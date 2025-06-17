4 596 11
Розуміння про наступний раунд переговорів РФ та України немає, - Пєсков
У Кремлі заявили, що наразі розуміння про наступний раунд переговорів з Україною немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Поки розуміння про наступний раунд переговорів Росії та України немає, з'явиться найближчими днями", - сказав він.
За словами Пєскова, Росія нібито повністю виконала обіцянки, погоджені під час переговорів з Україною у Стамбулі.
Так ніби було розуміння про попередні раунди переговорів. Якби Трамп не був кремлівською шавкою, а Зеленський не марив "зустріччю з путіним" - ніяких переговорів і не було би.
Переговори - ідіотська затія...
бо ви втратили людський облік і совість , якоі у вас ніколи не було
і не буде , так як ви фашисти і воєнні злочинці , яких потрібно знищити,
І спалити до тла 😡