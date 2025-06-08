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Новини Фото Атака на Сумщину
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Рашисти вдарили по Роменщині та Есманьській громаді на Сумщині: серед поранених - вагітна жінка. ФОТО

Сьогодні зранку ворог атакував Роменщину Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, ударний БпЛА (ймовірно, "Ланцет") вдарив по території Недригайлівської громади.

Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих - вагітна.

Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби. З’ясовуємо масштаби руйнувань і всі обставини.

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сумська область обстріл

Окрім того, за даними ОВА, сьогодні вранці ворог також завдав ударів по Есманьській громаді.

За попередніми даними, були застосовані реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони.

"Унаслідок атаки поранено одну людину. Також загорілися житлові будинки мирних мешканців. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні

На місці працюють всі необхідні служби.

Автор: 

обстріл (29195) Сумська область (3878) Роменський район (10) Шосткинський район (38) Ромни (3) Есмань (3)


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