Украинская делегация покинула Европейский молодежный форум из-за выступления дочери Навального
Украинские представители покинули European Youth Event во французском Страсбурге - крупнейший молодежный форум Европы. Причиной стали выступление дочери российского оппозиционера Дарьи Навальной и участие других приглашенных россиян.
Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Событие произошло в субботу, 14 июня. European Youth Event происходит каждые два года в стенах Европарламента.
Дарья Навальная была участницей одной из главных дискуссионных панелей и выступила с ключевой речью - inspirational speech. Ее выступление организаторы выделили и презентовали как важное для всего мероприятия. Украинские делегаты подчеркнули: для них это - неприемлемо.
По словам участниц украинской делегации, их не предупредили об участии Дарьи Навальной на форуме. Об этом они узнали непосредственно во время ее выступления, на котором Навальная говорила о демократии, защите прав человека и свободы слова.
Украинские участники также добавили, что European Youth Event к тому же опубликовал фото Навальной на обложку сообщения о событии.
"Дарья Навальная говорила о правах человека, свободе слова и языка - в то время как Россия ежедневно уничтожает эти же права в Украине, - отметили участницы. - Мы приехали из страны, которая ежедневно подвергается атакам. Наши ровесники гибнут на фронте. И видеть в Европарламенте, как ключевая роль отводится россиянке - это оскорбительно для нас и нашей борьбы... Европарламент имеет достаточно специалистов, чтобы не приглашать представителей государства-агрессора. Тем более - без объяснений и предупреждения. Именно поэтому мы вышли из зала. Мы не будем молчать", - подчеркнули украинцы.
Дарья Навальная была не единственной россиянкой, которая выступала в рамках форума. Выступал также юрист из России Вячеслав Самонов, а в кулуарах звучала русская речь.
Городской председатель Львова Андрей Садовый отреагировал на эту ситуацию и сообщил, что городской совет обратится с официальным письмом к председателю Европарламента относительно этого инцидента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чий Крим?
Да и навальный уже давно свое мнение поменял,выступал против войны в Украине и против *уйла,теперь что детей его обходить десятой дорогой? цирк.
У вікно виглянь, побачиш, якщо не віриш...
Бо так гіркін з латиніною теж "опозиція"...
також посадили, і що?
Вони, практично, всі там такі апазіціанєри. скільки кацапа не годуй...
Зі школи такого не зустрічав.
Добра порада: "Йди на путіна, ваня!"
На цьому форумі тобі не світить.
Дурнем народився, дурнем і помреш.
Здесь воткі нєт, ваня. Наздоганяй корабель.
Чого хочуть аппазіціанєри? Продовжувати знищувати Україну, але без санкцій.
Який предмет саюзнічєства вбачається для України?
Там в першу чергу боротьба з корупцією в росвладі, очевидно тому що розкрадають кошти виділені на вбивство українських дітей.
Оце й уся опозиція до копійки...
.
"Примечательно, что таким образом Навальный отошел от "бутербродной риторики" и фактически признал, что Крым должен вернуться в Украину."
І хто ж йому завадив би вдруге поміняти риторику, заявити, що Крим не "біґ-мак" та визнати, що Крим має залишатися в Росії?
А хто поміняв раз, поміняє десять разів. Віри такому бути не може.