Враг нанес ракетный удар по Конотопу: повреждена гражданская инфраструктура

Сегодня, 17 июня 2025 года, около 8:00 враг нанес ракетный удар по окраине Конотопа Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

По предварительной информации, повреждены частные дома. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Последствия атаки уточняются. На месте работают соответствующие службы.

Также читайте: Рашисты ударили по Роменщине и Есманьской громаде на Сумщине: среди раненых - беременная женщина. ФОТО

В свою очередь, мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сейчас известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий!

Конотоп (133) обстрел (29640) ракеты (3722) Сумская область (3681) Конотопский район (36)
горіть у пеклі кляці кацапи!!!1
17.06.2025 09:42 Ответить
І що там ,конотопська відьма таваріщь прагрісівний соціаліст вітрєнка!? Вийшла знову з плакатом курвисько пристаріле, зі своїм ******* циганом марчєнка, НАТА НЕТ!!!
17.06.2025 10:18 Ответить
 
 