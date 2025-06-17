4 596 11
Понимания о следующем раунде переговоров РФ и Украины нет, - Песков
В Кремле заявили, что пока понимания о следующем раунде переговоров с Украиной нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
"Пока понимания о следующем раунде переговоров России и Украины нет, появится в ближайшие дни", - сказал он.
По словам Пескова, Россия якобы полностью выполнила обещания, согласованные во время переговоров с Украиной в Стамбуле.
Так ніби було розуміння про попередні раунди переговорів. Якби Трамп не був кремлівською шавкою, а Зеленський не марив "зустріччю з путіним" - ніяких переговорів і не було би.
Переговори - ідіотська затія...
бо ви втратили людський облік і совість , якоі у вас ніколи не було
і не буде , так як ви фашисти і воєнні злочинці , яких потрібно знищити,
І спалити до тла 😡