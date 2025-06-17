УКР
Новини
2 410 39

Конгресмен Бейкон: Росії не місце в G8, доки вона веде війну проти України. Путін заслуговує на остракізм

конгресмен Бейкон

Член Палати представників США Дон Бейкон заявив, що Росія не повинна повертатися до формату G8, поки триває її збройна агресія проти України.

Про це республіканець написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Бейкон, який послідовно підтримує Україну, прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою".

"Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе свої війська з окупованих територій. Воєнний злочинець Путін заслуговує на остракізм", - наголосив американський конгресмен.

Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою". Якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини

G-7 G7 (1099) путін володимир (24833) війна в Україні (6273)
+15
***** заслуговує не на остракізм а на голою сракою на палю.
17.06.2025 11:35 Відповісти
+6
Не на остракізм заслуговує пуйло, а на мотузку (без мила).
17.06.2025 11:38 Відповісти
+5
Осракізм.
17.06.2025 11:41 Відповісти
Окремі республіканці ВЖЕ осмілюються подавати думку протилежну від їх лідора-рижого п.дора?
17.06.2025 11:48 Відповісти
вот була МАГА і ага.....

.
17.06.2025 11:53 Відповісти
Який остракізм?! Треба ***** підвісити за яйця і нехай висить поки ворони все не повикльовують, а потім все шо залишиться відправити в космос, щоб навіть земля не прийняла цю нечисть.
17.06.2025 11:40 Відповісти
Тоді напишіть на черепку Трампа шо ви проти путлєра
17.06.2025 11:43 Відповісти
Ви готові піти проти адміністрації Трампа який заявляє протилежне? Ні? Ну тоді навіщо махати руками? Республіканська партія згнила!
17.06.2025 11:44 Відповісти
просто черговий героїчний інфоповід,у них теж час від часу відбуваються вибори
17.06.2025 11:47 Відповісти
пан конгресмен Дональд Джон Бейкон - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВПС США у відставці, пішов проти "лінії рудої маги"
17.06.2025 11:58 Відповісти
скиньте мені джерело для ознайомлення, де він висловлюється проти політики Трампа
17.06.2025 12:01 Відповісти
https://x.com/RepDonBacon





https://x.com/RepDonBacon

Rep. Don Bacon



https://x.com/RepDonBacon





https://x.com/RepDonBacon

@RepDonBacon



Keep the G7 the G7 and not the G8. Russia should not be a part of this Forum until it stops its invasion of Ukraine and pulls out of areas it occupies. War criminal Putin deserves to be ostracized.
17.06.2025 12:05 Відповісти
Де він згадав Трампа?
17.06.2025 12:08 Відповісти
а хто пану конгресмену якийсь трамп ?
простий партайгеноссе по респам

в Америці немає ЗЄльоного "монобольшинства"

.
17.06.2025 12:36 Відповісти
Це ваші фантазії, а по факту ось так буде в США з тими хто буде йти проти трампа
17.06.2025 12:51 Відповісти
як в Лос-Анджелесі та по всій Америці та світу на днюху рудого урода ?

ну-ну

.
17.06.2025 16:05 Відповісти
можеш подякувати пана конгресмена особисто:

https://x.com/RepDonBacon/status/1934826865753276741
17.06.2025 12:06 Відповісти
Достатньо ввести в пошуку "Don Bacon", відкрити англомовну сторінку Wikipedia, уважно почитати і пересвідчитись, що цей республіканець дуже порядна і притомна людина, яка ніколи не боялася критикувати дебільного Трампа, адекватно оцінювала і путінську агресію, і руйнівні дії трампівської тусовки.
17.06.2025 13:04 Відповісти
кацапський алєнь не вміє користуватись гуглом та перекладачем

пічаль..
.
17.06.2025 16:07 Відповісти
Трамп залиже пуйла до смерті
17.06.2025 11:46 Відповісти
тампель американський герой Баксмен
17.06.2025 11:49 Відповісти
Не зовсім на остракізм. Напевне він заслуговує на цілодобове, у режимі 24/7/30 спілкування з Трампом. 😉
17.06.2025 11:48 Відповісти
Лідор має виступити в ООН і сказати щось накшталт"...ми починаємо дзеркально воювати з рашкою.. але не так,а з попередженнями за 24 години кожного разу...сьогодні ми атакуємо Бєлгород.. "
17.06.2025 11:49 Відповісти
ви мрійник,але не всі мрії збуваються
17.06.2025 11:50 Відповісти
про це не треба казати, а робити, обстрілювати умовний бєлгород буквально на наступну ніч після масованого обстрілу України.
люди розумні, розберуться
17.06.2025 12:00 Відповісти
Ну ,або сказати від сьогодні лиш так.
17.06.2025 12:14 Відповісти
для цього нам потрібен Президент! а у нас є поц балабол.
17.06.2025 12:03 Відповісти
Та ніхто кацапів у G-7 не поверне,друге питання,що їм на це-пох...
17.06.2025 11:57 Відповісти
Скажи це своєму президенту.
17.06.2025 11:58 Відповісти
у пана конгресмена трумп НЕ начальник - в Америці немає ЗЄльоних
17.06.2025 12:01 Відповісти
республіканець?
Чому цього Трампу не сказав?
17.06.2025 12:00 Відповісти
а хто пану конгресмену якийсь трамп ?
простий партайгеноссе по респам
17.06.2025 12:02 Відповісти
Це господар його партії і президент ФША
Хоча не дивно , що ти не в курсі
Poorly educated
17.06.2025 12:12 Відповісти
хазяин партії це в рашці.

подивимось на "господаря респів" ближче до проміжкових виборів в Конгрес
респи вже бурчать, а тоді будуть розбігатись від трампа як від чумного
17.06.2025 12:41 Відповісти
Роблять вигляд , що щось роблять , але далі голосних слів - нічого не йде
Бо бояться свого хозяїна , пуделя путіна - трампа (ТАКО)
17.06.2025 16:17 Відповісти
Осракізм ,це занепокоєння в кубі ?!!
17.06.2025 12:04 Відповісти
Це щось накшталт "я з тобою більше не розмовляю". Дуже потужно впливає на остракуємого.
17.06.2025 12:12 Відповісти
Ще один мага-чорт вкидає пусті заяви, щоб лохи гадали , що серед республіканців , ще є нормальні
Ні, нема. Більше нема, після того як ваша ТАКО-свора лягла під , пуделя путіна, донні
А тим часом ЄС продовжує збільшувати поставки зброї і фінансово допомагає Україні
Вже від ЄС більше толку від колишньої над-держави
17.06.2025 12:11 Відповісти
Та нє, краще повісити щура.
17.06.2025 12:55 Відповісти
 
 