-либо.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы все должны работать над тем, чтобы союз между Америкой и Европой не развалился. И мы в этом все заинтересованы. Тогда континент, я думаю, все-таки более-менее в безопасности, и угрожать такому союзу непросто со стороны кого-либо, не только России", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, если будут сложности относительно военного или оборонного союза между Европой и США, тогда Европе придется развивать собственную оборонную индустрию.

Читайте также: Науседа: Между ЕС и США есть разногласия относительно войны в Украине. Мы сделаем все, чтобы их устранить

Автор: 

Европа (2037) Зеленский Владимир (21990) оборона (5282) США (27941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Так ти все робиш для того ,щоб цей союз розпався ,
показать весь комментарий
16.06.2025 17:16 Ответить
+6
А хто розвів антиамериканську пропагадистську істерію ,часом не зєліні пропагандисти з гівномарафону ,та й особисто він своїм хамством в Білому Домі доклав до цього руки.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:26 Ответить
+4
Яким хамством?

Він що, повинен був мовчки сидіти і слухати марево сивої кобили венса (як і самого трумпа) про те, що це Україна винна у тому, що "не закінчує війну"?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ти все робиш для того ,щоб цей союз розпався ,
показать весь комментарий
16.06.2025 17:16 Ответить
І що ж саме він робить для цього?
Навіщо навішувати невпихуєме?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:21 Ответить
А хто розвів антиамериканську пропагадистську істерію ,часом не зєліні пропагандисти з гівномарафону ,та й особисто він своїм хамством в Білому Домі доклав до цього руки.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:26 Ответить
Ви це серьозно?
Жесть. Припиняйте писати ху...ю. чи ви затятий трампіст?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:35 Ответить
Ну а ви затята зєлєботка.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:00 Ответить
Не вгадали. Від слова зовсім.
Я маю розум, тому зеботимз це вірус і я його остерігаюся) і іншим раджу.
Я шанувальник правди і логіки.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:41 Ответить
А я реаліст ,ми живемо в світі не міжнародного права ,а в світі права сили ,хто сильніший -той правий ,ну а "шанувальники правди і логіки " живуть в паралельній реальності ,і чим швидше вони з неї повернуться ,тим для них краще ,бо не можливо все життя жити в ілюзіях що Україна - центр Всесвіту і нам винен весь Світ.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:47 Ответить
Шанувальник? Може шанувальниця? Палишся, Коля....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.06.2025 19:54 Ответить
Яким хамством?

Він що, повинен був мовчки сидіти і слухати марево сивої кобили венса (як і самого трумпа) про те, що це Україна винна у тому, що "не закінчує війну"?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:36 Ответить
Ну так якщо янєлоху боневтіковичу не подобається ,то нехай свою думку тримає при собі , а не лізе зі своїми хотєлкамі ,а якщо не подобається Трамп ,то нехай веде перговори з путлєром сам ,тільки перед тими переговорами нехай не забуде скасувати свій указ від 30 вересня 2022 року ,яким він сам собі забороняв вести переговори з путлєром.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:56 Ответить
Антиамериканську істерію розвинув сам Трамп, маск, венс, рубіо і іже з ними
показать весь комментарий
16.06.2025 17:40 Ответить
Що це за гівномарафонівська маячня ,як Трамп сам проти себе може вести пропаганду ,таке тільки зєля в своїх дебільних відосіках може говорити.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:59 Ответить
Це вам краще спитати в Трампа.
Особливо після сьогоднішньої його промови : «путін розмовляє зі мною, він не розмовляє ні з ким іншим, бо його дуже образили, коли його вигнали з G8. Івін нещасливий через це, він навіть не розмовляє з людьми, які його вигнали.

І я з ним згоден.»

Яка це хвороба?
показать весь комментарий
16.06.2025 19:44 Ответить
Так Трамп може це собі дозволити говорити з ким захоче ,бо США супердержава ,а Україна -держава ,існування якої повністю залежить від західної допомоги -фінансової і військової .
показать весь комментарий
16.06.2025 19:52 Ответить
Коротше, йди коля в ....сра..шку
показать весь комментарий
16.06.2025 20:04 Ответить
Ось вона ,наша "українська ідентичність "у всій красі, як каже пропагандистський тєлємарафон ,якщо немає чого відповісти то посилають в с...у.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:44 Ответить
У Зеленського питали про його ставлення до Петлюри?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:21 Ответить
Але це ніяк не залежить від ЗЕ.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:23 Ответить
От що цікаво. А чи був дійсно цей союз західних краї якщо одна людина може так швидко його розвалити. Чи це примара в яку чомусь всі повірили.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:24 Ответить
Ви праві. По ходу кожен за себе
показать весь комментарий
16.06.2025 17:36 Ответить
В америці пожирачі гамбургерів обрали фашистів. Про яку єдність він говорить???
показать весь комментарий
16.06.2025 17:24 Ответить
хто хоче продати частину держави.атомні станції розтягнути гроші,котрі для армії і народу держави ,надра держави ,розпорошити по світі мільйони громадян , залищити населення країни без захисту.зброї.*********** і т.д і т.п. варто взяти в оренду в України "зелених прорашистських слуг" на чолі із "зепоцріотом"Успіх гарантований на всі 100%
показать весь комментарий
16.06.2025 17:26 Ответить
Цікаво,яким чином він може вплинути на ці процеси?Хіба що потужним відосиком.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:30 Ответить
Хто це "ми"?😂😂😂 Наприклад особисто я вже працюю....😂😂😂
показать весь комментарий
16.06.2025 17:32 Ответить
як завжди, лише 3,14.дить і 3,14.дить, тільки наголоси змінюються.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:33 Ответить
О, цей напрацює, угу.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:48 Ответить
Янелох в отношениях между США и ЕС незламно-незаменимый. Как 5 колесо.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:34 Ответить
шо то дофига у цензора публикаций про зеленина
показать весь комментарий
16.06.2025 18:53 Ответить
 
 