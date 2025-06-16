Страны ЕС могут увеличить до 1 млрд евро финансирование производства снарядов, - СМИ

Страны Европейского Союза пообещали выделить от 500 млн до 1 млрд евро на продолжение программы ASAP по поддержке производства боеприпасов.

Об этом со ссылкой на источники пишет Euractiv, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали источники издания, государства ЕС пообещали выделить не менее 500 млн евро на продление действия Акта на поддержку производства боеприпасов (ASAP) еще на один год - до июля 2026-го.

Некоторые собеседники Euractiv уточняют, что сумма составляет от 750 млн до 1 млрд евро. Это более чем в два раза больше, чем нынешнее финансирование ASAP (500 млн евро в год).

Отмечается, что предложение продлить ASAP в мае подала Европейская комиссия. Решение требует поддержки Совета Евросоюза и Европарламента.

Издание добавляет, что после официального утверждения продления действия ASAP Еврокомиссия объявит новый конкурс предложений от промышленных предприятий на получение финансирования в рамках программы.

Читайте также: ЕС не хватает мощностей для производства боеприпасов в необходимых объемах как для себя, так и для Украины, - глава Бюро нацбезопасности Польши Луковский