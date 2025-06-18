На фронте зафиксировано 155 боестолкновений, больше всего – на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, – Генштаб

По состоянию на 22:00 17 июня на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Сегодня российские войска нанесли 5 ракетных и 23 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 33 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1138 дронов-камикадзе и осуществили 4599 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, а также совершил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Каменка и Довгеньке.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательное действие в районе населенного пункта Степная Новоселовка, получил отпор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Липового и в сторону Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголово и Серебрянского леса. Два боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении враг 10 раз штурмовал наши позиции в сторону Маркового, Предтечино, Белой Горы и вблизи Курдюмовки. Наши воины отбили все атаки противника.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Делиевки и в направлении Щербиновки, Александро-Калиново, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра. Силы обороны остановили 14 вражеских атак, продолжается бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 166 оккупантов, из них 101 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь автомобилей, 12 мотоциклов, семь БпЛА, шесть антенн управления БпЛА; повреждены боевая бронированная машина, мотоцикл и четыре пушки оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Ольговка, Полтавка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.