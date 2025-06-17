В Одессе враг ударил в инклюзивный центр и повредил детский сад. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики на рассвете атаковали Одессу беспилотниками, ударив в исторический центр города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"Попадание в наш инклюзивный центр, нашу гордость, место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. Туда, где проводили канистерапию. К счастью, здесь никто из людей не пострадал. Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом", - говорится в сообщении.

В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома побиты, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На рассвете рашисты массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: по меньшей мере 13 раненых, среди них - ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж






















