Наслідки ворожої атаки на Одесу: під завалами можуть перебувати люди. ФОТОрепортаж

Зранку 17 червня рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України

Пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, автомобілі. Виникли пожежі.



"Наразі відомо про 13 постраждалих. Під завалами ще можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

На місцях працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Роботи тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі ворог поцілив в інклюзивний центр та пошкодив дитячий садок. ФОТОрепортаж















