Зеленський: Ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між США і Європою не розвалився

Зеленський про важливість союзу між Європою та США

Необхідно працювати, щоб союз між Європою та США не розвалився, оскільки такому союзу буде складно погрожувати з боку будь-кого.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився. І ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш-менш в безпеці, і погрожувати такому союзу непросто з боку будь-кого, не тільки Росії", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, якщо будуть складнощі щодо військового або оборонного союзу між Європою та США, тоді Європі доведеться розвивати власну оборонну індустрію.

