Конгрессмен Бейкон: России не место в G8, пока она ведет войну против Украины. Путин заслуживает остракизма
Член Палаты представителей США Дон Бейкон заявил, что Россия не должна возвращаться в формат G8, пока продолжается ее вооруженная агрессия против Украины.
Об этом республиканец написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Бейкон, который последовательно поддерживает Украину, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой".
"Пусть G7 остается G7, а не G8. Россия не должна быть частью этого форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет свои войска с оккупированных территорий. Военный преступник Путин заслуживает остракизма", - подчеркнул американский конгрессмен.
Напомним, Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. С тех пор G8 функционирует как G7 без участия РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой". Если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.
Keep the G7 the G7 and not the G8. Russia should not be a part of this Forum until it stops its invasion of Ukraine and pulls out of areas it occupies. War criminal Putin deserves to be ostracized.
простий партайгеноссе по респам
в Америці немає ЗЄльоного "монобольшинства"
ну-ну
пічаль..
люди розумні, розберуться
Чому цього Трампу не сказав?
простий партайгеноссе по респам
Хоча не дивно , що ти не в курсі
Poorly educated
подивимось на "господаря респів" ближче до проміжкових виборів в Конгрес
респи вже бурчать, а тоді будуть розбігатись від трампа як від чумного
Бо бояться свого хозяїна , пуделя путіна - трампа (ТАКО)
Ні, нема. Більше нема, після того як ваша ТАКО-свора лягла під , пуделя путіна, донні
А тим часом ЄС продовжує збільшувати поставки зброї і фінансово допомагає Україні
Вже від ЄС більше толку від колишньої над-держави