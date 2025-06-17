В Одесі ворог поцілив в інклюзивний центр та пошкодив дитячий садок. ФОТОрепортаж
Російські загарбники на світанку атакували Одесу безпілотниками, поціли в історичний центр міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
"Влучання в наш інклюзивний центр, нашу гордість, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав. Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч", - йдеться в повідомленні.
В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
а Захід вже просто відвертається, і майже жодної надії що коли-небудь втрутиться