Зеленський: Ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між США і Європою не розвалився
Необхідно працювати, щоб союз між Європою та США не розвалився, оскільки такому союзу буде складно погрожувати з боку будь-кого.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився. І ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш-менш в безпеці, і погрожувати такому союзу непросто з боку будь-кого, не тільки Росії", - заявив глава держави.
За словами Зеленського, якщо будуть складнощі щодо військового або оборонного союзу між Європою та США, тоді Європі доведеться розвивати власну оборонну індустрію.
Навіщо навішувати невпихуєме?
Жесть. Припиняйте писати ху...ю. чи ви затятий трампіст?
Я маю розум, тому зеботимз це вірус і я його остерігаюся) і іншим раджу.
Я шанувальник правди і логіки.
Він що, повинен був мовчки сидіти і слухати марево
сивої кобиливенса (як і самого трумпа) про те, що це Україна винна у тому, що "не закінчує війну"?
Особливо після сьогоднішньої його промови : «путін розмовляє зі мною, він не розмовляє ні з ким іншим, бо його дуже образили, коли його вигнали з G8. Івін нещасливий через це, він навіть не розмовляє з людьми, які його вигнали.
І я з ним згоден.»
Яка це хвороба?