УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9190 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
2 394 1

В Одесі ворог поцілив в інклюзивний центр та пошкодив дитячий садок. ФОТОрепортаж

Російські загарбники на світанку атакували Одесу безпілотниками, поціли в історичний центр міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Влучання в наш інклюзивний центр, нашу гордість, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав. Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч", - йдеться в повідомленні.

В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На світанку рашисти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: щонайменше 13 поранених, серед них - дитина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

обстріл (30978) Одеса (5616) Одеська область (3490) Одеський район (298)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ска, екзестиційне зло, абсолютне варварство вже четвертий рік поспіль,
а Захід вже просто відвертається, і майже жодної надії що коли-небудь втрутиться
показати весь коментар
17.06.2025 09:49 Відповісти
 
 