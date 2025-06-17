Розуміння про наступний раунд переговорів РФ та України немає, - Пєсков

У Кремлі заявили, що наразі розуміння про наступний раунд переговорів з Україною немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Поки розуміння про наступний раунд переговорів Росії та України немає, з'явиться найближчими днями", - сказав він.

За словами Пєскова, Росія нібито повністю виконала обіцянки, погоджені під час переговорів з Україною у Стамбулі.

