Конгресмен Бейкон: Росії не місце в G8, доки вона веде війну проти України. Путін заслуговує на остракізм

Член Палати представників США Дон Бейкон заявив, що Росія не повинна повертатися до формату G8, поки триває її збройна агресія проти України.

Про це республіканець написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Бейкон, який послідовно підтримує Україну, прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою".

"Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе свої війська з окупованих територій. Воєнний злочинець Путін заслуговує на остракізм", - наголосив американський конгресмен.

Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою". Якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини