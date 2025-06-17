РУС
Атака беспилотников на Одессу
Последствия вражеской атаки на Одессу: под завалами могут находиться люди. ФОТОрепортаж

Утром 17 июня спасатели ликвидируют последствия российской ночной атаки по городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины

Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра, автомобили. Возникли пожары.

"Сейчас известно о 13 пострадавших. Под завалами еще могут находиться люди", - говорится в сообщении.

На местах работают психологи ГСЧС и Нацполиции. Работы продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе враг попал в инклюзивный центр и повредил детский сад. ФОТОрепортаж

Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу

Одночасно називати Одесу "русскім городом" і бомбити її - це ще гойда чи двіжуха !?
В світі, мабудь, такого діагнозу кацапам ще немає....
показать весь комментарий
17.06.2025 08:15 Ответить
Вони ******** кацапомовних,
бо впевнені, що ті підуть на революцію
а кацапомовні можуть бути тільки рабами і трусами
показать весь комментарий
17.06.2025 08:24 Ответить
Психологический диагноз наверное есть, но нам украинцам от этого не легче
показать весь комментарий
17.06.2025 08:57 Ответить
Ухилянти, тепер ваш вихід! Розкажіть про бусифікацію та про зле ТЦК, про ваші права без обов'язків, особливо на тлі цієї ночі. І про «я не народжений для війни». Кацапи вже за нас вирішили, що всі ми повинні померти. Запитання як померти? Вистрибуючи з вікна, ховаючись у квартирі під спідницею дружини/мами в руїнах зруйнованого будинку чи спробувати захистити свою країну та свою сім'ю від навали цих ****** виродкив?
показать весь комментарий
17.06.2025 09:48 Ответить
 
 