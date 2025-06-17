РУС
Новости Россия в G8
Конгрессмен Бейкон: России не место в G8, пока она ведет войну против Украины. Путин заслуживает остракизма

конгрессмен Бейкон

Член Палаты представителей США Дон Бейкон заявил, что Россия не должна возвращаться в формат G8, пока продолжается ее вооруженная агрессия против Украины.

Об этом республиканец написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Бейкон, который последовательно поддерживает Украину, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой".

"Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет свои войска с оккупированных территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма", - подчеркнул американский конгрессмен.

Напомним, Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. С тех пор G8 функционирует как G7 без участия РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой". Если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент ПАСЕ Русопулос осудил массированный обстрел РФ по Киеву: Никакой безнаказанности за эти преступления

G7 (888) путин владимир (32217) война в Украине (6206)
***** заслуговує не на остракізм а на голою сракою на палю.
17.06.2025 11:35 Ответить
Осракізм.
17.06.2025 11:41 Ответить
Не на остракізм заслуговує пуйло, а на мотузку (без мила).
17.06.2025 11:38 Ответить
Окремі республіканці ВЖЕ осмілюються подавати думку протилежну від їх лідора-рижого п.дора?
17.06.2025 11:48 Ответить
вот була МАГА і ага.....

.
17.06.2025 11:53 Ответить
Який остракізм?! Треба ***** підвісити за яйця і нехай висить поки ворони все не повикльовують, а потім все шо залишиться відправити в космос, щоб навіть земля не прийняла цю нечисть.
17.06.2025 11:40 Ответить
Тоді напишіть на черепку Трампа шо ви проти путлєра
17.06.2025 11:43 Ответить
Ви готові піти проти адміністрації Трампа який заявляє протилежне? Ні? Ну тоді навіщо махати руками? Республіканська партія згнила!
17.06.2025 11:44 Ответить
просто черговий героїчний інфоповід,у них теж час від часу відбуваються вибори
17.06.2025 11:47 Ответить
пан конгресмен Дональд Джон Бейкон - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВПС США у відставці, пішов проти "лінії рудої маги"
17.06.2025 11:58 Ответить
скиньте мені джерело для ознайомлення, де він висловлюється проти політики Трампа
17.06.2025 12:01 Ответить
Keep the G7 the G7 and not the G8. Russia should not be a part of this Forum until it stops its invasion of Ukraine and pulls out of areas it occupies. War criminal Putin deserves to be ostracized.
17.06.2025 12:05 Ответить
Де він згадав Трампа?
17.06.2025 12:08 Ответить
а хто пану конгресмену якийсь трамп ?
простий партайгеноссе по респам

в Америці немає ЗЄльоного "монобольшинства"

.
17.06.2025 12:36 Ответить
Це ваші фантазії, а по факту ось так буде в США з тими хто буде йти проти трампа
17.06.2025 12:51 Ответить
як в Лос-Анджелесі та по всій Америці та світу на днюху рудого урода ?

ну-ну

.
17.06.2025 16:05 Ответить
можеш подякувати пана конгресмена особисто:

https://x.com/RepDonBacon/status/1934826865753276741
17.06.2025 12:06 Ответить
Достатньо ввести в пошуку "Don Bacon", відкрити англомовну сторінку Wikipedia, уважно почитати і пересвідчитись, що цей республіканець дуже порядна і притомна людина, яка ніколи не боялася критикувати дебільного Трампа, адекватно оцінювала і путінську агресію, і руйнівні дії трампівської тусовки.
17.06.2025 13:04 Ответить
кацапський алєнь не вміє користуватись гуглом та перекладачем

пічаль..
.
17.06.2025 16:07 Ответить
Трамп залиже пуйла до смерті
17.06.2025 11:46 Ответить
тампель американський герой Баксмен
17.06.2025 11:49 Ответить
Не зовсім на остракізм. Напевне він заслуговує на цілодобове, у режимі 24/7/30 спілкування з Трампом. 😉
17.06.2025 11:48 Ответить
Лідор має виступити в ООН і сказати щось накшталт"...ми починаємо дзеркально воювати з рашкою.. але не так,а з попередженнями за 24 години кожного разу...сьогодні ми атакуємо Бєлгород.. "
17.06.2025 11:49 Ответить
ви мрійник,але не всі мрії збуваються
17.06.2025 11:50 Ответить
про це не треба казати, а робити, обстрілювати умовний бєлгород буквально на наступну ніч після масованого обстрілу України.
люди розумні, розберуться
17.06.2025 12:00 Ответить
Ну ,або сказати від сьогодні лиш так.
17.06.2025 12:14 Ответить
для цього нам потрібен Президент! а у нас є поц балабол.
17.06.2025 12:03 Ответить
Та ніхто кацапів у G-7 не поверне,друге питання,що їм на це-пох...
17.06.2025 11:57 Ответить
Скажи це своєму президенту.
17.06.2025 11:58 Ответить
у пана конгресмена трумп НЕ начальник - в Америці немає ЗЄльоних
17.06.2025 12:01 Ответить
республіканець?
Чому цього Трампу не сказав?
17.06.2025 12:00 Ответить
а хто пану конгресмену якийсь трамп ?
простий партайгеноссе по респам
17.06.2025 12:02 Ответить
Це господар його партії і президент ФША
Хоча не дивно , що ти не в курсі
Poorly educated
17.06.2025 12:12 Ответить
хазяин партії це в рашці.

подивимось на "господаря респів" ближче до проміжкових виборів в Конгрес
респи вже бурчать, а тоді будуть розбігатись від трампа як від чумного
17.06.2025 12:41 Ответить
Роблять вигляд , що щось роблять , але далі голосних слів - нічого не йде
Бо бояться свого хозяїна , пуделя путіна - трампа (ТАКО)
17.06.2025 16:17 Ответить
Осракізм ,це занепокоєння в кубі ?!!
17.06.2025 12:04 Ответить
Це щось накшталт "я з тобою більше не розмовляю". Дуже потужно впливає на остракуємого.
17.06.2025 12:12 Ответить
Ще один мага-чорт вкидає пусті заяви, щоб лохи гадали , що серед республіканців , ще є нормальні
Ні, нема. Більше нема, після того як ваша ТАКО-свора лягла під , пуделя путіна, донні
А тим часом ЄС продовжує збільшувати поставки зброї і фінансово допомагає Україні
Вже від ЄС більше толку від колишньої над-держави
17.06.2025 12:11 Ответить
Та нє, краще повісити щура.
17.06.2025 12:55 Ответить
 
 