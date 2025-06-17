Последствия вражеской атаки на Одессу: под завалами могут находиться люди. ФОТОрепортаж

Утром 17 июня спасатели ликвидируют последствия российской ночной атаки по городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины

Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра, автомобили. Возникли пожары.



"Сейчас известно о 13 пострадавших. Под завалами еще могут находиться люди", - говорится в сообщении.

На местах работают психологи ГСЧС и Нацполиции. Работы продолжаются.

