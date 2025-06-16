Українська делегація залишила Європейський молодіжний форум через виступ доньки Навального
Українські представники залишили European Youth Event у французькому Страсбурзі — найбільший молодіжний форум Європи. Причиною стали виступ доньки російського опозиціонера Дарʼї Навальної та участь інших запрошених росіян.
Про це повідомила Львівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Подія сталася у суботу, 14 червня. European Youth Event відбувається що два роки у стінах Європарламенту.
Дарʼя Навальна була учасницею однієї з головних дискусійних панелей та виступила з ключовою промовою — inspirational speech. Її виступ організатори виокремили та презентували як важливий для всього заходу. Українські делегати наголосили: для них це — неприйнятно.
За словами учасниць української делегації, їх не попередили про участь Дар’ї Навальної на форумі. Про це вони дізнались безпосередньо під час її виступу, на якому Навальна говорила про демократію, захист прав людини та свободи слова.
Українські учасники також додали, що European Youth Event до того ж опублікував фото Навальної на обкладинку допису про подію.
"Дарʼя Навальна говорила про права людини, свободу слова й мови — в той час як Росія щодня знищує ці самі права в Україні, - наголосили учасниці. - Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці — це образливо для нас і нашої боротьби... Європарламент має достатньо фахівців, аби не запрошувати представників держави-агресора. Тим паче — без пояснень і попередження. Саме тому ми вийшли із зали. Ми не будемо мовчати", - наголосили українці.
Дарʼя Навальна була не єдиною росіянкою, яка виступала у межах форуму. Промову мав також юрист із Росії Вʼячеслав Самонов, а в кулуарах лунала російська мова.
Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на цю ситуацію та повідомив, що міська рада звернеться з офіційним листом до голови Європарламенту щодо цього інциденту.
А чий Крим?
Да и навальный уже давно свое мнение поменял,выступал против войны в Украине и против *уйла,теперь что детей его обходить десятой дорогой? цирк.
У вікно виглянь, побачиш, якщо не віриш...
Бо так гіркін з латиніною теж "опозиція"...
також посадили, і що?
Вони, практично, всі там такі апазіціанєри. скільки кацапа не годуй...
Зі школи такого не зустрічав.
Добра порада: "Йди на путіна, ваня!"
На цьому форумі тобі не світить.
Дурнем народився, дурнем і помреш.
Здесь воткі нєт, ваня. Наздоганяй корабель.
Чого хочуть аппазіціанєри? Продовжувати знищувати Україну, але без санкцій.
Який предмет саюзнічєства вбачається для України?
Там в першу чергу боротьба з корупцією в росвладі, очевидно тому що розкрадають кошти виділені на вбивство українських дітей.
Оце й уся опозиція до копійки...
.
"Примечательно, что таким образом Навальный отошел от "бутербродной риторики" и фактически признал, что Крым должен вернуться в Украину."
І хто ж йому завадив би вдруге поміняти риторику, заявити, що Крим не "біґ-мак" та визнати, що Крим має залишатися в Росії?
А хто поміняв раз, поміняє десять разів. Віри такому бути не може.