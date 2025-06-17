РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Двух человек ищут под завалами в Одессе

Последствия атаки дронов на Одессу

В Одессе продолжаются спасательные работы на местах массированной атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов.

"В жилом доме могла остаться одна женщина, примерно 60 лет, которая не успела отреагировать на сигнал тревоги. Ее родственники покинули помещение, а она не успевала. Связи с ней нет. И еще по одному адресу спасатели ищут еще одного человека. Сейчас его местонахождение неустановлено", - пояснил чиновник.

Напомним, на рассвете враг атаковал Одессу беспилотниками. Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра, автомобили. Возникли пожары.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеской атаки на Одессу: под завалами могут находиться люди. ФОТОрепортаж

обстрел (29640) Одесса (8025) Одесская область (3826) Одесский район (284)
