В Одессе враг ударил в инклюзивный центр и повредил детский сад. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики на рассвете атаковали Одессу беспилотниками, ударив в исторический центр города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
"Попадание в наш инклюзивный центр, нашу гордость, место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. Туда, где проводили канистерапию. К счастью, здесь никто из людей не пострадал. Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом", - говорится в сообщении.
В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома побиты, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
а Захід вже просто відвертається, і майже жодної надії що коли-небудь втрутиться