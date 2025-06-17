Рашисти вдарили по бригаді ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено двох енергетиків

Сьогодні, 17 червня 2025 року, війська РФ атакували підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині, двох енергетиків поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, сьогодні ворог атакував FPV-дронами Дніпропетровську область.

"Двох наших колег поранено. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС та медики. Енергетикам зараз надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

