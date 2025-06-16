УКР
Українська делегація залишила Європейський молодіжний форум через виступ доньки Навального

Українські представники залишили European Youth Event у французькому Страсбурзі — найбільший молодіжний форум Європи. Причиною стали виступ доньки російського опозиціонера Дарʼї Навальної та участь інших запрошених росіян.

Про це повідомила Львівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Подія сталася у суботу, 14 червня. European Youth Event відбувається що два роки у стінах Європарламенту.

Дарʼя Навальна була учасницею однієї з головних дискусійних панелей та виступила з ключовою промовою — inspirational speech. Її виступ організатори виокремили та презентували як важливий для всього заходу. Українські делегати наголосили: для них це — неприйнятно.

За словами учасниць української делегації, їх не попередили про участь Дар’ї Навальної на форумі. Про це вони дізнались безпосередньо під час її виступу, на якому Навальна говорила про демократію, захист прав людини та свободи слова.

Українські учасники також додали, що European Youth Event до того ж опублікував фото Навальної на обкладинку допису про подію.

Делегація України покинула Європейський молодіжний форум через росіян

"Дарʼя Навальна говорила про права людини, свободу слова й мови — в той час як Росія щодня знищує ці самі права в Україні, - наголосили учасниці. - Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці — це образливо для нас і нашої боротьби... Європарламент має достатньо фахівців, аби не запрошувати представників держави-агресора. Тим паче — без пояснень і попередження. Саме тому ми вийшли із зали. Ми не будемо мовчати", -  наголосили українці.

Дарʼя Навальна була не єдиною росіянкою, яка виступала у межах форуму. Промову мав також юрист із Росії Вʼячеслав Самонов, а в кулуарах лунала російська мова.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на цю ситуацію та повідомив, що міська рада звернеться з офіційним листом до голови Європарламенту щодо цього інциденту.

Автор: 

росія (67880) Страсбург (59) Форум (135) Навальний Олексій (613)
Топ коментарі
+26
Рашистська так звана опозиція не тільки виступає проти введення проти Сосії санкцій а й відверто агресивно виступала проти того що Україна знищує рашистську авіацію і НПЗ. Тобто рашистська опозиція це ніяка не опозиція а глибоко законспіровані рашистські агенти
16.06.2025 19:14 Відповісти
+24
Шо они там в Европе вцепились в Навального, он убит/умер, вы кого вместо него хотите поставить, дочь? Жену? У них кроме фамилии нет ничего в политическом поле, да и я более чем уверен, политики они так себе! "Крым это вам не бутерброт" вам еще поперек горла встанет!
16.06.2025 19:02 Відповісти
+22
Навальний повністю підтримував імперіалістичні погляди кремля. Згадайте про "Крим не бутерброд".
16.06.2025 19:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ну навальный опозиционер и причём против политики ивсего путинХуловского!ни чё не понемаю!!!
16.06.2025 19:03 Відповісти
Це той, що бутерброд? апазіціанєр?
А чий Крим?
16.06.2025 19:06 Відповісти
зеля выступал в днр и москве во время войны в Украине,и что? Сейчас президент. и таких сотни политиков,что-то наши журнашлюхи не бегут при виде всех эти политиков.
Да и навальный уже давно свое мнение поменял,выступал против войны в Украине и против *уйла,теперь что детей его обходить десятой дорогой? цирк.
16.06.2025 19:31 Відповісти
Так з Навального був такий апазіціанєр, як і з Зелі прєзідєнт.
У вікно виглянь, побачиш, якщо не віриш...
16.06.2025 19:42 Відповісти
Навальний повністю підтримував імперіалістичні погляди кремля. Згадайте про "Крим не бутерброд".
16.06.2025 19:10 Відповісти
https://youtu.be/2czpumACjsM?t=286 Только после вас.
16.06.2025 19:22 Відповісти
Рос опозиція це РДК.
Бо так гіркін з латиніною теж "опозиція"...
16.06.2025 19:30 Відповісти
А ти ще Стрєлкова з Гіркіним в апазіціанєри запиши...
також посадили, і що?
Вони, практично, всі там такі апазіціанєри. скільки кацапа не годуй...
16.06.2025 19:43 Відповісти
Таке ж саме гівно, що і х@йло...
16.06.2025 19:36 Відповісти
Що по тупому? Висловити протест тому що Європа вважає що не всі рузкіє хочуть вайни а ва всем вінават только путен? Через це на Сосію не накладають санкції
16.06.2025 19:11 Відповісти
Шо они там в Европе вцепились в Навального, он убит/умер, вы кого вместо него хотите поставить, дочь? Жену? У них кроме фамилии нет ничего в политическом поле, да и я более чем уверен, политики они так себе! "Крым это вам не бутерброт" вам еще поперек горла встанет!
16.06.2025 19:02 Відповісти
Так в нас від більшості київських дітей і молоді "лунає російська мова " і що далі ?
показати весь коментар
Вони їй там стоячи аплодували. А вираз рил такий ніби вони члени якоїсь секти...
16.06.2025 19:08 Відповісти
Что-то у этой кобылы не наблюдается скорби о том, что её папаша откушал Новичка.
16.06.2025 19:09 Відповісти
Рашистська так звана опозиція не тільки виступає проти введення проти Сосії санкцій а й відверто агресивно виступала проти того що Україна знищує рашистську авіацію і НПЗ. Тобто рашистська опозиція це ніяка не опозиція а глибоко законспіровані рашистські агенти
16.06.2025 19:14 Відповісти
"******"?
Зі школи такого не зустрічав.

