В Одесі ворог поцілив в інклюзивний центр та пошкодив дитячий садок. ФОТОрепортаж

Російські загарбники на світанку атакували Одесу безпілотниками, поціли в історичний центр міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Влучання в наш інклюзивний центр, нашу гордість, місце, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. Туди, де проводили каністерапію. На щастя, тут ніхто з людей не постраждав. Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч", - йдеться в повідомленні.

В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На світанку рашисти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками: щонайменше 13 поранених, серед них - дитина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж





















