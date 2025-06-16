Українська делегація залишила Європейський молодіжний форум через виступ доньки Навального

Українські представники залишили European Youth Event у французькому Страсбурзі — найбільший молодіжний форум Європи. Причиною стали виступ доньки російського опозиціонера Дарʼї Навальної та участь інших запрошених росіян.

Про це повідомила Львівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Подія сталася у суботу, 14 червня. European Youth Event відбувається що два роки у стінах Європарламенту.

Дарʼя Навальна була учасницею однієї з головних дискусійних панелей та виступила з ключовою промовою — inspirational speech. Її виступ організатори виокремили та презентували як важливий для всього заходу. Українські делегати наголосили: для них це — неприйнятно.

За словами учасниць української делегації, їх не попередили про участь Дар’ї Навальної на форумі. Про це вони дізнались безпосередньо під час її виступу, на якому Навальна говорила про демократію, захист прав людини та свободи слова.

Українські учасники також додали, що European Youth Event до того ж опублікував фото Навальної на обкладинку допису про подію.

"Дарʼя Навальна говорила про права людини, свободу слова й мови — в той час як Росія щодня знищує ці самі права в Україні, - наголосили учасниці. - Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці — це образливо для нас і нашої боротьби... Європарламент має достатньо фахівців, аби не запрошувати представників держави-агресора. Тим паче — без пояснень і попередження. Саме тому ми вийшли із зали. Ми не будемо мовчати", - наголосили українці.

Дарʼя Навальна була не єдиною росіянкою, яка виступала у межах форуму. Промову мав також юрист із Росії Вʼячеслав Самонов, а в кулуарах лунала російська мова.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на цю ситуацію та повідомив, що міська рада звернеться з офіційним листом до голови Європарламенту щодо цього інциденту.