Добра порада: "Йди на путіна, ваня!"
На цьому форумі тобі не світить.

Дурнем народився, дурнем і помреш.
16.06.2025 19:29 Відповісти
Дякую за фінальний доказ.

Здесь воткі нєт, ваня. Наздоганяй корабель.
16.06.2025 19:43 Відповісти
Це просто різні сорти лайна
16.06.2025 19:40 Відповісти
нічого вони не законспіровані. явні і направляються рукою фсб.птн хло.
16.06.2025 19:25 Відповісти
Російська аппазіція? "Ні, синку, це фантастика!"
Чого хочуть аппазіціанєри? Продовжувати знищувати Україну, але без санкцій.
Який предмет саюзнічєства вбачається для України?
16.06.2025 19:16 Відповісти
Та всі в курсі.
Там в першу чергу боротьба з корупцією в росвладі, очевидно тому що розкрадають кошти виділені на вбивство українських дітей.
Оце й уся опозиція до копійки...
.
16.06.2025 19:25 Відповісти
Ну ось вона, та ключова фраза:

"Примечательно, что таким образом Навальный отошел от "бутербродной риторики" и фактически признал, что Крым должен вернуться в Украину."

І хто ж йому завадив би вдруге поміняти риторику, заявити, що Крим не "біґ-мак" та визнати, що Крим має залишатися в Росії?
16.06.2025 19:32 Відповісти
Ванька того не зрозуміє
16.06.2025 19:35 Відповісти
Покажіть, де я її міняв. Я маю звичку завжди триматися свого

А хто поміняв раз, поміняє десять разів. Віри такому бути не може.
16.06.2025 19:41 Відповісти
Так ти пітєрскій? Що ти тут робиш, пітер?
16.06.2025 19:47 Відповісти
Латиніна опозиція?
16.06.2025 19:27 Відповісти
навальные выступают против санкций? что-то не видел
16.06.2025 19:27 Відповісти
Почитайте Невзорова, що він пише про так звану "російську опозицію"....
16.06.2025 19:39 Відповісти
Наші ровесніки гинуть на фронті-цікаво глянути на склад мужньої делегациї. Навальна по перше донька, по друге мужні делегати, якщо хочете знищити усіх кацапів, тіх хто за і тих хто проти, то вам якраз до ровесників в окопи а не займатися ху_нею
16.06.2025 19:10 Відповісти
Из под горящего танка пишешь?
16.06.2025 19:26 Відповісти
нет из Германии а ты повоевал немного или так спрашиваешь
16.06.2025 19:48 Відповісти
Ну ось, ще й Європарламент став ворогом. Може вітчизняна дипломатія кульгає на обидві ноги. Але в дзеркало дивитися не камільфо нашому Олімпу.
16.06.2025 19:19 Відповісти
навальна донька знищеного ****** опозиціонера, подобається це зебілам чи ні її будуть слухати та аплодувати.
16.06.2025 19:21 Відповісти
хм, який Садовичок "доля" у нас правильний, а коли шлюху Латиніну тягали по етарах шмарафону то чому язика у сраці тримав....
16.06.2025 19:20 Відповісти
Де живе ця дочка, громадянка якої країни і про яку "свободу слова" вона виступала?
16.06.2025 19:21 Відповісти
нашим лишь бы свалить откуда-то,поднять шум,без причин. Вообще-то путин убил ее отца,в любом случае они все против *уйла. Теперь у кого есть паспорт рф,автоматически нужно оттуда бежать?
16.06.2025 19:28 Відповісти
Ху-йло убіло близько мільйона атцов на "есвео". Вони тоже опозиція?...
16.06.2025 19:33 Відповісти
Взагалі,і це факт!!,тисячі! росіян, громадян раши у тому числі, саме зараз поряд з українцями захищають Україну від рашистів.Гинуть захищаючи свободу... І сотні тисяч, щоб не більше, українців - втекли від мобілізації з України - і це теж факт.
16.06.2025 19:28 Відповісти
Откуда столько любителей кацапни повылазило.
16.06.2025 19:39 Відповісти
Їм нейметься від того що кацап - це ізгой людства, клеймо на все життя.
16.06.2025 19:53 Відповісти
А где она живёт, интересно, в России?
16.06.2025 19:32 Відповісти
В Калифорнии.
16.06.2025 19:46 Відповісти
Фото жесть. Понятно почему украинцы решили не оставаться в этом гнойнике.
16.06.2025 19:37 Відповісти
Курвисько зашкірене добре знало, що ми такого не сприймемо. Ми давно просимо не робити таких речей. Чому європейці такі тупі?
16.06.2025 19:46 Відповісти
Цікаво,що майже половина коментів проти Навальних на кацапській мові. Ще й з закордону...Воно,звісно, в батальйонах "Монако" не вбьють, як Навального та російськомовних захисників України. Героям Слава на якій би мові вони не розмовляли,якщо вони захищають свободу, демократію і Україну.
16.06.2025 20:03 Відповісти
Одразу так і не зрозуміти, чого у тих організаторів більше: тупості чи продажності.
16.06.2025 20:16 Відповісти
 
 