УКР
Новини переговори з РФ
Розуміння про наступний раунд переговорів РФ та України немає, - Пєсков

У Кремлі прокоментували продовження переговорів з Україною

У Кремлі заявили, що наразі розуміння про наступний раунд переговорів з Україною немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Поки розуміння про наступний раунд переговорів Росії та України немає, з'явиться найближчими днями", - сказав він.

За словами Пєскова, Росія нібито повністю виконала обіцянки, погоджені під час переговорів з Україною у Стамбулі.

+9
Единим привідом для продовження РЕАЛЬНИХ пермовен може висткпати тільки полумья від палаючиз НПЗ та нафтотерміналів в росіских портах.
17.06.2025 13:42
+5
Московські маніяки, продовжують і далі, Трампу, водити по губам, перед усім Світом!
17.06.2025 13:36
+5
путлєр сьогодні і кожен день показує шо він за переговари
17.06.2025 13:37
Московські маніяки, продовжують і далі, Трампу, водити по губам, перед усім Світом!
17.06.2025 13:36
А якщо йому це подобається?
17.06.2025 16:24
путлєр сьогодні і кожен день показує шо він за переговари
17.06.2025 13:37
Розуміння про наступний раунд переговорів

Так ніби було розуміння про попередні раунди переговорів. Якби Трамп не був кремлівською шавкою, а Зеленський не марив "зустріччю з путіним" - ніяких переговорів і не було би.
Переговори - ідіотська затія...
17.06.2025 13:37
Единим привідом для продовження РЕАЛЬНИХ пермовен може висткпати тільки полумья від палаючиз НПЗ та нафтотерміналів в росіских портах.
17.06.2025 13:42
Песьков , у вас не тільки немає розуміння ,
бо ви втратили людський облік і совість , якоі у вас ніколи не було
і не буде , так як ви фашисти і воєнні злочинці , яких потрібно знищити,
І спалити до тла 😡
17.06.2025 13:43
17.06.2025 13:43
Поки балістична ракета в касетному виконанні не впаде на московський нафтопереробний завод (ціль може бути інша), на московії всім ***** на цю війну. На ній гинуть лише кацапські найняті бічі, зекі, алкашня, дегенерати.
17.06.2025 13:44
Які переговори виродки ви фашистську. З кобздоном в Аду будеш переговорюватись мразь фашистська
17.06.2025 14:04
Та по ходу там нема не тільки розуміння а й розуму!
17.06.2025 14:34
Як це немає розуміння а третій раунд обміну полоненими?
17.06.2025 15:27
 
 