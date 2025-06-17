УКР
Наслідки ворожої атаки на Одесу: під завалами можуть перебувати люди. ФОТОрепортаж

Зранку 17 червня рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України

Пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, автомобілі. Виникли пожежі.

"Наразі відомо про 13 постраждалих. Під завалами ще можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

На місцях працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Роботи тривають.

обстріл (30978) Одеса (5616) Одеська область (3490) Одеський район (298)
Одночасно називати Одесу "русскім городом" і бомбити її - це ще гойда чи двіжуха !?
В світі, мабудь, такого діагнозу кацапам ще немає....
17.06.2025 08:15 Відповісти
Вони ******** кацапомовних,
бо впевнені, що ті підуть на революцію
а кацапомовні можуть бути тільки рабами і трусами
17.06.2025 08:24 Відповісти
Психологический диагноз наверное есть, но нам украинцам от этого не легче
17.06.2025 08:57 Відповісти
Ухилянти, тепер ваш вихід! Розкажіть про бусифікацію та про зле ТЦК, про ваші права без обов'язків, особливо на тлі цієї ночі. І про «я не народжений для війни». Кацапи вже за нас вирішили, що всі ми повинні померти. Запитання як померти? Вистрибуючи з вікна, ховаючись у квартирі під спідницею дружини/мами в руїнах зруйнованого будинку чи спробувати захистити свою країну та свою сім'ю від навали цих ****** виродкив?
17.06.2025 09:48 Відповісти
 
 