УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
452 0

Рашисти вдарили по бригаді ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено двох енергетиків

РФ атакувала енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

Сьогодні, 17 червня 2025 року, війська РФ атакували підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині, двох енергетиків поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, сьогодні ворог атакував FPV-дронами Дніпропетровську область.

"Двох наших колег поранено. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС та медики. Енергетикам зараз надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рашисти атакували енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (30991) ДТЕК (2002) Дніпропетровська область (4269)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 