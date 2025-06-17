Наслідки ворожої атаки на Одесу: під завалами можуть перебувати люди. ФОТОрепортаж
Зранку 17 червня рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки по місту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України
Пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, автомобілі. Виникли пожежі.
"Наразі відомо про 13 постраждалих. Під завалами ще можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.
На місцях працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Роботи тривають.
