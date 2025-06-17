Двох людей шукають під завалами в Одесі

В Одесі тривають рятувальні роботи на місцях масованої атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

"У житловому будинку могла залишитись одна жінка, приблизно 60 років, яка не встигла відреагувати на сигнал тривоги. Її родичі залишили помешкання, а вона не встигала. Зв’язку з нею немає. І ще за однією адресою рятувальники шукають ще одну особу. Наразі її місцезнаходження невстановлене", – пояснив чиновник.

Нагадаємо, на світанку ворог атакував Одесу безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, автомобілі. Виникли пожежі.

