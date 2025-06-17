Рашисты ударили по бригаде ДТЭК в Днепропетровской области: ранены два энергетика
Сегодня, 17 июня 2025 года, войска РФ атаковали подразделение ДТЭК на Днепропетровщине, двое энергетиков ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, сегодня враг атаковал FPV-дронами Днепропетровскую область.
"Двое наших коллег ранены. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС и медики. Энергетикам сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
