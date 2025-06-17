Конгресмен Бейкон: Росії не місце в G8, доки вона веде війну проти України. Путін заслуговує на остракізм
Член Палати представників США Дон Бейкон заявив, що Росія не повинна повертатися до формату G8, поки триває її збройна агресія проти України.
Про це республіканець написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Бейкон, який послідовно підтримує Україну, прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою".
"Нехай G7 залишається G7, а не G8. Росія не повинна бути частиною цього форуму, доки не припинить вторгнення в Україну та не виведе свої війська з окупованих територій. Воєнний злочинець Путін заслуговує на остракізм", - наголосив американський конгресмен.
Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.
Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою". Якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
https://x.com/RepDonBacon
Rep. Don Bacon
https://x.com/RepDonBacon
https://x.com/RepDonBacon
@RepDonBacon
Keep the G7 the G7 and not the G8. Russia should not be a part of this Forum until it stops its invasion of Ukraine and pulls out of areas it occupies. War criminal Putin deserves to be ostracized.
простий партайгеноссе по респам
в Америці немає ЗЄльоного "монобольшинства"
.
ну-ну
.
https://x.com/RepDonBacon/status/1934826865753276741
пічаль..
.
люди розумні, розберуться
Чому цього Трампу не сказав?
простий партайгеноссе по респам
Хоча не дивно , що ти не в курсі
Poorly educated
подивимось на "господаря респів" ближче до проміжкових виборів в Конгрес
респи вже бурчать, а тоді будуть розбігатись від трампа як від чумного
Бо бояться свого хозяїна , пуделя путіна - трампа (ТАКО)
Ні, нема. Більше нема, після того як ваша ТАКО-свора лягла під , пуделя путіна, донні
А тим часом ЄС продовжує збільшувати поставки зброї і фінансово допомагає Україні
Вже від ЄС більше толку від колишньої над-держави