Ворог завдав ракетного удару по Конотопу: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Сьогодні, 17 червня 2025 року, близько 8:00 ворог завдав ракетного удару по околиці Конотопа Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

За попередньою інформацією, пошкоджені приватні будинки. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

Також читайте: Рашисти вдарили по Роменщині та Есманьській громаді на Сумщині: серед поранених - вагітна жінка. ФОТО

Своєю чергою, мер Конотопу Артем Семеніхін повідомив, що наразі відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків!

