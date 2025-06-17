РУС
4 596 11

Понимания о следующем раунде переговоров РФ и Украины нет, - Песков

В Кремле прокомментировали продолжение переговоров с Украиной

В Кремле заявили, что пока понимания о следующем раунде переговоров с Украиной нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Пока понимания о следующем раунде переговоров России и Украины нет, появится в ближайшие дни", - сказал он.

По словам Пескова, Россия якобы полностью выполнила обещания, согласованные во время переговоров с Украиной в Стамбуле.

Единим привідом для продовження РЕАЛЬНИХ пермовен може висткпати тільки полумья від палаючиз НПЗ та нафтотерміналів в росіских портах.
Московські маніяки, продовжують і далі, Трампу, водити по губам, перед усім Світом!
путлєр сьогодні і кожен день показує шо він за переговари
Так ніби було розуміння про попередні раунди переговорів. Якби Трамп не був кремлівською шавкою, а Зеленський не марив "зустріччю з путіним" - ніяких переговорів і не було би.
Переговори - ідіотська затія...
Переговори - ідіотська затія...
Песьков , у вас не тільки немає розуміння ,
бо ви втратили людський облік і совість , якоі у вас ніколи не було
і не буде , так як ви фашисти і воєнні злочинці , яких потрібно знищити,
І спалити до тла 😡
Поки балістична ракета в касетному виконанні не впаде на московський нафтопереробний завод (ціль може бути інша), на московії всім ***** на цю війну. На ній гинуть лише кацапські найняті бічі, зекі, алкашня, дегенерати.
Які переговори виродки ви фашистську. З кобздоном в Аду будеш переговорюватись мразь фашистська
Та по ходу там нема не тільки розуміння а й розуму!
Як це немає розуміння а третій раунд обміну полоненими?
