Конгрессмен Бейкон: России не место в G8, пока она ведет войну против Украины. Путин заслуживает остракизма

Член Палаты представителей США Дон Бейкон заявил, что Россия не должна возвращаться в формат G8, пока продолжается ее вооруженная агрессия против Украины.

Об этом республиканец написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Бейкон, который последовательно поддерживает Украину, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой".

"Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет свои войска с оккупированных территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма", - подчеркнул американский конгрессмен.

Напомним, Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. С тех пор G8 функционирует как G7 без участия РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой". Если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент ПАСЕ Русопулос осудил массированный обстрел РФ по Киеву: Никакой безнаказанности за эти преступления