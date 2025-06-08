Рашисты ударили по Роменскому району и Эсманьской громаде в Сумской области: среди раненых - беременная женщина. ФОТО

Сегодня утром враг атаковал Роменщину Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, ударный БпЛА (вероятно, "Ланцет") ударил по территории Недригайловской громады.

В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших - беременная.

Также повреждены машины, магазины. На месте работают все соответствующие службы. Выясняем масштабы разрушений и все обстоятельства.

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Кроме того, по данным ОВА, сегодня утром враг также нанес удары по Эсманьской громаде.

По предварительным данным, были применены реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.

"В результате атаки ранен один человек. Также загорелись жилые дома мирных жителей. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела", - говорится в сообщении

На месте работают все необходимые службы.