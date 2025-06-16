Країни ЄС можуть збільшити до 1 млрд євро фінансування виробництва снарядів, - ЗМІ

Країни Європейського Союзу пообіцяли виділити від 500 млн до 1 млрд євро на продовження програми ASAP з підтримки виробництва боєприпасів.

Про це з посиланням на джерела пише Euractiv, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли джерела видання, держави ЄС пообіцяли виділити не менш як 500 млн євро на продовження дії Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) ще на один рік – до липня 2026-го.

Деякі співрозмовники Euractiv уточнюють, що сума становить 750 млн до 1 млрд євро. Це у понад два рази більше, ніж нинішнє фінансування ASAP (500 млн євро на рік).

Зазначається, що пропозицію продовжити ASAP у травні подала Європейська комісія. Рішення потребує підтримки Ради Євросоюзу та Європарламенту.

Видання додає, що після офіційного затвердження продовження дії ASAP Єврокомісія оголосить новий конкурс пропозицій від промислових підприємств на отримання фінансування в межах програми.

Читайте також: ЄС не вистачає потужностей для виробництва боєприпасів у необхідних обсягах як для себе, так і для України, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський