Россияне за рубежом
17 068 63

Украинская делегация покинула Европейский молодежный форум из-за выступления дочери Навального

Украинские представители покинули European Youth Event во французском Страсбурге - крупнейший молодежный форум Европы. Причиной стали выступление дочери российского оппозиционера Дарьи Навальной и участие других приглашенных россиян.

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Событие произошло в субботу, 14 июня. European Youth Event происходит каждые два года в стенах Европарламента.

Дарья Навальная была участницей одной из главных дискуссионных панелей и выступила с ключевой речью - inspirational speech. Ее выступление организаторы выделили и презентовали как важное для всего мероприятия. Украинские делегаты подчеркнули: для них это - неприемлемо.

По словам участниц украинской делегации, их не предупредили об участии Дарьи Навальной на форуме. Об этом они узнали непосредственно во время ее выступления, на котором Навальная говорила о демократии, защите прав человека и свободы слова.

Украинские участники также добавили, что European Youth Event к тому же опубликовал фото Навальной на обложку сообщения о событии.

Делегация Украины покинула Европейский молодежный форум из-за россиян

"Дарья Навальная говорила о правах человека, свободе слова и языка - в то время как Россия ежедневно уничтожает эти же права в Украине, - отметили участницы. - Мы приехали из страны, которая ежедневно подвергается атакам. Наши ровесники гибнут на фронте. И видеть в Европарламенте, как ключевая роль отводится россиянке - это оскорбительно для нас и нашей борьбы... Европарламент имеет достаточно специалистов, чтобы не приглашать представителей государства-агрессора. Тем более - без объяснений и предупреждения. Именно поэтому мы вышли из зала. Мы не будем молчать", - подчеркнули украинцы.

Дарья Навальная была не единственной россиянкой, которая выступала в рамках форума. Выступал также юрист из России Вячеслав Самонов, а в кулуарах звучала русская речь.

Городской председатель Львова Андрей Садовый отреагировал на эту ситуацию и сообщил, что городской совет обратится с официальным письмом к председателю Европарламента относительно этого инцидента.

россия (97292) Страсбург (84) Форум (181) Навальный Алексей (856)
Топ комментарии
+26
Рашистська так звана опозиція не тільки виступає проти введення проти Сосії санкцій а й відверто агресивно виступала проти того що Україна знищує рашистську авіацію і НПЗ. Тобто рашистська опозиція це ніяка не опозиція а глибоко законспіровані рашистські агенти
16.06.2025 19:14 Ответить
16.06.2025 19:14 Ответить
+24
Шо они там в Европе вцепились в Навального, он убит/умер, вы кого вместо него хотите поставить, дочь? Жену? У них кроме фамилии нет ничего в политическом поле, да и я более чем уверен, политики они так себе! "Крым это вам не бутерброт" вам еще поперек горла встанет!
16.06.2025 19:02 Ответить
16.06.2025 19:02 Ответить
+22
Навальний повністю підтримував імперіалістичні погляди кремля. Згадайте про "Крим не бутерброд".
16.06.2025 19:10 Ответить
16.06.2025 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не ну навальный опозиционер и причём против политики ивсего путинХуловского!ни чё не понемаю!!!
16.06.2025 19:03 Ответить
16.06.2025 19:03 Ответить
Це той, що бутерброд? апазіціанєр?
А чий Крим?
16.06.2025 19:06 Ответить
16.06.2025 19:06 Ответить
зеля выступал в днр и москве во время войны в Украине,и что? Сейчас президент. и таких сотни политиков,что-то наши журнашлюхи не бегут при виде всех эти политиков.
Да и навальный уже давно свое мнение поменял,выступал против войны в Украине и против *уйла,теперь что детей его обходить десятой дорогой? цирк.
16.06.2025 19:31 Ответить
16.06.2025 19:31 Ответить
Так з Навального був такий апазіціанєр, як і з Зелі прєзідєнт.
У вікно виглянь, побачиш, якщо не віриш...
16.06.2025 19:42 Ответить
16.06.2025 19:42 Ответить
Навальний повністю підтримував імперіалістичні погляди кремля. Згадайте про "Крим не бутерброд".
16.06.2025 19:10 Ответить
16.06.2025 19:10 Ответить
https://youtu.be/2czpumACjsM?t=286 Только после вас.
16.06.2025 19:22 Ответить
16.06.2025 19:22 Ответить
Рос опозиція це РДК.
Бо так гіркін з латиніною теж "опозиція"...
16.06.2025 19:30 Ответить
16.06.2025 19:30 Ответить
А ти ще Стрєлкова з Гіркіним в апазіціанєри запиши...
також посадили, і що?
Вони, практично, всі там такі апазіціанєри. скільки кацапа не годуй...
16.06.2025 19:43 Ответить
16.06.2025 19:43 Ответить
Таке ж саме гівно, що і х@йло...
16.06.2025 19:36 Ответить
16.06.2025 19:36 Ответить
Що по тупому? Висловити протест тому що Європа вважає що не всі рузкіє хочуть вайни а ва всем вінават только путен? Через це на Сосію не накладають санкції
16.06.2025 19:11 Ответить
16.06.2025 19:11 Ответить
Шо они там в Европе вцепились в Навального, он убит/умер, вы кого вместо него хотите поставить, дочь? Жену? У них кроме фамилии нет ничего в политическом поле, да и я более чем уверен, политики они так себе! "Крым это вам не бутерброт" вам еще поперек горла встанет!
16.06.2025 19:02 Ответить
16.06.2025 19:02 Ответить
Так в нас від більшості київських дітей і молоді "лунає російська мова " і що далі ?
16.06.2025 19:03 Ответить
16.06.2025 19:03 Ответить
Вони їй там стоячи аплодували. А вираз рил такий ніби вони члени якоїсь секти...
16.06.2025 19:08 Ответить
16.06.2025 19:08 Ответить
Что-то у этой кобылы не наблюдается скорби о том, что её папаша откушал Новичка.
16.06.2025 19:09 Ответить
16.06.2025 19:09 Ответить
Рашистська так звана опозиція не тільки виступає проти введення проти Сосії санкцій а й відверто агресивно виступала проти того що Україна знищує рашистську авіацію і НПЗ. Тобто рашистська опозиція це ніяка не опозиція а глибоко законспіровані рашистські агенти
16.06.2025 19:14 Ответить
16.06.2025 19:14 Ответить
"******"?
Зі школи такого не зустрічав.

Добра порада: "Йди на путіна, ваня!"
На цьому форумі тобі не світить.

Дурнем народився, дурнем і помреш.
16.06.2025 19:29 Ответить
16.06.2025 19:29 Ответить
Дякую за фінальний доказ.

Здесь воткі нєт, ваня. Наздоганяй корабель.
16.06.2025 19:43 Ответить
16.06.2025 19:43 Ответить
Це просто різні сорти лайна
16.06.2025 19:40 Ответить
16.06.2025 19:40 Ответить
нічого вони не законспіровані. явні і направляються рукою фсб.птн хло.
16.06.2025 19:25 Ответить
16.06.2025 19:25 Ответить
Російська аппазіція? "Ні, синку, це фантастика!"
Чого хочуть аппазіціанєри? Продовжувати знищувати Україну, але без санкцій.
Який предмет саюзнічєства вбачається для України?
16.06.2025 19:16 Ответить
16.06.2025 19:16 Ответить
Та всі в курсі.
Там в першу чергу боротьба з корупцією в росвладі, очевидно тому що розкрадають кошти виділені на вбивство українських дітей.
Оце й уся опозиція до копійки...
.
16.06.2025 19:25 Ответить
16.06.2025 19:25 Ответить
Ну ось вона, та ключова фраза:

"Примечательно, что таким образом Навальный отошел от "бутербродной риторики" и фактически признал, что Крым должен вернуться в Украину."

І хто ж йому завадив би вдруге поміняти риторику, заявити, що Крим не "біґ-мак" та визнати, що Крим має залишатися в Росії?
16.06.2025 19:32 Ответить
16.06.2025 19:32 Ответить
Ванька того не зрозуміє
16.06.2025 19:35 Ответить
16.06.2025 19:35 Ответить
Покажіть, де я її міняв. Я маю звичку завжди триматися свого

А хто поміняв раз, поміняє десять разів. Віри такому бути не може.
16.06.2025 19:41 Ответить
16.06.2025 19:41 Ответить
Так ти пітєрскій? Що ти тут робиш, пітер?
16.06.2025 19:47 Ответить
16.06.2025 19:47 Ответить
Латиніна опозиція?
16.06.2025 19:27 Ответить
16.06.2025 19:27 Ответить
навальные выступают против санкций? что-то не видел
16.06.2025 19:27 Ответить
16.06.2025 19:27 Ответить
Почитайте Невзорова, що він пише про так звану "російську опозицію"....
16.06.2025 19:39 Ответить
16.06.2025 19:39 Ответить
Наші ровесніки гинуть на фронті-цікаво глянути на склад мужньої делегациї. Навальна по перше донька, по друге мужні делегати, якщо хочете знищити усіх кацапів, тіх хто за і тих хто проти, то вам якраз до ровесників в окопи а не займатися ху_нею
16.06.2025 19:10 Ответить
16.06.2025 19:10 Ответить
Из под горящего танка пишешь?
16.06.2025 19:26 Ответить
16.06.2025 19:26 Ответить
нет из Германии а ты повоевал немного или так спрашиваешь
16.06.2025 19:48 Ответить
16.06.2025 19:48 Ответить
Ну ось, ще й Європарламент став ворогом. Може вітчизняна дипломатія кульгає на обидві ноги. Але в дзеркало дивитися не камільфо нашому Олімпу.
16.06.2025 19:19 Ответить
16.06.2025 19:19 Ответить
навальна донька знищеного ****** опозиціонера, подобається це зебілам чи ні її будуть слухати та аплодувати.
16.06.2025 19:21 Ответить
16.06.2025 19:21 Ответить
хм, який Садовичок "доля" у нас правильний, а коли шлюху Латиніну тягали по етарах шмарафону то чому язика у сраці тримав....
16.06.2025 19:20 Ответить
16.06.2025 19:20 Ответить
Де живе ця дочка, громадянка якої країни і про яку "свободу слова" вона виступала?
16.06.2025 19:21 Ответить
16.06.2025 19:21 Ответить
нашим лишь бы свалить откуда-то,поднять шум,без причин. Вообще-то путин убил ее отца,в любом случае они все против *уйла. Теперь у кого есть паспорт рф,автоматически нужно оттуда бежать?
16.06.2025 19:28 Ответить
16.06.2025 19:28 Ответить
Ху-йло убіло близько мільйона атцов на "есвео". Вони тоже опозиція?...
16.06.2025 19:33 Ответить
16.06.2025 19:33 Ответить
Взагалі,і це факт!!,тисячі! росіян, громадян раши у тому числі, саме зараз поряд з українцями захищають Україну від рашистів.Гинуть захищаючи свободу... І сотні тисяч, щоб не більше, українців - втекли від мобілізації з України - і це теж факт.
16.06.2025 19:28 Ответить
16.06.2025 19:28 Ответить
Откуда столько любителей кацапни повылазило.
16.06.2025 19:39 Ответить
16.06.2025 19:39 Ответить
Їм нейметься від того що кацап - це ізгой людства, клеймо на все життя.
16.06.2025 19:53 Ответить
16.06.2025 19:53 Ответить
А где она живёт, интересно, в России?
16.06.2025 19:32 Ответить
16.06.2025 19:32 Ответить
В Калифорнии.
16.06.2025 19:46 Ответить
16.06.2025 19:46 Ответить
Фото жесть. Понятно почему украинцы решили не оставаться в этом гнойнике.
16.06.2025 19:37 Ответить
16.06.2025 19:37 Ответить
Курвисько зашкірене добре знало, що ми такого не сприймемо. Ми давно просимо не робити таких речей. Чому європейці такі тупі?
16.06.2025 19:46 Ответить
16.06.2025 19:46 Ответить
Цікаво,що майже половина коментів проти Навальних на кацапській мові. Ще й з закордону...Воно,звісно, в батальйонах "Монако" не вбьють, як Навального та російськомовних захисників України. Героям Слава на якій би мові вони не розмовляли,якщо вони захищають свободу, демократію і Україну.
16.06.2025 20:03 Ответить
16.06.2025 20:03 Ответить
Одразу так і не зрозуміти, чого у тих організаторів більше: тупості чи продажності.
16.06.2025 20:16 Ответить
16.06.2025 20:16 Ответить
 
 