Украинская делегация покинула Европейский молодежный форум из-за выступления дочери Навального

Украинские представители покинули European Youth Event во французском Страсбурге - крупнейший молодежный форум Европы. Причиной стали выступление дочери российского оппозиционера Дарьи Навальной и участие других приглашенных россиян.

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Событие произошло в субботу, 14 июня. European Youth Event происходит каждые два года в стенах Европарламента.

Дарья Навальная была участницей одной из главных дискуссионных панелей и выступила с ключевой речью - inspirational speech. Ее выступление организаторы выделили и презентовали как важное для всего мероприятия. Украинские делегаты подчеркнули: для них это - неприемлемо.

По словам участниц украинской делегации, их не предупредили об участии Дарьи Навальной на форуме. Об этом они узнали непосредственно во время ее выступления, на котором Навальная говорила о демократии, защите прав человека и свободы слова.

Украинские участники также добавили, что European Youth Event к тому же опубликовал фото Навальной на обложку сообщения о событии.

"Дарья Навальная говорила о правах человека, свободе слова и языка - в то время как Россия ежедневно уничтожает эти же права в Украине, - отметили участницы. - Мы приехали из страны, которая ежедневно подвергается атакам. Наши ровесники гибнут на фронте. И видеть в Европарламенте, как ключевая роль отводится россиянке - это оскорбительно для нас и нашей борьбы... Европарламент имеет достаточно специалистов, чтобы не приглашать представителей государства-агрессора. Тем более - без объяснений и предупреждения. Именно поэтому мы вышли из зала. Мы не будем молчать", - подчеркнули украинцы.

Дарья Навальная была не единственной россиянкой, которая выступала в рамках форума. Выступал также юрист из России Вячеслав Самонов, а в кулуарах звучала русская речь.

Городской председатель Львова Андрей Садовый отреагировал на эту ситуацию и сообщил, что городской совет обратится с официальным письмом к председателю Европарламента относительно этого инцидента.

