Зеленский: Мы все должны работать над тем, чтобы союз между США и Европой не развалился

Необходимо работать, чтобы союз между Европой и США не развалился, поскольку такому союзу будет сложно угрожать со стороны кого-либо.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы все должны работать над тем, чтобы союз между Америкой и Европой не развалился. И мы в этом все заинтересованы. Тогда континент, я думаю, все-таки более-менее в безопасности, и угрожать такому союзу непросто со стороны кого-либо, не только России", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, если будут сложности относительно военного или оборонного союза между Европой и США, тогда Европе придется развивать собственную оборонную индустрию.

Читайте также: Науседа: Между ЕС и США есть разногласия относительно войны в Украине. Мы сделаем все, чтобы их устранить