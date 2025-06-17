1 358 2
Враг нанес ракетный удар по Конотопу: повреждена гражданская инфраструктура
Сегодня, 17 июня 2025 года, около 8:00 враг нанес ракетный удар по окраине Конотопа Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
По предварительной информации, повреждены частные дома. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Последствия атаки уточняются. На месте работают соответствующие службы.
В свою очередь, мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сейчас известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий!
