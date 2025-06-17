РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
452 0

Рашисты ударили по бригаде ДТЭК в Днепропетровской области: ранены два энергетика

РФ атаковала энергестов ДТЭК в Днепропетровской области

Сегодня, 17 июня 2025 года, войска РФ атаковали подразделение ДТЭК на Днепропетровщине, двое энергетиков ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, сегодня враг атаковал FPV-дронами Днепропетровскую область.

"Двое наших коллег ранены. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС и медики. Энергетикам сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты атаковали энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине

Автор: 

обстрел (29640) ДТЭК (531) Днепропетровская область (4475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 