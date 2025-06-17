В Кремле заявили, что пока понимания о следующем раунде переговоров с Украиной нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Пока понимания о следующем раунде переговоров России и Украины нет, появится в ближайшие дни", - сказал он.

По словам Пескова, Россия якобы полностью выполнила обещания, согласованные во время переговоров с Украиной в Стамбуле.

